নোহোৱ‍া হ'ব দীপৰ বিলৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য : এলিভেটেড ক'ৰিডৰ বাবে কটা হৈছে গছ, উদ্ধিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী

এসময়ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ ভূমি দীপৰ বিলৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ বাবে ম্লান হৈ পৰিব নকি ৰামচাৰ চাইট হিচাবে ক্ষাত দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 11:10 AM IST

গুৱাহাটী : পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে বিখ্যাত দীপৰ বিলৰ নান্দনিক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই সকলোকে আপ্লুত কৰি আহিছে । দীপৰ বিলৰ পাৰত শাৰী শাৰীকৈ থকা গছসমূহে বিলখনক অনন্য মাত্রা প্ৰদান কৰাৰ লগতে চৰাই-চিৰিকটিৰ আশ্ৰয়স্থল হোৱাৰ উপৰিও বহু স্থানীয় লোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিছে ।

ইফালে প্ৰতিদিনে দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে বহু লোক । যাৰ বাবে গছৰ তলত বিভিন্ন সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰি আহিছে স্থানীয় লোকে । বাটৰুৱাক শীতল পানীয়কে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰি আহিছে এই ব্যৱসায়ীসকলে ।

বিশেষকৈ দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰা নাইবা বাটৰুৱাই এই গছৰ তলত আশ্ৰয় লয় । যাৰ ফলত বহু লোকে সংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিন্তু দীপৰ বিলৰ এই নান্দনিক পৰিৱেশ তথা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু কিছুদিনৰ পাছতে নোহোৱা হৈ পৰিব । কাৰণ দীপৰ বিলক সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰা এই গছসমূহ কাটি থকা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

নিৰ্মাণকাৰ্যকে ধৰি দূষিত পানী পেলোৱাৰ উপৰি বিভিন্ন কাৰণত আন্তৰ্জাতিক ৰামচাৰ ছাইট হিচাপে চিহ্নিত দীপৰ বিল বৰ্তমান সংকটত গৰাহত আছে । ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই দীপৰ বিলক পৰিকল্পিত ৰূপত সংৰক্ষিত নকৰাৰ ফলত শেহতীয়াকৈ আনকি বিলখনত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যাও কমি আহিছে ।

সেইদৰে বিলখনলৈ পূৰ্বৰ দৰে হাতীৰ আগমনৰ সংখ্যাও কমিছে । বিভিন্ন কাৰণত সংকটৰ গৰাহত পৰা মহানগৰীৰ মনোৰম এই দীপৰ বিলৰ সেউজীয়া সৌন্দৰ্যও এতিয়া আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাযাব । কাৰণ দীপৰ বিলত পাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ বাবে এলিভেটেড কৰিড’ৰ ।

ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবে দীপৰ বিলৰ পাৰত থকা গছসমূহ কটাৰ কাম শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । এলিভেটেড ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য বহন কৰি অহা এই গছসমূহ বৰ্তমান এফালৰ পৰা কাটি থকা হৈছে ।

দুই শতাধিক গছ কাটি ইয়াতে ৰে'ল বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিব প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এখন উৰণ সেতু অৰ্থাৎ এলিভেটেড ক'ৰিডৰ । হাতী তথা বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদিও এফালৰ পৰা গছ কটাকলৈ উদ্ধিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ।

এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰমোদ কলিতাৰে এক আছুতীয়া সাক্ষাতকাৰ লোৱা হৈছিল । সাক্ষাতকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘এলিভেটেড ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাটোৰ আমি আদৰণি জনাইছো । আগতেই নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল । আগতেই নিৰ্মাণ কৰা বহু হাতী তথা অন্য বন্যপ্ৰাণীৰ জীৱন ৰক্ষা হ'লহেতেন । কিন্তু এলিভেটেড ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে এফালৰ পৰা গছসমূহ কটাক লৈ আমাৰ আপত্তি আছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্রালয়ৰ ক্লিয়াৰেন্সত গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে । কিন্তু সেই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি বন বিভাগে এফালৰ পৰা গছ কাটি গৈছে । প্ৰায় আঢ়ৈশ গছ কটা যাব । এই গছসমূহে দীপৰ বিলক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰি আহিছে । স্থানীয় বহু পক্ষী আশ্ৰয়স্থল এই গছসমূহ ।’’

কলিতাই কয়, ‘‘এই গছৰ তলত আশ্ৰয় লৈ স্থানীয় বহু লোকে জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিব পাৰিছে । সেয়ে আমি এনেদৰে গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু গছ কটা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আবেদন জনাইছো । বৰ্তমান গছবোৰত চৰাইয়ে বাহ সাজি পোৱালি জগাইছে । শুকুৰবাৰে গছ কটাৰ সময়ত হেতুলুকা চৰাইৰ পোৱালীৰ মৃত্যু হয় ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কামাখ্যা-যোগীঘোপা ৰে'ল পথটোৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ ১৯৮৯ চনত আৰম্ভ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰে'ল পথটো হোৱাত ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিলৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি হয় । যাৰ ফলত দীপৰ বিলৰ ভাৰসাম্যত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় । দীপৰ বিলৰ কাষেৰে যোৱা কামাখ্যা-যোগীঘোপা ৰে'ল পথটো হাতী দীপৰ বিললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা-যোৱা কৰা পথ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছিল । এই পথটো বন্ধ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰে'ল পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত প্ৰায়ে ৰে'লৰ খুন্দাত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল ।’’

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰমোদ কলিতাই কয়, ‘‘২০০৪ চনৰ পৰা ২০১৯ চনলৈ ৰে'লৰ খুন্দাত ১৫ টা বন্যহস্তীৰ উপৰি হৰিণা, বান্দৰ, সাপৰ লগতে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে ২০১৮ চনত ৰে'লৱেই এই ৰে'ল পথটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰিছিল যদিও প্ৰৱল প্ৰতিবাদৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিলে । তাৰ পিছত ৰে'লৱেই এলিভেটেড ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প হাতত লয় ।‘‘

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই ক'ৰিডৰটো হ'লে হাতীকে ধৰি জীৱ-জন্তুৱে তলেদি অহা-যোৱা কৰিব পাৰিব । দীপৰ বিলৰ কাষৰ এই ৰে'ল পথটো বন্ধ কৰি ২১ ফুট উচ্চতাৰ ৪.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ৰে'ল চলাচল কৰা এখন উৰণ সেতু তথা ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাটো ভাল কথা । হাতীকে ধৰি আন বন্যপ্ৰাণী দীপৰ বিললৈ আহি পানীকে ধৰি খাদ্য খাব পাৰিব । কিন্তু ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এনেদৰে গছ কটাকলৈ আমি বিৰোধ কৰিছো । গছবোৰ কটাৰ বিপৰীতে স্থানান্তৰ কৰিব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে, এন এফ ৰে'লৱেই ১৩১৪.৪০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই এলিভেটেড ক'ৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰিব । আজাৰা ষ্টেচনৰ মাটিয়াৰ পৰা বৰাগাঁৱৰ পামহী নদীলৈ ৪.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ হ'ল এই এলিভেটেড ক'ৰিডৰ ।

