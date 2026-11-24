কণী কিনি খাবলৈও গধুৰ হ’ব লাগিব জেপ ! অসমত অবিৰতভাৱে বৃদ্ধি কণীৰ মূল্য
মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিৰোধী, দিছপুৰৰ মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে চিণ্ডিকেট আৰু লুণ্ঠনৰাজ চলিছে, যাৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
Published : November 24, 2026 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী : হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য ৷ যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা হৈ পৰিছে ৷ অন্যান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দৰে কণীৰ বজাৰটো লাগিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই । সেয়ে মূৰে-কঁপালে হাত দিছে সাধাৰণ ৰাইজে ।
তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীৰ বজাৰত প্ৰতিপ্লেট কণীৰ খুচুৰা মূল্য ২৬০- ২৭০ টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে । আনহাতে প্ৰতি প্লেটত কণীৰ পাইকাৰী মূল্য হৈছে ২৪০ টকা । বিগত ১০ দিনৰ পৰা প্ৰতি প্লেট কণীত পাইকাৰীত ৪০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । অৰ্থাৎ এটা কণীৰ দাম প্ৰায় ১০ টকা পৰ্যন্ত হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত কণীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ী মহিবুল ইছলামে কয়, ‘‘বিগত ১০-১৫ দিনৰ পৰা কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । একেৰাহে কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে । পূৰ্বতে কণীৰ মূল্য কেইদিনমান বৃদ্ধি হয় যদিও সোনকালে কমিও যায় । কিন্তু এইবাৰ দাম বৃদ্ধি হৈয়ে আছে । ৭ প্লেট কণী থকা প্ৰতিটো কাৰ্টুনত আজি(মঙলবাৰ)ৰ দিনটোত মূল্য ১,৫৫০ টকা ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজি(মঙলবাৰ)ৰ দিনটোত কণীৰ প্ৰতি প্লেটৰ পাইকাৰী মূল্য ২৪০ টকা । আনহাতে খুচুৰা মূল্য ২৬০-২৭০ টকাকৈ প্ৰতি প্লেটত আজি (মঙলবাৰ)ৰ দিনটোত বিক্ৰী হৈছে । প্ৰতি দিনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পঞ্জাৱ আৰু বাংগালুৰুৰ পৰা কণী আহি আছে যদিও কিন্তু কি কাৰণত দাম বৃদ্ধি হৈছে নাজানো ।’’
চাউল, দাইল, পিয়াজ, কণীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই কয়, ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে সকলোকে পুৰিছে । বজাৰলৈ যাব নোৱাৰি ৷ চাউল, দাইল, মাছ-মাংস, কণীৰ দাম ৰকেটৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ আঁৰত দিছপুৰৰ নাকৰ তলতে মুকলিকৈ চলা চিণ্ডিকেট আৰু লুণ্ঠনৰাজ ৷’’
বৰাই লগতে কয়, ‘‘শ্ৰীৰামপুৰ গেটত সংগ্ৰহ কৰা হয় গুণ্ডা টেক্স । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দালাল ধৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে ৷ বাল্য বিবাহৰ নামত বহুতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলতে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত বহি থকা গুণ্ডাকৰ লোৱা চিণ্ডিকেট মাফিয়া কেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ হাতত কঁপনি উঠে । জনসাধাৰণক পেটত গামোচা মাৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নিজৰ ঘনিষ্ঠ দালাল চিণ্ডিকেট মাফিয়া কেইটাক পোহপাল দিয়াৰ স্বাৰ্থত ৷’’
তেওঁ কয়, ‘‘চিণ্ডিকেটৰ আঁৰত থকা মূল মাফিয়া দিছপুৰৰ পৃষ্ঠপোষক কেইজনমান মন্ত্ৰী ৷ আমাক টিভিৰ চমকপ্ৰদ ভাষণ নালাগে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ ৰোধ আৰু গুণ্ডা টেক্স বন্ধ কৰক । সাধাৰণ মানুহক মূল্যবৃদ্ধিৰে জুৰুলা কৰিছে সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ।’’
অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৰাজু ফুকনে কয়, ‘‘মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিজেপি চৰকাৰখন আহিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া যিফালে চায় সেই ফালেই মূল্যবৃদ্ধি । কণী, মাছ-মাংসৰ প্ৰতিটো বস্তুতে চিণ্ডিকেট । লাহে লাহে চিণ্ডিকেট ৰাজ ফাদিল হৈছে । চৰকাৰৰ মানুহ, চৰকাৰী মানুহ এই চিণ্ডিকেট জড়িত হৈ আছে । সেই বাবে চিণ্ডিকেট বন্ধ হোৱা নাই আৰু চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, "অৰুণোদয় ধন ১,২৫০ টকাকৈ দিছে আৰু ৰাইজৰ পৰা ৫,০০০ টকাকৈ লৈ গৈছে । এইবোৰ কথাত ৰাইজৰো চকু মেল খোৱাটো উচিত । ঋণ লৈ যিদৰে চৰকাৰ চলাইছে সেই কথা ৰাইজে বুজি নাপালে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব ।"
লগতে পঢ়ক: আকাশলংঘী খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম, উদং হৈছে গ্ৰাহকৰ জেপ : বজাৰত জুই লাগিছে !