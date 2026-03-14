মৰমতে বিস্কুট দিবলৈ গৈ, মৰাণত লাচিতে পালে বুকুতে গোৰ
মৰাণত মৰমে কাল হ'ল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীত কৰ্মৰত এজন জোৱানৰ বাবে ৷ বিস্কুট দিবলৈ গৈ লাচিতৰ ভাঙিল কেইবাডালো কামিহাড় ৷
Published : March 14, 2026 at 9:47 AM IST
ডিব্ৰুগড়: মৰমে কাল হ'ল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীত কৰ্মৰত এজন জোৱানৰ বাবে ৷ শুকুৰবাৰে মৰাণৰ তিলৈনগৰস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে বান্ধি থৈছিল এটা ঘৰচীয়া হাতী ৷ বান্ধি থোৱা হাতীটোক মৰমতে বিস্কুট খাবলৈ দিছিল লাচিত কলিতা নামৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীত কৰ্মৰত জোৱানজনে ৷ তেনে সময়তে হাতীটোৱে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে জোৱানজনক ৷ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জোৱানজন ৷
আহত জোৱান লাচিত কলিতাক সহকৰ্মীসকলে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমে মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰাই যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ আনহাতে, হাতীটোৰ আক্ৰমণত জোৱানজনৰ বুকুৰ কেইবাডালো কামিহাড় ভাগি যায় ৷ সম্প্ৰতি তেওঁ অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৱানজনৰ সহকৰ্মীয়ে কয়, "আমি পুৱা চাহ খাবলৈ গৈছিলো ৷ তেতিয়া দেখা পাইছিলো আমাৰ সহকৰ্মী লাচিত কলিতাই হাতত বিস্কুট লৈ আহিছে ৷ তেওঁ অনা বিস্কুট মৰমতে আনকালৰ দৰে ইয়াতে বান্ধি থোৱা হাতীটোক খাবলৈ দিছিল ৷ সেই সময়ত কাষত নাছিল হাতীটোৰ মাউত ৷ ফলত বিস্কুট খাবলৈ দিওঁতে হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰে লাচিতক ৷ তেওঁ নিজে আহি বাৰাণ্ডাৰ চকীত অচেতন হৈ পৰি আছিল ৷ লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷"
উক্ত ঘটনা পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল বান্ধি থোৱা হাতীটো ৷ 'কৰ হাতী আছিল কোনেও নাজানো ৷ প্ৰায়ে এই স্থানত বন্ধি থোৱা দেখো ৷' এই মন্তব্য ভুক্তভোগী জোৱানজনৰ সহকৰ্মীৰ ৷ মৰাণৰ তিলৈনগৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
