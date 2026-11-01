কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজিৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে হাতী চাফাৰী আৰম্ভ...
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে হাতী চাফাৰী আৰম্ভ ৷ প্ৰথম দিনটোতে কাজিৰঙাত ব্যাপক পৰ্যটকৰ সমাগম ৷
Published : November 1, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : পৰম্পৰাগত হস্তী পূজাৰে দেওবাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শুভাৰম্ভ হ’ল ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ হাতী চাফাৰী । পুৱাই উদ্যানখনৰ কহঁৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত ফিটা কাটি বন বিভাগৰ হাতী চাফাৰীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে পূৱ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেশে।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলতো আৰম্ভ হয় ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰী ।
হাতী চাফাৰী মুকলিৰ প্ৰথম দিনটোতে হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে বহু দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে । উল্লেখ্য যে, ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে দেওবাৰে হাতী চাফাৰী মুকলি কৰাৰ পিছতে দেশীয় পৰ্যটকৰ লগতে হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিলে ইউএছএ, অষ্ট্ৰেলিয়া, বেলজিয়াম আদি বিদেশী পৰ্যটকে।
জানিব পৰা মতে, হাতী চাফাৰীৰ প্ৰথম দিনটোত কহঁৰা বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ ১০টা হাতী আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত ৩৩টা ব্যক্তিগত হাতীৰে পুৱাৰ ভাগতে আৰম্ভ হয় হাতী চাফাৰী । অষ্ট্ৰেলিয়া, থাইলেণ্ড, বেলজিয়াম আৰু ইংলেণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু পৰ্যটকে হাতীত উঠি উপভোগ কৰে কাজিৰঙাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ।
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিডৱেষ্টৰ পৰা এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "হাতী চাফাৰী কৰি কেইটামান এশিঙীয়া গঁড় দেখাৰ সুযোগ পালো । আমি দুটামান গঁড় দেখিলো, তাৰে এটাক পানী খোৱা ঠাইত ৷"
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ব্ৰিছবেনৰ পৰা অহা এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঁড় দেখিলো আৰু ই সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া আছিল ।" বেলজিয়ামৰ এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে হাতী চাফাৰীৰ সন্দৰ্ভত কয়, "বহুত ভাল লাগিল । আৰু আমি নিচেই কাষলৈ গৈছিলো আৰু চাৰিটা গঁড় দেখিলো। জীৱ-জন্তুবোৰৰ ইমান ওচৰত থকাটো সঁচাকৈয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ।"
লগতে পঢ়ক:
হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী