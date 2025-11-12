পবিতৰাত সাজিকাচি সাজু হৈছে ৰংমন, পুলপুলী, নাৰায়ণ, ব'হাগীহঁত
১৪ টাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতীৰে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ ।
ধিং : ১২ নৱেম্বৰ, ২০২৫ চন । এই বিশেষ দিনটোৰ পৰা পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এক নতুন বিষয় সূচনা হৈছে । পবিতৰা অভয়াৰণ্যত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হাতী ছাফাৰী । এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত মুখ্য বন সংৰক্ষক বিনয় গুপ্তাই হাতী কেম্পৰ কাষত ফিটা কাটি এই নতুন যাত্রাৰ উদ্বোধন কৰে ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডি এফ অ’ আলেখ চাক্সেনা, প্ৰাক্তন বনাঞ্চলিক বিষয়া মুকুল তামুলী আৰু বৰ্তমানৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া । উল্লেখ্য যে এই অভয়াৰণ্যখন বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ঘনত্বৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত ।
কিন্তু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য কেৱল গঁড়তে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰ্তমান হাতী ছাফাৰীৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে এই অভয়াৰণ্যৰ গভীৰতম কোণলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা জীপ ছাফাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধি পাইছে । কিছুদিন পূৰ্বে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পবিতৰা অভয়াৰণ্য পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিছিল ।
কিন্তু হাতী ছাফাৰীৰ অপেক্ষাত সকলোৱে বাট চাই আছিল যদিও অত্যধিক গৰম আৰু ভিতৰৰ বাট-পথ সুচল নোহোৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু বুধবাৰৰ পৰা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে । পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই এই সুন্দৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে ।
হাতী ছাফাৰীৰ সময়সূচী আৰু বুকিঙৰ নিয়ম
পবিতৰাৰ হাতী ছাফাৰী পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা ৭.৩০ বজালৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে । এই এক ঘণ্টাৰ যাত্ৰাই পৰ্যটকক অভয়াৰণ্যৰ অপৰূপ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সুবিধা দিব । বন বিভাগৰ চৌহদত সাজু কৰা হাতী কেম্পৰ কাষত দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকসকলৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বন বিভাগৰ ১৪ টা প্ৰশিক্ষিত হাতী আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৮ টাৰ ১৬ খন আসন অনলাইনযোগে বুকিং কৰিব পাৰিব । বুকিঙৰ বাবে অভয়াৰণ্যৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা নিকটতম বন কাৰ্যালয়লৈ যাব পাৰে ।
প্ৰতিটো হাতীৰ একো একোটা অনন্য নাম আছে
এই হাতীকেইটাৰো নাম ৰখা হৈছে । বিক্ৰম, ৰুদ্ৰ, পৱন, ভানুমতী, ফুলমতী, মৃগৰাজ, শংকৰ, ৰংমন, বিশ্বজিত, নাৰায়ণ, ব'হাগী, গণেশ (৩ বছৰীয়া), পুলপুলী আৰু নগা হৈছে হাতীকেইটাৰ নাম । এই হাতীবোৰে কেৱল ছাফাৰীয়ে নহয়, অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষা আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।
হাতীৰ পিঠিত উঠি আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব পবিতৰাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য । জলাহ ভূমি আৰু বনানিৰ মাজেৰে গ'লে দেখিব পাৰিব মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰা বিভিন্ন জীৱ-জন্তু । অতি ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিব এশিঙীয়া গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ।