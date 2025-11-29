হঠাতে কেনেকৈ কি হৈ গ’ল কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিলে ! বন্ধ কোঠাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু ৯০ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ
শনিবাৰে শনি লাগিল হেঙেৰাবাৰীত ! কালি মন্দিৰৰ সমীপতে এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
গুৱাহাটী : কি হৈছে গুৱাহাটীত ? সঘনে এটাৰ পাছত আনটো বেয়া খবৰ আহিব ধৰিছে ৷ এইবাৰ হেঙেৰাবাৰীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এজন বৃদ্ধই । শনিবাৰে দুপৰীয়া হেঙেৰাবাৰীৰ কালি মন্দিৰৰ সমীপতে এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই অগ্নিকাণ্ডত নিহত হোৱা লোকজন ৯০ বছৰীয়া ধৰ্মেশ্বৰ বণিয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
নিজা কন্যা আৰু নাতিনীৰ সৈতে হেঙেৰাবাৰীৰ এটা ভাৰাঘৰত আছিল ধৰ্মেশ্বৰ বণিয়া । বৃদ্ধগৰাকীৰ কন্যাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা মতে, বিগত ৭ মাহে তেওঁলোকৰ লগত আছিল ধৰ্মেশ্বৰ বণিয়া ৷
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথমে তেওঁ চকুৰে দেখা নাছিল ৷ এটা চকুৰ অপাৰেশ্যেন কৰালো, এটা চকুৰে দেখা হৈছিল । নিজে নুঠে, খোজো নাকাঢ়ে । আমি উঠিবলৈ ক’লে উঠে, চকীত বহুৱাই দিওঁ । কেতিয়াও দেউতাই আমনি নকৰিছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ঘৰত কোনো নাছিল । মই হাতীগাঁৱত আছিলো । মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দেউতাৰ কাৰণে ডাইপাৰ কিনিবলৈ দোকানলৈ গৈছিল । দুপৰীয়া ডেৰমান বজাত ছোৱালীজনীয়ে মোক ফোন কৰিছে আমাৰ ঘৰটো জ্বলিলে বুলি । পুত্ৰ-বোৱাৰীয়ে নোচোৱাৰ বাবে মই ইয়ালৈ দেউতাক লৈ আহিছিলো ।’’
লাভ কৰা তথ্য মতে, এই অগ্নিকাণ্ডত তিনিখনকৈ বাহন ভস্মীভূত হয় । বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ কাৰণো জানিব পৰা হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে, চলিত মাহতেই গুৱাহাটী মহানগৰীত অগ্নিদগ্ধ হৈ তিনিজনকৈ লোকে কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল । ১৬ নৱেম্বৰত ভৰলুমুখত কন্যাৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে আয়োজন কৰি থকাৰ সময়তে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ মৃত্যু হৈছিল দেৱ চৌধুৰী আৰু পম্পী চৌধুৰী নামৰ এটা দম্পতীৰ ৷