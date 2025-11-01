হাতীত উঠি উপভোগ কৰক কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য, মুকলি হ'ল হাতী ছাফাৰী
বৰ্ধিত নিৰিখেৰে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাতী ছাফাৰী । বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলতো হাতী ছাফাৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ৷
Published : November 1, 2025 at 3:21 PM IST
কাজিৰঙা/কলিয়াবৰ: আৰম্ভ হ’ল কাজিৰঙাৰ হাতী ছাফাৰী । ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শনিবাৰে মুকলি কৰা হ’ল হাতী ছাফাৰী ৷ উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ড° সোণালী ঘোষৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হয় হাতী ছাফাৰী । হাতী ছাফাৰী মুকলি কৰি সোণালী ঘোষে কয়, "উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত হাতী ছাফাৰী মুকলি কৰা হয় ৷ সমান্তৰালকৈ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলতো হাতী ছাফাৰী পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি উদ্যানৰ কেন্দ্ৰীয় বনাঞ্চল কহঁৰাতো হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ হ’ব ৷"
তেওঁ কয়,"গতিকে উদ্যানখনৰ তিনিখন বনাঞ্চলত পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰী কৰাৰ সুবিধা পাব ৷ হাতী ছাফাৰীৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে জীৱ-জন্তুসমূহ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুবিধা পায় ৷ সেয়েহে পৰ্যটকৰ বাবে এয়া এক প্ৰিয় ছাফাৰী হৈ পৰিছে ৷ ২ নৱেম্বৰৰ পৰা কাজিৰঙাৰ কহঁৰা বনাঞ্চলত হাতী ছাফাৰী আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷"
পৰ্যটকৰ ভিৰ:
পহিলা নৱেম্বৰৰ দিনটোতে হাতী ছাফাৰী মুকলিৰ দিনাই পৰিলক্ষিত হ’ল দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকৰ ভিৰ ৷ হাতী ছাফাৰী কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটক ৷ হাতী ছাফাৰী কৰি হায়দৰাবাদৰ এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে কয়,"আমি অতি সুন্দৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ ৷ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ ৷ বহুত গঁড়, হৰিণা দেখিছোঁ ৷" কোলাত এটি শিশু লৈ হাতী ছাফাৰী কৰা পৰ্যটকগৰাকীয়ে কয়, "শিশুটিৱেও আনন্দ উপভোগ কৰিছে ৷" হাতী ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভতো শলাগ লয় পৰ্যটকগৰাকীয়ে ৷
আনহাতে, গুজৰাটৰ এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে কয়,"আমি বহুত আনন্দিত ৷ কাজিৰঙালৈ বহুসংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে । হাতী ছাফাৰী কৰিবৰ বাবে আজি আমি পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই ইয়াত আছোঁ ৷ কালি জীপ ছাফাৰী কৰিলোঁ আৰু আজি হাতী ছাফাৰী কৰিছোঁ । গঁড়, হৰিণা, বন গাহৰি আদি দেখিছোঁ, অতি সুন্দৰ অভিজ্ঞতা ৷
বৃদ্ধি পালে হাতী ছাফাৰীৰ আসনৰ নিৰিখ:
উল্লেখ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত শনিবাৰ অৰ্থাৎ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা হাতী ছাফাৰীৰ নিৰিখ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যৰ বন তথা পৰিৱেশ বিভাগৰ বিশেষ দায়িত্বত থকা মুখ্য সচিব এম কে যাদৱে এক চৰকাৰী নিৰ্দেশনাযোগে প্ৰকাশ কৰা মতে, দেশীয় পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰীত এখন আসনৰ বাবদ আদায় দিব লাগিব ১,২০০ টকা ৷ আনহাতে বিদেশী পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰীত এখন আসনৰ বাবদ আদায় দিব লাগিব ২,০০০ টকা ৷
পৰ্যটকৰ বাবে হাতী ছাফাৰী উপলব্ধ থকা অসমৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু চেঞ্চুৰীত হাতী ছাফাৰীৰ আসনৰ বাবে এই নতুন নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতী ছাফাৰীৰ নিৰিখ সন্দৰ্ভত বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী পিৰাইসূদন বিয়ে এক জাননীযোগে প্ৰকাশ কৰা মতে, দেশীয় পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰীৰ প্ৰতিখন আসনৰ ১২০০ টকাৰ লগতে প্ৰবেশ মূল্য ১০০ টকা আৰু কাজিৰঙা ষ্টাফ ৱেলফেয়াৰ চ'ছাইটিৰ বাবদ ৫০ টকাকৈ আদায় দিব লাগিব ৷
অৰ্থাৎ দেশীয় পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰীৰ এখন আসনৰ বাবে মুঠ ১,৩৫০ টকা দিব লাগিব ৷ আনহাতে বিদেশী পৰ্যটকে হাতী ছাফাৰীৰ প্ৰতিখন আসনৰ বাবদ ২০০০ টকাৰ লগতে প্ৰবেশ মূল্য ৬৫০ টকা আৰু ষ্টাফ ৱেলফেয়াৰ চচাইটিৰ বাবদ ৫০ টকাকৈ অৰ্থাৎ এখন হাতী ছাফাৰীৰ আসনৰ বাবে মুঠ ২,৭০০ টকা ভৰিব লাগিব ।
একেদৰে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলতো পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হয় হাতী ছাফাৰী । শনিবাৰে পুৱা ৫:৩০ বজাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে হাতী ছাফাৰী মুকলি কৰা হয় ।
স্মৰ্তব্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল গঁড়, বনৰীয়া ম'হ, বাঘ, হাতী আৰু দল হৰিণৰ বসতিস্থল হোৱাৰ বাবে 'লেণ্ড অৱ বিগ ফাইৱ এনিমেল' বুলি কোৱা হয় । সেয়ে, এই বনাঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এক বিশেষ মৰ্য্যাদা আছে । বিগ ফাইভ এনিমেলখ্যাত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল বিভিন্ন বন্যজন্তু ৰম্যভূমি । ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দৰ্শনৰ বাবে বিখ্যাত এই বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল ।