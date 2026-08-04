চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে গৰম বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে: ৰণোজ পেগু
বানে বিধ্বস্ত কৰা চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলে শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
Published : August 4, 2026 at 5:10 PM IST
ডিব্ৰুগড়: নাগালেণ্ডত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে চৰাইদেউ জিলাৰ ভয়ংকৰ বানে ৰাইজৰ ঘৰ-সম্পত্তি নষ্ট কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়সমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । ফলত গ্ৰীষ্ম বন্ধ খোলাৰ পাছতো চৰাইদেউ জিলাখনত পাঠদান আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই ।
বানে বুৰাই পেলোৱা কোনো এখন বিদ্যালয়তেই পাঠদান কৰিব পৰা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠা নাই । ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়লৈ ২ লাখ টকা ঘোষণা কৰিছে । মঙলবাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সোণাৰি নগৰৰ ভালেকেইখন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিলে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়সমূহৰ বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতি, আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থা, শিক্ষাৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ সুবিধা আৰু শিক্ষাদান কাৰ্য পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে আৰম্ভ কৰাৰ দিশসমূহৰ বিষয়ে বুজ লয় । লগতে বিদ্যালয়সমূহলৈ পুনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় দিহা-পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"বানৰ বাবে চৰাইদেউ জিলাত ১০ আগষ্টলৈকে গৰম বন্ধৰ সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে গৰম বন্ধ খোলাৰ লগে লগে যাতে বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে । চৰাইদেউ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ বৰ্তমান পানীৰ তলত নাই ।"
তেওঁ কয়,"সেয়ে কিছু সুবিধাজনক অৱস্থাত আছে বিদ্যালয়সমূহ । দহ তাৰিখৰ পাছত চৰাইদেউৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে । পাঠদানৰ পৰিৱেশ এটা ঘূৰাই আনিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি পাঠদান কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি চেষ্টা কৰা হৈছে । বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহত বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ, লেপটপ, টেলেট আদি চৰকাৰৰ পৰা সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"