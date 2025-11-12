ETV Bharat / state

পবিতৰাত সাজিকাচি সাজু হৈছে ৰংমন, পুলপুলী, নাৰায়ণ, ব'হাগীহঁত

১৪ টাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতীৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ ।

pobitora wildlife sanctuary
পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আৰম্ভ হাতী ছাফাৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read
ধিং : ১২ নৱেম্বৰ, ২০২৫ চন । এই বিশেষ দিনটোৰ পৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এক নতুন বিষয় সূচনা হৈছে । পবিতৰা অভয়াৰণ্যত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হাতী ছাফাৰী । এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত মুখ্য বন সংৰক্ষক বিনয় গুপ্তাই হাতী কেম্পৰ কাষত ফিটা কাটি এই নতুন যাত্রাৰ উদ্বোধন কৰে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডি এফ অ’ আলেখ চাক্সেনা, প্ৰাক্তন বনাঞ্চলিক বিষয়া মুকুল তামুলী আৰু বৰ্তমানৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া । উল্লেখ্য যে এই অভয়াৰণ্যখন বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত ।

পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আৰম্ভ হাতী ছাফাৰী (ETV Bharat Assam)

কিন্তু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য কেৱল গঁড়তে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰ্তমান হাতী ছাফাৰীৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে এই অভয়াৰণ্যৰ গভীৰতম কোণলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা জীপ ছাফাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পাইছে । কিছুদিন পূৰ্বে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিছিল ।

কিন্তু হাতী ছাফাৰীৰ অপেক্ষাত সকলোৱে বাট চাই আছিল যদিও অত্যধিক গৰম আৰু ভিতৰৰ বাট-পথ সুচল নোহোৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু বুধবাৰৰ পৰা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে । পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই এই সুন্দৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে ।

pobitora wildlife sanctuary
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ সময়ত বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী (ETV Bharat Assam)

হাতী ছাফাৰীৰ সময়সূচী আৰু বুকিঙৰ নিয়ম

পবিতৰাৰ হাতী ছাফাৰী পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা ৭.৩০ বজালৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে । এই এক ঘণ্টাৰ যাত্ৰাই পৰ্যটকক অভয়াৰণ্যৰ অপৰূপ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধা দিব । বন বিভাগৰ চৌহদত সাজু কৰা হাতী কেম্পৰ কাষত দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকসকলৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ ১৪ টা প্ৰশিক্ষিত হাতী আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৮ টাৰ ১৬ খন আসন অনলাইনযোগে বুকিং কৰিব পাৰিব । বুকিঙৰ বাবে অভয়াৰণ্যৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা নিকটতম বন কাৰ্যালয়লৈ যাব পাৰে ।

pobitora wildlife sanctuary
পবিতৰাত জীপ ছাফাৰী (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিটো হাতীৰ একো একোটা অনন্য নাম আছে

এই হাতীকেইটাৰো নাম ৰখা হৈছে । বিক্ৰম, ৰুদ্ৰ, পৱন, ভানুমতী, ফুলমতী, মৃগৰাজ, শংকৰ, ৰংমন, বিশ্বজিত, নাৰায়ণ, ব'হাগী, গণেশ (৩ বছৰীয়া), পুলপুলী আৰু নগা হৈছে হাতীকেইটাৰ নাম । এই হাতীবোৰে কেৱল ছাফাৰীয়ে নহয়, অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষা আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

হাতীৰ পিঠিত উঠি আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব পবিতৰাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য । জলাহ ভূমি আৰু বনানিৰ মাজেৰে গ'লে দেখিব পাৰিব মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰা বিভিন্ন জীৱ-জন্তু । অতি ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিব এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ।

