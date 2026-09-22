হাতী-মানুহৰ সংঘাত; ২০২০-২০২৬লৈ ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু:বন বিভাগ, ঢেকীয়াজুলিত পুনঃ দুজনৰ মৃত্যু

হাতী-মানুহৰ সংঘাত; ২০২০-২০২৬লৈ ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু:বন বিভাগ, ঢেকীয়াজুলিত পুনঃ দুজনৰ মৃত্যু
বিগত কেইটামান বছৰত শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে...
Published : September 22, 2026 at 7:29 PM IST
তেজপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৷ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত পীঢ়াকটা আৰু ৰতনজুলি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ লগতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । শোণিতপুৰ পশ্চিম সংমণ্ডলৰ বন প্ৰাধিকাৰী বিশ্বজ্যোতি দাসে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷
বন বিভাগে উল্লেখ কৰা মতে, মঙলবাৰে সংঘটিত এই ঘটনাত নিহত দুজন ক্ৰমে ঢেকীয়াজুলিৰ পীঢ়াকটাৰ ৰহমত আলী আৰু ৰতনজুলিৰ গণেশ তপ্পো বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে, থেলামৰাৰ আমগুৰি চাপৰিৰ বাসিন্দা ৰূপ সিং বৰমহলীয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । আহত ৰূপ সিঙক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হাতীটোক খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা চলায় । অৱশ্যে বন প্ৰাধিকাৰী বিশ্বজ্যোতি দাসে জনোৱা মতে, বৰ্তমান (বাতৰি লিখা পৰলৈকে) হাতীটো বালিপৰা চাহ বাগিচা অঞ্চলত অৱস্থান কৰি আছে । বন বিভাগে হাতীটোৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে ।
- ২০২৪ চনত ঢেকীয়াজুলিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তিনিজনৰ মৃত্যু
২০২৪ চনৰ ২৭ এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলত এটা অকলশৰীয়া বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, হাতীটোৰ আক্ৰমণত দুজন বনকৰ্মী আৰু এজন স্থানীয় লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । নিহত বনকৰ্মী দুজন কোলেশ্বৰ বড়ো (৫২) আৰু বীৰেন ৰাভা (৫৭) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, স্থানীয় লোকজন আছিল ৬১ বছৰীয়া যতীন তাঁতী । ধীৰাই মাজুলীৰ এখন ব্যক্তিগত চাহ বাগিচাৰ সমীপত হাতীটোৱে যতীন তাঁতীক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল । ইফালে, এই ঘটনাটোত পশ্চিম তেজপুৰ সদৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ দিবাকৰ মালাকৰ নামৰ এজন বন বিষয়াও গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ।
ঢেকীয়াজুলিত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ উদ্বেগ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে ।
- অসমত হস্তী পিয়ল
অসমৰ বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বিধানসভাত দিয়া তথ্য মতে, ২০২৪ চনত হস্তী পিয়লত অসমত মুঠ ৫,৮৩৪ টা বন্যহস্তী আছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যখনত বনাঞ্চল ধ্বংস, বেদখল আৰু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ ফলত হাতীৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ অহাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হ’ব ধৰিছে ৷
বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ মাজভাগলৈকে ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত ৬৬৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
- হস্তীৰ মৃত্যু
হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰশমনৰ বাবে বন বিভাগৰ সৈতে কাম কৰি অহা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক তথা হাতী গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণ বিভাগৰ মুৰববী ডঃ বিভূতি প্রসাদ লহকৰে এই প্ৰসংগত কেবাটাও মন্তব্য কৰে ৷ প্ৰায় এটা মাহ পূৰ্বে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "ৰাজ্যত হাতীৰ মৃত্যু বিভিন্ন কাৰণত হয় । তাৰ ভিতৰত ৪০-৫০ শতাংশ হাতীৰ মৃত্যু সংঘাতৰ বাবে হয় । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ পৰা অহা হাতীবোৰে খেতি খাই তহিলং কৰাৰ ফলত বহু কৃষকে উপায়হীন হৈ খেতি বচাবলৈ খেতিপথাৰত বেআইনীভাৱে বিদ্যুতৰ বেৰ দিয়ে বা বিষ দিয়ে তাৰ ফলতো হাতীৰ মৃত্যু হয় ।"
তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ ১৩৫ টা হাতীৰ স্বাভাৱিক কাৰণত মৃত্যু হৈছে । আনহাতে ৫৯ টা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ, ৩০ টা ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, ১৩ টা বিষক্ৰিয়া আৰু ১১৬ টা হাতী অচিনাক্ত কাৰণত মৃত্যু হৈছে ।
- মানহৰ মৃত্যু
বিগত কেইটামান বছৰত শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে । তথ্য অনুসৰি জিলাভিত্তিক হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ এখন তালিকা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল -