বিগত ১০ বছৰত ৰে’লৰ খুন্দাত অসমত হাতীৰ মৃত্যু; এক বিশ্লেষণ
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু মেঘালয় ৰাজ্য পৰ্যন্ত এছিয়ান হাতী(Elephas maximus) ৰ বিস্তৃতি আছে ।
December 22, 2025
গুৱাহাটী: শনিবাৰে পুৱা যমুনামুখ-কামপুৰৰ ৰে’ল ষ্টেচনৰ মাজৰ চাংজুৰাইত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল’লে ৮ টাকৈ হাতীৰ ৷ মিজোৰামৰ ছাইৰাঙৰ পৰা দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত ৰে’লপথতে বাগৰি পৰি কেইবাটাও হাতীৰ প্ৰাণ যোৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ লগতে পুনৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰসংগটো চৰ্চালৈ আনিছে ৷
অসমত ৰে’লৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু হোৱা এই ঘটনাই প্ৰথম নহয়, যোৱা দহটা বছৰত এনে বহু মৰ্মান্তিক ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে কেইবাটাও হাতীৰ ৷ তেনে কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামৰি যুগুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ৷
অসমত হাতীৰ জনসংখ্যা
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু মেঘালয় ৰাজ্য পৰ্যন্ত এছিয়ান হাতী(Elephas maximus) ৰ বিস্তৃতি আছে । কিন্তু এই জনসংখ্যাৰ অধিকাংশৰে স্থিতি অসমত পোৱাৰ বিপৰীতে বাকী অংশ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডত পৰিলক্ষিত হয় ৷ উত্তৰ-পূব ভাৰতত পোৱা এছিয়াৰ প্ৰায় ৫৬% হাতীৰ বাসস্থান অসম আৰু আৰু দেশৰ বন্যহস্তীৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল ।
বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে ৰে’লপথে কিয় ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ?
ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ বিশাল অংশ স্পৰ্শকাতৰ বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে ৷ ৰে’লপথে জীৱ-জন্তুৰ গতিবিধিৰ ক্ষেত্ৰত শাৰিৰীক বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত বাসস্থানৰ মাজত আৰু ভিতৰত চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ।
ৰে’লপথৰ কাম-কাজত গেছীয়, তৰল আৰু কঠিন প্ৰদূষক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশলৈ নিৰ্গমনো জড়িত হৈ থাকে, যাৰ ফলত এনে অঞ্চল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে কম উপযোগী হৈ পৰে । কিন্তু ৰে’লৰ খুন্দাৰ ফলত হোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ হাৰ আটাইতকৈ বিৰূপ প্ৰভাৱ হৈয়েই আছে ।
২০০৯-১০ চনৰ পৰা ২০২০-২১ বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰে’লৰ খুন্দাত ১৮৬ টা হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে । স্তন্যপায়ী আৰু বিভিন্ন চৰাই, উভচৰ আৰু সৰীসৃপৰ দৰে সৰু সৰু জীৱকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সহজে ধৰা নপৰে আৰু লিপিবদ্ধ নহয় ।
ৰাজ্য চৰকাৰ অথবা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰশাসনৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, ২০১৯-২০ ৰ পৰা ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ ভিতৰত বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰে’লৰ খুন্দাত মুঠ ৮১ টা হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷
অসমৰ ৰে’লপথত হাতীৰ মৃত্যু
ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ সৈতে উত্তৰ-পূবৰ সৰ্বাধিক ৰাজ্য সংযুক্ত হোৱাৰ পাছতো হাতীৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত অসমৰ ৰে’ল পৰিচালনে সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পেলায় । ৰে’লপথৰ বিশাল নেটৱৰ্ক প্ৰায়ে বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থান আৰু বন্যহস্তীৰ গতিপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা দেখা যায়, যিবোৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ সীমাৰ বাহিৰত অৱস্থিত । ফলত ৰাজ্যখনত ৰে’লৰ খুন্দাত হাতীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু দ্বিতীয়টো প্ৰধান কাৰণত পৰিণত হৈছে ৷
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১৯৯০ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৰ ভিতৰত ১১৫ টা আৰু ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৩ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত কমেও ৩৩ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । তদুপৰি ২০১৪-২০২২ চনৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগে(এন এফ আৰ) হাতীৰ মৃত্যুৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা(৬৫ টা মৃত্যু) লিপিবদ্ধ কৰে ।
হাতী-ৰে’লৰ সংঘৰ্ষৰ আশংকা থকা অসমৰ ৰে’লপথৰ কিছু অংশৰ সবিশেষ
|ক্ৰমিক নং
|ৰে’লপথৰ জৰীপ
|দৈৰ্ঘ
|১
|অসমৰ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলত অৱস্থিত বগাপানী কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা টিংৰাই-বগাপানী-ডিগবৈ-গোলাইগাঁও ৰে’লপথ
|৬.৭
|২
|অসমৰ লখিমপুৰ বন সংমণ্ডলৰ দুলুং বন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰে’লপথ
|৭.০
|৩
|খুন্দকুৱা এলিফেণ্ট কৰিডৰৰ দুৰ্পং-দৈমুখৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা হাৰমতী-গুমটো-নাহৰলগুন ৰে’লপথ
|১০.৯
|৪
|অসমৰ শোণিতপুৰ সংমণ্ডল বনাঞ্চলৰ বালিপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (নামেৰি ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাফাৰ জ’ন) আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা চাৰিদুৱাৰ-ভালুকপুং ৰে’লপথ
|২৫.০
|৫
|অসমৰ শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডলৰ ৰঙাপৰাৰ সমীপৰ ৰে’লপথ(ৰঙাপৰাৰ পৰা মিছামাৰীলৈ আৰু ৰঙাপৰাৰ পৰা বিন্দুকুৰিলৈ)
|৯.৬ আৰু ১৪.৪
|৬
|শিলঘাট টাউন – পুৰণিগুদাম ৰে’ল খণ্ড, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত, নগাঁও বন সংমণ্ডল, অসম
|৪.৬, ২.১১, ১০.২, ৫.৩
|৭
|নগাঁও দক্ষিণ বন সংমণ্ডলত অৱস্থিত লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল(ধনশিৰি-লামডিং হস্তী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অংশ)ৰ মাজেৰে লামডিং – হাবাইপুৰ ৰে’লপথ পাৰ হৈ গৈছে ৷
|১৪.২
- তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা এই ৰে’লপথটো টিংৰাই, বগাপানী আৰু ডিগবৈ ৰে’ল ষ্টেচনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ৷ বন বিষয়াসকলৰ মতে, ৰে’লপথটো দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত অৱস্থিত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হস্তী কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ।
- আপাৰ দিহিং ইষ্ট আৰু আপাৰ দিহিং ৱেষ্ট ব্লক সংযোগী বগাপানী কৰিডৰ হাতীয়ে নিয়মিতভাৱে ৰে’লপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে । ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনৰ ভিতৰত এই ৰে’লপথত মৃত্যু হৈছিল ৯ টা হাতীৰ ।
- গোলাই কৰিডৰৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে আৰু আই অ’ চি এলৰ আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি অঞ্চলটোত একাধিক মানৱসৃষ্ট আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে হাতীৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে । বন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু তথ্য অনুসৰি এই কৰিডৰটোৰ যথেষ্ঠ অৱক্ষয় হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে জৰুৰীকালীনভাৱে মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে ।
- টিংৰাই-বগাপানী-ডিগবৈ-গোলাই গাঁৱৰ ৰে’লপথটো বগাপানী কৰিডৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গৈছে, যিটো ৰে’লপথ পূৱ আপাৰ দিহিং আৰু পশ্চিম আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ মাজত লক্ষীপথাৰ আৰু ডিগবৈ ৰেঞ্জক সংযোগ কৰিছে । ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ(পূৰ্বৰ ৩৮) এই ৰে’লপথৰ কাষৰ কৰিডৰৰ সমান্তৰালকৈ পাৰ হৈ গৈছে ৷
ৰে’ল-হাতীৰ মাজত হোৱা দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ
দেশৰ বহু অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা এছিয়াৰ হাতী আৰু অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীৰ সৈতে ঘটা ৰে’লৰ সংঘৰ্ষৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰে’ল মন্ত্ৰালয় আৰু পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে যৌথভাৱে এক ব্যাপক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে । বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত ৰে’ল পৰিচালনাৰ প্ৰভাৱ বিবেচনা কৰি পৰিবেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্টে হস্তীপ্ৰধান ১২ খন ৰাজ্যত অৱস্থিত প্ৰায় ২,৪৫৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ১১০ টা ৰে’লপথৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে, যিবোৰ হাতী আৰু ৰে’লৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু তাৎক্ষণিক প্ৰতিকাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন । ইয়াৰোপৰি বাঘেৰে পৰিপূৰ্ণ ৰাজ্যত অৱস্থিত ১৭ টা স্পৰ্শকাতৰ ৰে’লপথকো এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
হাতী আৰু ৰে’লৰ মাজত ঘটা দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ ভাৰতৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় আৰু ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ে যৌথভাৱে কেইবাটাও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত হাতীৰ নিৰাপদ চলাচলৰ বাবে আণ্ডাৰপাছ আৰু অভাৰপাছ নিৰ্মাণ কৰা, ইঞ্জিন চালকক সতৰ্ক কৰি দিবলৈ চাইনব’ৰ্ড স্থাপন কৰা, হস্তী কৰিডৰত গতি নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যকৰী কৰা আদি ।
ৰে’লৰ খুন্দাৰ পৰা হাতীক ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে(আই আৰ) হাতী আৰু অন্যান্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে দায়বদ্ধ । ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে কেইবাটাও সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, য’ত আছে -
- গ্ৰহণ কৰা অন্যতম উদ্ভাৱনী ব্যৱস্থা হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে সজ্জিত ইনট্ৰুচন ডিটেকচন চিষ্টেম(আই ডি এছ) প্ৰস্তুত কৰা, যিয়ে ৰে’লপথত বিতৰণ কৰা একাউষ্টিক চেন্সৰ(ডি এছ) ব্যৱহাৰ কৰি হাতীৰ উপস্থিতি ধৰা পেলায় । এই ব্যৱস্থাৰ উপাদানসমূহৰ ভিতৰত অপটিকেল ফাইবাৰ, হাৰ্ডৱেৰ আৰু হাতীৰ কাৰ্যকলাপৰ পূৰ্ব-ইনষ্টল কৰা সংকেতসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত । এই ব্যৱস্থাই লোকো পাইলট, ষ্টেচন মাষ্টাৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষক ট্ৰেকৰ চাৰিওফালে হাতীৰ গতিবিধিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে, যাতে সময়মতে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় ।
- উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগে বন বিভাগে চিনাক্ত কৰা ১৪১ কিলোমিটাৰৰো অধিক জটিল আৰু স্পৰ্শকাতৰ স্থানত আই ডি এছ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছে । হাতী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই সঁজুলি অতি ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।
ৰে’লৰ খুন্দাত হোৱা হাতীৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা আৰু সময়সীমা
বিগত পাঁচ বছৰত ৰে’লৰ খুন্দাত মৃত্য়ু ঘটা হাতীৰ সংখ্যা (ৰাজ্যসভাত উত্থাপিত প্ৰশ্ন নং ২৭৬(৩) অনুসৰি)
ৰে’লৰ খুন্দাত হোৱা হাতীৰ মৃত্যুৰ কিছু ঘটনা
- ৭.১০.২০২৪: অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত তীব্ৰবেগী ৰে’লে খুন্দা মৰাৰ ফলত এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী জাগীৰোড অঞ্চলত পুৱা প্ৰায় ৫ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ(এন এফ আৰ)ৰ মতে, এয়া হস্তী কৰিডৰ নাছিল ৷ গতিকে তাত গতিৰ কোনো নিষেধাজ্ঞা নাছিল ।
- ১২.১২.২০২১: অসমৰ নগাঁও জিলাত তীব্ৰবেগী ৰে’লে খুন্দা মৰাৰ ফলত এটা বন্যহস্তী নিহত হয় । কলিয়াবৰ অঞ্চলত গুৱাহাটী-শিলঘাট যাত্ৰীবাহী ৰে’লে খুন্দা মাৰে ছবছৰীয়া বন্যহস্তীটোক ৷ হাতীটোৱে ৰে’লপথৰ পৰা ছিটিকি ওচৰৰ পথাৰত পৰে আৰু তাতেই হাতীটোৰ মৃত্যু হয় । বন বিষয়া আৰু ৰে’ল আৰক্ষী সেই স্থানত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
- ২১.১১.২০১৮: অসমৰ যোৰহাট জিলাত গুৱাহাটী-ডিব্ৰুগড় ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনে বনৰীয়া হাতীক খুন্দিওৱাৰ ফলত ৰে’লখনৰ এটা দবা কিছু দূৰলৈকে ছিটিকি যায় ৷ তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । অৱশ্যে কোনো আঘাত নোপোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে যাত্ৰীসকল ।
- ১১.০২.২০১৮: উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’ল বিভাগৰ লামডিং সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত হাৱাইপুৰ আৰু লামশ্বাখান ষ্টেচনৰ মাজৰ ৰে’লপথত যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ খুন্দাত কমেও পাঁচটা বনৰীয়া হাতী নিহত হয় । দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনটোও লাইনচ্যুত হৈ যায় যদিও যাত্ৰীসকল কথমপি ৰক্ষা পৰে ৷
- ১০.১২.২০১৭: নিশাৰ ভাগত চলাচল কৰা এখন ৰে’লৰ খুন্দাত পাঁচটা প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতী আৰু এটা পোৱালি নিহত হয় । ৰে’ল বিভাগৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, মাজনিশা প্ৰায় ১ বজাত গুৱাহাটী-নাহৰলগুন এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনে ৰে’লপথ পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত হাতীৰ এটা জাকক খুন্দা মাৰে । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাত হস্তী কৰিডৰ নামেৰে জনাজাত এক এলেকাত ।
- ১৭.১২.২০১৬: অসমৰ নগাঁও জিলাত এটা ৰে’ল ইঞ্জিনে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুটা বনৰীয়া হাতী নিহত হোৱাৰ লগতে আন এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ৰে’ল বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, ‘‘কামপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা যমুনামুখ ষ্টেচনলৈ গৈ আছিল ৰে’লখনৰ এটা লঘু ইঞ্জিন । অঞ্চলটোৰ মাজেৰে বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক পাৰ হৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুটা হাতীৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ইঞ্জিনৰ খুন্দাত আন এটা হাতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।’’
- ২১.১২.২০১৩: মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী মিকিৰপাৰা অঞ্চলত এখন মালবাহী ৰে’লে খুন্দা মৰাৰ ফলত তিনি বছৰীয়া এটা হাতী পোৱালিৰ মৃত্যু ঘটে । নিশা প্ৰায় ১০.৪৫ বজাত দীপৰ বিলৰ ৰামছাৰ জলাশয়ৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷
- ৩.০৮.২০১২: গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ জাগী পথৰ সমীপত এখন তীব্ৰবেগী এক্সপ্ৰেছ ৰে’লৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় এটি পাঁচ বছৰীয়া হাতী পোৱালি । মহানগৰীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সমীপেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰে’লপথত প্ৰায় মাজনিশা সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা ।
- ৩.০১.২০১০: মধ্য অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফু আৰু ডোলডোলি ষ্টেচনৰ মাজত পুৱাৰ ভাগত ৰে’লৰ খুন্দাত দুটা পোৱালিসহ চাৰিটা বনৰীয়া হাতী নিহত হয় । পশ্চিম সংমণ্ডলৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া গিৰিন্দ্ৰ নাথ অধিকাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, ডোলডোলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হস্তী কৰিডৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এটা হাতীৰ জাকে ৰে’লপথ পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় । নিহত প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতী দুটাৰ ভিতৰত এটা আছিল মাইকী হাতী ।
- ১০.০৮.২০০৭: এখন দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰে’লে এটা পোৱালিকে ধৰি দুটা বন্যহস্তীক খুন্দিওৱাৰ ফলত ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হৈ পৰে ৷ ৰে’ল বিভাগৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ দীপৰ বিলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা । ‘‘এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে ৰে’লপথ পাৰ হ’বলৈ ধৰোতে ৰে’লখনে জাকটোৰ শেষৰ দুটা হাতীক খুন্দা মাৰে । লগে লগে ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনটো লাইনচ্যুত হৈ পৰে’’ - মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় ৷
