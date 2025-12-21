মৃত্যু হ’ল কামপুৰৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালিটোৰ
অৱশেষত প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে কামপুৰৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা হাতী পোৱালিটোৱে । কাজিৰঙাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই হাতী পোৱালিটোৱে ।
Published : December 21, 2025 at 3:25 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 4:33 PM IST
কাজিৰঙা : মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে কামপুৰত ৰে'লৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতী পোৱালিটোৱে ৷ কাজিৰঙাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় 10.50 বজাত হাতী পোৱালিটোৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ শনিবাৰে পুৱতি নিশা কামপুৰত ৰে'লৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতী পোৱালিটো ।
ঘনকুঁৱলীৰ মাজতে মিজোৰামৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাই নিমিষতে তচনচ কৰি পেলাইছিল এটা হাতীৰ জাকক ৷ ৰে'লৰ খুন্দাত ৭ টাকৈ হাতীয়ে ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ বিপৰীতে কোনোমতে উশাহ-নিশাহ লৈ বাচি আছিল এটা কনমানি হাতী পোৱালিটো ৷ পাছত হাতী পোৱালিটোক চিকিৎসাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পানবাৰীস্থিত বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ অনা হয় ৷
বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰীয়ে কয়," কালি ৯:৩০ মান বজাৰ এতিয়ালৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰা স্বত্বেও তাক বচাব পৰা নগ’ল ৷ এইমাত্ৰ হাতী পোৱালিটোৰ মৃত্যু হৈছে ৷"
দেওবাৰে দিনৰ ১০:৫০ মান বজাত হাতী পোৱালিটোৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা বুলি জানিবলৈ দি ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয়, "পোৱালিটোৰ এখন ভৰিত এডাল হাড় ভাঙি গৈছিল আৰু মূলতঃ দেহত আভ্যন্তৰীণ আঘাত আছিল ৷ দেহৰ ভিতৰত ৰক্তক্ষৰণ হৈ থকাৰ লগতে মুখেৰে একেৰাহে তেজ ওলাই আছিল ৷ খুব সম্ভৱ ‘ৰেচপিৰেট’ৰী ফেইলৰ’ৰ কাৰণে হাতী পোৱালিটো ঢুকাল ৷"
উল্লেখ্য যে, ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত কামপুৰৰ চাংজুৰাইত নিহত হৈছিল ৭ টাকৈ হাতী । আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল এটা পোৱালি হাতী । ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত হোৱা ৭ টা হাতীৰ ভিতৰত এজনী গাভিনীও আছিল বুলিও পশু চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে । এই ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সৰ্বত্ৰে ।