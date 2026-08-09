কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হ’ব ছাফাৰীৰ নিৰিখ

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হ’ব ছাফাৰীৰ নিৰিখ
কাজিৰঙাৰ হাতী ছাফাৰী, জীপ ছাফাৰী বুক কৰিব পাৰিব অনলাইনত । বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নিৰিখ ।
Published : August 9, 2026 at 2:00 PM IST
কাজিৰঙা: আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত কেতবোৰ নতুন নিয়ম আৰু সাল-সলনিৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ব ৷ শনিবাৰে নিশা কাজিৰঙাৰ বগৰীজুৰিৰ ‘আয়’ৰা দ্যা ৰিট্ৰী’ট’ অতিথিশালাত আয়োজিত এক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
কাজিৰঙাৰ স্থানীয় অংশীদাৰ, পৰ্যটন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি-সংগঠনৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, অজন্তা নেওগ আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাৰ লগতে বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱ, বনবিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আদি উপস্থিত থাকে ৷
উক্ত বৈঠকৰ পিছতে বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অহা বছৰ পর্যটন বর্ষত আমি কি ধৰণে কাজিৰঙাখন পৰিচালনা কৰিম, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ল । ইয়াত আমি নতুনকৈ কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তটো হ'ল যে ইয়াতে যি জীপ ছাফাৰী বা এলিফেণ্ট ছাফাৰী হয় — এই জীপ ছাফাৰী, এলিফেণ্ট ছাফাৰী সম্পূৰ্ণ ‘অনলাইন চিষ্টেম’ত কৰা ৷ যাতে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো লোকে অনলাইনতে বুকিং কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"অনলাইনতে ‘পেমেণ্ট’ কৰি আগতীয়াকৈ নিশ্চিত হৈ আহিব পাৰে যে কোন দিনা, কোনটো সময়ত জীপ ছাফাৰী কৰিব পাৰিব, এলিফেণ্ট ছাফাৰী কৰিব পাৰিব । নহ’লে অনিশ্চয়তাত বহু পৰ্যটক আহিবলগা হয় আৰু ইয়ালৈ আহি কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ।"
মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, "এতিয়া প্ৰত্যেক পৰ্যটকে সুন্দৰভাৱে নিজৰ ঘৰতে বহি অনলাইনতে এই বুকিংসমূহ কৰিব পাৰিব । বন বিভাগে ইয়াৰ যিটো যাৱতীয় কাম ‘অনলাইন প্লেটফৰ্মটো ডেভেলপ’ কৰা বা বুকিঙৰ সমগ্ৰ ‘প্লেটফৰ্মটো ডেভেলপ’ কৰা কামটো খুব সোনকালে কৰিব ।"
ইপিনে কাজিৰঙাত ছাফাৰীৰ নতুন নিৰিখ থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰি বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"জীপ ছাফাৰী, এলিফেণ্ট ছাফাৰীৰ নিৰিখ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ কিমান নিৰিখ কৰা উচিত ৷ কাৰণ বিগত প্রায় ১১-১২ বছৰ ধৰি ইয়াৰ নিৰিখৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল । গতিকে কি ধৰণৰ নিৰিখ কৰা যাব, সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি আমি তাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৷"
সমান্তৰালকৈ যিসমূহ নীতি-নিয়ম মানি চলিব লাগে, ইক' টুৰিজিম, এই অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকসকলৰ অগ্ৰাধিকাৰ, স্থানীয় লোকসকলৰ উপার্জন বৃদ্ধি আদি এই সমগ্ৰ বিষয় তন্নতন্নকৈ, চাৰিগৰাকীকৈ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই অঞ্চলৰ সকলো অংশীদাৰৰ উপস্থিতি আলোচনা কৰা হয় বুলি প্ৰকাশ কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
তেওঁ কয়,"টুৰিজিমৰ অল ষ্টকহ'ল্ডাৰ বা আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অল ষ্টকহ'ল্ডাৰ আছিল । তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ অভিৰুচিসমূহ দিলে আৰু আমি সেই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুখিনি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ । মই ভাবোঁ যে আগন্তুক পৰ্যটন বর্ষ কাজিৰঙাৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ হ’ব, ভাল হ’ব আৰু সকলোৱে মিলি আমি সুন্দৰভাৱে কাম কৰিব পাৰিম ।"
বৈঠকত সকলোৰে পৰা পৰামৰ্শখিনি লৈ আৰু মোটামুটি এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "বন বিভাগে খুব কম দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি চাৰ্কুলাৰ কৰি উলিয়াই দিব যে কি ৰেট কৰা হ’ব । কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটক যাতে পৰ্যটনক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সম বিতৰণ হয় তাৰ প্ৰতিও বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ৷"
বনমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আমি বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশতন্ত্রত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ চাৰিওফালে যাতে পৰ্যটকসকলক ভগাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । কেৱল এটা ঠাইতে পৰ্যটক কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকাটো আমি বিচৰা নাই ৷"
আনহাতে কাজিৰঙা সদায় বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "তথাপিও আমি অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমতে প্ৰতিবছৰে খুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ । এইবাৰো সেই লক্ষ্যটো আছে যে অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমতে আমি কাজিৰঙা মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।"