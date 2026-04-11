হাফলঙত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা: বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাৰ

ডিমা হাছাওৰ লাংটিঙত এনপিপি কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ । ৩ বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হাফলং সমষ্টিৰ এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 10:11 AM IST

হাফলং: যোৱা ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । আজি দুদিন পাৰ হ'ল যদিও এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । ডিমা হাছাও জিলাত এনে হিংসাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল এনপিপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছা ।

বিজেপি কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে হাফলং সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ডেনিয়েল লাংথাছাই । বৃহস্পতিবাৰে ভোটদান কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত এনপিপি দলৰ একাংশ কৰ্মীক বিজেপি কৰ্মীয়ে নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই ঘটনাত এনপিপিৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত কৰ্মীকেইজন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন । এজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ডিমা হাছাও জিলাৰ লাংটিঙত বৃহস্পতিবাৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা । অভিযোগ অনুসৰি ভোটদান কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথত ওয়াৰীগিডিং গাঁৱত ৩ গৰাকী বিজেপি কৰ্মী ক্ৰমে দলিন আৰদাও, দ্বীপ আৰদাও আৰু পুতম আৰদাওয়ে এনপিপিৰ কৰ্মী ক্ৰমে মনেন্দ্ৰ হাফলংবাৰ, জনাৰজিৎ নাইডিং,আৰু জিতুজিৎ থাওচেনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে । তেওঁলোকৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰে ।

এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাই এই সন্দৰ্ভত জনোৱা মতে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে লাংটিং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গুৰুতৰভাৱে এনপিপি কৰ্মীকেইজনক উদ্ধাৰ কৰি লাংটিং হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু এনপিপি কৰ্মীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ দেখি চিকিৎসকসকলে নিশাই তেওঁলোকক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

ইফালে শুকুৰবাৰ নিশা এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হাফলং সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰ দাখিল কৰি তেওঁ কয়, "এই ঘটনাৰ পিছত এনপিপিৰ কৰ্মীসকল উত্তেজিত হৈ উঠিছে কিন্তু তেওঁলোকক সংযত কৰি ৰাখিছোঁ । এই ধৰণৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও ডিমা হাছাও জিলাত আমি দেখা নাছিলোঁ । আমি দেখিছোঁ পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰাত এনে ধৰণৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা । কিন্তু এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক হিংসা সংঘটিত হৈ আছে ।"

এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাৰ এজাহাৰ দাখিল

তেওঁ লগতে কয়, "আচলতে বিজেপি দলে পৰাজয় নিশ্চিত বুলি জানি হতাশ হৈ এনে ধৰণৰ ঘটনা সংগঠিত কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে এনপিপিৰ কৰ্মীসকলক ভয় ভাবুকি দি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ।" এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাছাই । উল্লেখ্য যে এনপিপি কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা অভিযুক্ত ৩ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত দলিন আৰদাও হৈছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী লুমিতা আৰদাওৰ পুত্ৰ ।

লগতে পঢ়ক :

বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলিকৈ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া যোগেশ্বৰ গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ

ভোটো শেষ, আৰক্ষীও হাজিৰ : লুৰীণজ্যোতিৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী

