আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নুঘূৰে ফেন: গৰমত হাহাকাৰ কণ কণ শিশুৰ
অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰত উৎকট গৰমত দহিছে কণ কণ শিশু । বান্দৰে তহিলং কৰিছে গৃহ ।
Published : June 10, 2026 at 5:11 PM IST
সোণাপুৰ: চৰকাৰীভাৱে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ‘আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ’ । উদ্দেশ্য আছিল কণ কণ শিশুসকলক এক সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশত প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু পুষ্টি প্ৰদান কৰা । কিন্তু বৰ্তমান ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আদৰ্শ অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ বাস্তৱ ছবিখন একেবাৰেই ওলোটা দেখা গৈছে ।
বাহ্যিকভাৱে চকুতলগা আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে নিৰ্মিত এই কেন্দ্ৰসমূহ এতিয়া পৰিণত হৈছে একো একোটা যন্ত্ৰণাগৃহত । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ থকাৰ ফলত এতিয়া চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ শ শ কণ কণ শিশুৱে ।
নাই বিদ্যুৎ সংযোগ: কাৰণ ‘বিল বাকী’
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰীস্থিত শংকৰগোগ আদৰ্শ অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰকে ধৰি অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ কেন্দ্ৰতে বিগত প্ৰায় এটা বছৰে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই । জানিব পৰা মতে, সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ বাবেই বিদ্যুৎ বিভাগে বাধ্য হৈ এই কেন্দ্ৰসমূহৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰে ।
বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ
অসহ্য গৰমত কোনো ধৰণৰ ফেন বা পোহৰ নোহোৱাকৈয়ে শিশুসকলে এই কেন্দ্ৰসমূহত বহিবলগীয়া হৈছে । কোঠাৰ ভিতৰত তীব্ৰ গৰমত ঘাম মচি মচি শিশুসকলে পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হোৱা দৃশ্যই সচাকৈয়ে সচেতন মহলক ব্যথিত কৰি তুলিছে ।
ইয়াৰ উপৰি, বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে কেন্দ্ৰসমূহত থকা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও স্তব্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত কণ-কণ শিশুসকল এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু অন্যান্য ন্যূনতম মৌলিক সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হ’বলগীয়া হৈছে ।
বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ
অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ সমস্যা কেৱল বিদ্যুৎহীনতাৰ মাজতে আৱদ্ধ থকা নাই । বৰ্তমান বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত কেন্দ্ৰসমূহৰ চালি আৰু চিলিং আদি খহি পৰিবলৈ ধৰিছে । বহু ঠাইত পকী দেৱালত ফাঁট মেলাও পৰিলক্ষিত হৈছে । যিকোনো মুহূৰ্ততে কোনো ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত এতিয়া অভিভাৱকসকলৰ মাজত তীব্ৰ উদ্বেগ আৰু নিৰাপত্তাহীনতাই গা কৰি উঠিছে ।
স্থানীয় ৰাইজ তথা অভিভাৱকৰ ক্ষোভ
আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ এনে জৰাজীৰ্ণ আৰু পুতৌলগা অৱস্থাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু শিশু সুৰক্ষাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক’লেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যে শিশুসকলক ন্যূনতম সুবিধাকণো দিব পৰা নাই, তাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
অৱশেষত উপায়হীন হৈ স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজ আৰু সচেতন মহলে ডিমৰীয়াৰ নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে জিলা শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াক এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । কেন্দ্ৰসমূহৰ বিদ্যুতৰ বকেয়া বিল পৰিশোধ কৰি বিদ্যুৎ সংযোগ পুনৰ স্থাপন কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু জৰাজীৰ্ণ ভৱনসমূহৰ জৰুৰী মেৰামতিৰ বাবে ক্ষীপ্ৰ আৰু কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজে চৰকাৰক কঠোৰ আহ্বান জনাইছে ।