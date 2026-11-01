ETV Bharat / state

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে হাতী চাফাৰী আৰম্ভ...

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে হাতী চাফাৰী আৰম্ভ ৷ প্ৰথম দিনটোতে কাজিৰঙাত ব্যাপক পৰ্যটকৰ সমাগম ৷

elephant safari started at Kaziranga national park
আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : পৰম্পৰাগত হস্তী পূজাৰে দেওবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শুভাৰম্ভ হ’ল ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ হাতী চাফাৰী । পুৱাই উদ্যানখনৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত ফিটা কাটি বন বিভাগৰ হাতী চাফাৰীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে পূৱ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেশে।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলতো আৰম্ভ হয় ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰী ।

হাতী চাফাৰী মুকলিৰ প্ৰথম দিনটোতে হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে । উল্লেখ্য যে, ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে দেওবাৰে হাতী চাফাৰী মুকলি কৰাৰ পিছতে দেশীয় পৰ্যটকৰ লগতে হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিলে ইউএছএ, অষ্ট্ৰেলিয়া, বেলজিয়াম আদি বিদেশী পৰ্যটকে।

elephant safari started at Kaziranga national park
পৰ্যটকে উপভোগ কৰিলে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য্য (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, হাতী চাফাৰীৰ প্ৰথম দিনটোত কহঁৰা বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ ১০টা হাতী আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত ৩৩টা ব্যক্তিগত হাতীৰে পুৱাৰ ভাগতে আৰম্ভ হয় হাতী চাফাৰী । অষ্ট্ৰেলিয়া, থাইলেণ্ড, বেলজিয়াম আৰু ইংলেণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু পৰ্যটকে হাতীত উঠি উপভোগ কৰে কাজিৰঙাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ।

elephant safari started at Kaziranga national park
হাতীৰ পিঠিত উঠি পৰ্যটকে কাজিৰঙাৰ গঁড় কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিডৱেষ্টৰ পৰা এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "হাতী চাফাৰী কৰি কেইটামান এশিঙীয়া গঁড় দেখাৰ সুযোগ পালো । আমি দুটামান গঁড় দেখিলো, তাৰে এটাক পানী খোৱা ঠাইত ৷"

elephant safari started at Kaziranga national park
হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ বিদেশী পৰ্যটকৰ (ETV Bharat Assam)

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ব্ৰিছবেনৰ পৰা অহা এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঁড় দেখিলো আৰু ই সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া আছিল ।" বেলজিয়ামৰ এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে হাতী চাফাৰীৰ সন্দৰ্ভত কয়, "বহুত ভাল লাগিল । আৰু আমি নিচেই কাষলৈ গৈছিলো আৰু চাৰিটা গঁড় দেখিলো। জীৱ-জন্তুবোৰৰ ইমান ওচৰত থকাটো সঁচাকৈয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ।"

লগতে পঢ়ক:

হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী

২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক
কাজিৰঙাত হাতী চাফাৰী আৰম্ভ
হাতী চাফাৰীত বিদেশী পৰ্যটক
অষ্ট্ৰেলিয়া থাইলেণ্ডৰ পৰ্যটক
ELEPHANT SAFARI IN KAZIRANGA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.