ETV Bharat / state

এছ আৰৰ ভোটাধিকাৰ বিতৰ্ক : নিৰ্বাচন বিভাগৰ স্পষ্টীকৰণ, মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে নিৰ্ধাৰিত ৮নং প্ৰপত্রযোগে অসমত ভোটাধিকাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা বিষয়টোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

Assam CM reacts on SR controversy
এছ আৰ বিতৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 9:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী/নলবাৰী : অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী চমুকৈ এছ আৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাকলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে নিৰ্ধাৰিত ৮ নং প্ৰ-পত্রযোগে অসমত ভোটাধিকাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰা বিষয়টোৱে বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন বিভাগে ।

নিৰ্বাচন বিভাগৰ উপ-সচিব তথা যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই দিয়া স্পষ্টীকৰণত কোৱা হয়, "আজি ইং ১৯ নৱেম্বৰৰ সংখ্যাত একাংশ সংবাদ মাধ্যমত অসমলৈ কৰ্মসূত্রে বাস কৰিবলৈ অহা লোকেও ভোটাৰ তালিকাত নাম ভৰোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বাতৰিসমূহ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে । অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু সংশ্লিষ্ট লোকসকলক ইয়াৰ দ্বাৰাই জনোৱা হয় যে দীর্ঘকালৰ বাবে বসবাস কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে আহি সাধাৰণভাৱে বসবাস কৰি থকা ব্যক্তিয়েহে অন্য ৰাজ্যত ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিলে প্ৰপত্ৰ-৮ ৰ জৰিয়তে অসমৰ কোনো ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰলৈ নাম স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । নিৰ্দিষ্ট বিধি অনুসৰি সেই আবেদন পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে তেনে আবেদনৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । আনহাতে ইতিমধ্যে ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা কোনো ব্যক্তিৰ উচ্ছেদ বা অন্য কোনো কাৰণত বাসস্থান স্থানান্তৰিত হ'লে তেওঁলোকে বৰ্তমান যিটো ভোটগ্রহণ এলেকাৰ অধীনত বসবাস কৰি আছে, সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰপত্ৰ-৮ ৰ জৰিয়তে নাম স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰসকলৰ নাম বাদ পৰি যোৱাৰ অহেতুক আশংকা নাই । বিশেষ সংশোধনীৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ভোটাৰ ৰাইজৰ লগতে সংশ্লিষ্ট সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰা হৈছে ।"

এছ আৰ বিতৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat)

স্পষ্টীকৰণটোত কোৱা হৈছে যে দীর্ঘকালৰ বাবে বসবাস কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে আহি সাধাৰণভাৱে বসবাস কৰি থকা ব্যক্তিয়েহে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কিমান দিন আগত অহা বহিঃৰাজ্যৰ ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই কথা স্পষ্টীকৰণত কোৱা হোৱা নাই ।

Assam SR controversy
নিৰ্বাচন বিভাগৰ উপ-সচিবৰ স্পষ্টীকৰণ (ETV Bharat)

ইফালে ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা এই বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "যদি কোনোবাই বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহি অসমত স্থায়ীভাৱে বাস কৰে তেন্তে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব । চাকৰিসূত্রে থকাসকলে নিজৰ ঠাইত থকা নাম কাটিলেহে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব । দুই ঠাইত নাম থাকিব নোৱাৰে । এইটোক লৈ কোনো বিতৰ্ক নাই । কোনে নিজৰ ঠাইৰ নাম কাটি আহি ইয়াত নাম লগাব ।" এই বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমেহে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "পশ্চিমবংগত যাৰ নিজৰ ঘৰ আছে তেওঁ তাতে নামটো কাটি ইয়াত কিয় সোমাব । দুই স্থানত দিব নোৱাৰে ।"

লগতে পঢ়ক :দুদিনৰ আগত আহিলেও নাম উঠিব ভোটাৰ তালিকাত : এছ আৰৰ নিৰ্দেশনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA
SR IN ASSAM
NALBARI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM SR CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.