অসম আৰক্ষীৰ আঠ বিষয়ালৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দক্ষতা পদক

২০২৪ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত অসম আৰক্ষীয়ে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল 'অপাৰেশ্যন প্ৰঘাত' । গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৮ জেহাদী ।

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
অনুৰাগ শৰ্মা, পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু সত্যেন্দ্ৰ সিং হাজাৰী (ETV Bharat Assam)
Published : October 31, 2025 at 3:57 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যবাসীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ বাবে ভাল খবৰ । অসমৰ আঠগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পদক ৷ 'অপাৰেশ্যন প্ৰঘাত'ৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়া কেইগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে এই বঁটা ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত বিশেষ অভিযান আৰু তদন্তত অসাধাৰণ কামৰ বাবে আগবঢ়াই অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ২০২৫ লাভ কৰিছে এই আঠগৰাকী বিষয়াই ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দক্ষতা পদক লাভ কৰা বিষয়া কেইগৰাকী :

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ২০২৫ লাভ কৰা অসমৰ আৰক্ষী বিষয়া কেইগৰাকী হৈছে-

আই জি পি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
পাৰ্থসাৰথি মহন্ত (ETV Bharat Assam)

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অনুৰাগ শৰ্মা(এ পি এছ)

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
অনুৰাগ শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

প্ৰণৱ কুমাৰ পেগু (এ পি এছ)

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
প্ৰণৱ কুমাৰ পেগু (ETV Bharat Assam)

উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক সত্যেন্দ্ৰ সিং হাজাৰীৰ লগতে

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
সত্যেন্দ্ৰ সিং হাজাৰী (ETV Bharat Assam)

পৰিদৰ্শক কপিল পাঠক

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
কপিল পাঠক (ETV Bharat Assam)

শংকৰজ্যোতি নাথ

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
শংকৰজ্যোতি নাথ (ETV Bharat Assam)

সৰোজ দলে আৰু

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
সৰোজ দলে (ETV Bharat Assam)

বিক্ৰম বসুমতাৰী

Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation
বিক্ৰম বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)

পাঁচ আৰক্ষীৰ বিষয়ালৈ গৃহমন্ত্ৰীৰ দক্ষতা পদক :

উল্লেখযোগ্য যে আন পাঁচগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ালৈও তদন্তৰ বিশেষ সফলতাৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ দক্ষতা পদক ২০২৫ ৷ এই পাঁচগৰাকী বিষয়া হ’ল - আৰক্ষী অধীক্ষক অখিলেশ কুমাৰ সিং, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফুলকৰ নাৰ্জাৰী, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মাধুৰীমা দাস, এছ ডি পি অ’ প্ৰকাশ সোণোৱাল আৰু উপ-পৰিদৰ্শক উমেশ বৰা ।

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ শুভেচ্ছা :

এই বঁটা ঘোষণাৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে আটাইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ এইদৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, “ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলক বিশেষ অভিযান আৰু তদন্তত অসাধাৰণ কামৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী দক্ষতা পদক ২০২৫ লাভ কৰাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন । আপোনালোকৰ নিষ্ঠা আৰু উৎকৃষ্টতাই একতা আৰু সেৱাৰ প্ৰকৃত চেতনাক মূৰ্ত কৰি তুলিছে ৷”

উল্লেখ্য যে ২০২৪ ৰ ১৯ ডিচেম্বৰত অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ অভিযানেৰে অসমত এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ থকা জেহাদীৰ নেটৱৰ্ক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল 'অপাৰেশ্যন প্ৰঘাত’ । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৮ টাকৈ জেহাদী ৷ লগতে জেহাদীৰ দেশজোৰা নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ চেষ্টা বিফল কৰি তোলা হৈছিল । জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় একেলগে অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা এইটো আছিল প্ৰথম অভিযান । অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালাত অসম আৰক্ষীৰ STF য়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৮ টাকৈ জেহাদী ৷

চোৰাংচোৱাৰ নিশ্চিত তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰথমে বহুদিন পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ কৰা হয় । তাৰপিছতেই অসম, কেৰালা আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সহায়ত এই জেহাদীসকল ধৰা হৈছিল বুলি সেই সময়ত তথ্য সদৰী কৰিছিল অসম আৰক্ষী অধীক্ষক হৰমীত সিঙে ৷

লগতে পঢ়ক:ঘোষণা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা পদক আৰু উৎকৃষ্ট সেৱা পদক

ইটিভি ভাৰত অসম
DGP ASSAM
IGP
NATIONAL UNITY DAY
HOME MINISTERS MEDAL FOR EXCELLENCE

