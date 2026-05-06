জোনাইত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ, বিঘাই বিঘাই অনিষ্ট কৃষকৰ শস্য
জোনাইৰ পুৰণা জেলম গাঁৱৰ একাংশ খেতিয়কৰ পথাৰত নিতৌ হাতীৰ জাকে ধান, বাঁহনি, গোমধান আদিকে ধৰি বিঘাই বিঘাই খেতি নষ্ট কৰি আহিছে ।
Published : May 6, 2026 at 10:44 AM IST
জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ পবা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে খেতিয়কৰ পথাৰৰ শস্য খাই তহিলং কৰাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষক ৰাইজৰ মাজত ৷ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পুৰণা জেলমত পবা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত নিতৌ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্য়াহত আছে ।
বিভিন্ন সময়ত ধান, মাকৈ, টকৌ গছ, বাঁহগছৰ লগতে অন্যান্য খেতি বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰি আহিছে । জোনাইৰ পুৰণা জেলম গাঁৱৰ একাংশ খেতিয়কৰ পথাৰত নিতৌ কাষতে থকা পবা বনাঞ্চলৰ পৰা নিশা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে ধান, বাঁহনি, গোমধান আদিকে ধৰি বিঘাই বিঘাই খেতি নষ্ট কৰি আহিছে । যাৰ ফলত জোনাইৰ সীমান্তৱৰ্তী পুৰণা জেলেম গাঁৱৰ আনচিং গাঁৱৰ পথাৰত প্ৰতিনিশা হাতীৰ জাকে শস্য খাই তহিলং কৰাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে খেতিয়কসকল ৷
আন দিনাৰ দৰে সোমবাৰে নিশাও খাদ্যৰ সন্ধানত পবা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় ৮-১০টা হাতী থকা এটা জাকে গাঁওখনৰ মনোজ পাৱ নামৰ এজন খেতিয়কৰ প্ৰায় ৬ বিঘা ভূমিত পাপৰ খেতি নষ্ট কৰাত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিয়কৰ মাজত । খেতিয়কজনে সদৰী কৰা মতে, প্ৰতিদিনে পবা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত খেতিয়কৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বনৰীয়া হাতীয়ে নষ্ট কৰি আহিছে । সেয়ে এইবাৰ হাতীৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ আশাত বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰাৰ ৬ বিঘা ভূমিত পাপৰ খেতি কৰছিল; কিন্তু এয়াও বনৰীয়া হাতীয়ে নিশাৰ ভিতৰতে নষ্ট কৰাত এতিয়া মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত মনোজ পাৱে কয়, "মই প্ৰায় ৬ বিঘা মাটিত পাপৰ খেতি কৰিছিলো । মোৰ খেতিপথাৰ পবা বনাঞ্চলৰ ওচৰত । চৰকাৰক ৰাজহ দিয়া ভূমি । ইয়াত খেতি কৰিলেই হাতীয়ে খাই তহিলং কৰে । মই বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ খেতি কৰিছো । যদিহে বন বিভাগে মোক কোনো ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।"
হাতীৰ আক্ৰমণৰ আশংকাত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে কৃষকে । পবা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া পুৰণা জেলেম, চিৰুং, ঐৰামঘাটৰ কেওপিনে বন্যহস্তী প্ৰতিৰোধী তাঁৰ লগাই অঞ্চলটোৰ খেতিয়কৰ শস্য ৰক্ষা কৰা তথা হাতীৰ জাকটোৰ পৰা সুৰক্ষা দিবলৈ ৰাইজে দাবী জনাইছে । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকৰ পৰিয়ালক বন বিভাগে পৰিদৰ্শন কৰি সাহাৰ্য প্ৰদানৰো দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষকে ৷
উল্লেখ্য যে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি পবা বনাঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে তাণ্ডৱ চলাই আহিছে । এইক্ষেত্ৰত খেতিপথাৰৰ লগতে ৰাইজক সুৰক্ষা দিবলৈ জোনাই বন বিভাগক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীয়ে ।
