উচ্চ স্বৰত গান বজোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবেই ককায়েকে হত্যা কৰিলে ভাতৃক

ককায়েকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাতৃয়ে । উচ্চ স্বৰত গান বজোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ।

Elder brother killed his younger brother just to stop him from playing loud music
উচ্চ স্বৰত গান বজোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবেই ককায়েকে হত্যা কৰিলে ভাতৃক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
দৰং: মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড । ককায়েকৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাতৃয়ে । সাধাৰণ কথাতে সৃষ্টি হোৱা বাক-বিতণ্ডাই ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। মঙলদৈ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী গাঁৱৰ ৪৮ বছৰীয়া নিত্যানন্দ শৰ্মা নামৰ লোকজন উচ্চ স্বৰত গান বজোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবেই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল। মৃত লোকজনৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি পূৰ্বৰে পৰা এই হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে।

পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে ককায়েক সৰ্বানন্দ শৰ্মাই নিজ পুত্ৰ দুজন ক্ৰমে লক্ষ্য জ্যোতি শৰ্মা আৰু নিকুমণি শৰ্মাই লগ হৈ হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলাই অহা নিত্যানন্দ শৰ্মাক বাঁহেৰে কোবাই মাজ নিশা হত্যা কৰে বুলি পত্নীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। মৃত নিত্যানন্দ শৰ্মাৰ দ্বিতীয় কন্যাই এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত।

কিন্তু দিনে নিশাই উচ্চ স্বৰত গান বজাই থাকে ককায়েক সৰ্বানন্দ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে । অতিষ্ঠ হৈ মৃত লোকজনে গান বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিল ককায়েকক । গান বজোৱাত কিয় বাধা প্ৰদান কৰিব বুলি কৈ ককায়েকে সৰ্বানন্দ শৰ্মাই নিজ পুত্ৰ দুজন ক্ৰমে লক্ষ্য জ্যোতি শৰ্মা আৰু নিকুমণি শৰ্মাৰ লগ হৈ বাঁহেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ভাতৃক।

এই সন্দৰ্ভত মৃত নিত্যানন্দ শৰ্মাৰ পত্নীয়ে কয়,"সদায় গান বজাই থাকে, ৰাতিপুৱা বজাই, গধুলি বজাই, ৰাতি কাৰেন্ট নাথাকে, পঢ়িব নোৱাৰে । আনদিনা একো নকয়, কালি কিয়া ডেক বজাই আছা বুলি ঘৰৰ পৰা কয় । কথা নুশুনাত আগুৱাই গৈ তহতে ভালে ভালে ডেকটো বন্ধ কৰ বুলি কয় । সেইটোৱেই অচিলা ল'লে, আগৰপৰাই সিহঁতে আমাৰ ঘৰৰ পাচোটাকে হত্যা কৰিব বুলি গৰজি থাকে । প্ৰথমতে ডাঙৰ পুতেক আহি পিছফালৰ পৰা আহি কামটো কৰিলে । সিহঁত বাপেক পুতেক তিনিওটাই মাৰিছে । আমি আগুৱাই যাওঁতে দা লৈ খেদিছে ।"

বৰ্তমান মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষীয়ে সৰ্বানন্দ শৰ্মা, লক্ষ্যজ্যোতি শৰ্মা আৰু নিকুমণি শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।

