বৰলুইতৰ চাপৰিত শিক্ষিত যুৱকে ৰচিছে সপোন, ৮০০০ বিঘা ভূমিত কৃষি বিপ্লৱ

২০০০ বিঘাত কল খেতি, ১০০০ বিঘাত বগৰী খেতি কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন ।

SELF RELIANT FARMERS OF SOUTH KAMRUP
বৰলুইতৰ চাপৰিত শিক্ষিত যুৱকে ৰচিছে সপোন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 9, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
মিৰ্জা : শুৱনি আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা ৷ ডাল ভৰি ভৰি ফল-ফুল লাগে কত পাওঁ তলসৰা ৷ হয়, এনে এটা অঞ্চলৰ কথাই আমি ক'ব খুজিছো য'ত আৰম্ভ হৈছে সেউজ বিপ্লৱ ।

নৈপৰীয়া পৰিৱেশত শ শ শিক্ষিত যুৱকে বিচাৰি পাইছে জীৱনৰ ছন্দ । থোকে থোকে ওলমি আছে কল, লমালমে লাগিছে দেশী- বিদেশী বগৰী ৷ মাকৈ, সৰিয়হ কিম্বা অন্যান্য শাক-পাচলিৰে উভৈনদী দক্ষিণ কামৰূপৰ নৈপৰীয়া বৰটাৰী অঞ্চল ৷

দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ৰে পৰাই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়াৰ কবলত নিঃশেষ হৈ যোৱা বৃহৎ বৃহৎ গাঁওবোৰ পুনৰ লুইতৰ বালিয়ে চাপৰি সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাত কেইগৰাকীমান উদীয়মান শিক্ষিত যুৱকে ২০০৭ চনৰ পৰা উক্ত চাপৰিত আৰম্ভ কৰে কৃষি বিপ্লৱৰ ৷ সময়ৰ সোঁতত এই কৃষি বিপ্লৱৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতেই বিস্তাৰিত হোৱাত সম্প্ৰতি বৰটাৰী কণ্ডলপাৰাকে আদি কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৯৫ শতাংশ লোক জড়িত হৈ পৰিছে এই কৃষিকৰ্মৰ লগত ৷

বৰলুইত কৃষক মহোৎসৱ:

বৰ্তমান সময়ত অঞ্চলটোত প্ৰায় ২০০০ বিঘা ভূমিত কল খেতি, ১০০০ বিঘা ভূমিত বগৰী খেতি , ৫০০ বিঘা ভূমিত মাকৈ, ৩ ৰ পৰা ৪ হাজাৰ বিঘা ভূমিত সৰিয়হৰ উপৰি বহু হেজাৰ বিঘা ভূমি আবৰি আছে শাক-পাচলিৰ খেতিৰে ৷ এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে লুইতৰ পাৰত অনুষ্ঠিত কৰিলে বৰলুইত কৃষক মহোৎসৱ ৷ পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ লগতে লুইত পূজন, ভূমি পূজন তথা নাম প্ৰসংগৰে আয়োজন কৰা হয় এই মহোৎসৱৰ ৷ এতিয়া যেন কৃষি বিপ্লৱৰ অনন্য নিদৰ্শন হৈ পৰিছে এই বৃহৎ অঞ্চলটো ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্য়োক্তাই কয়,"আমি তৃতীয় বাৰ্ষিক বৰলুইত কৃষক মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছো । এই অঞ্চলটোত আগতে কেইবাখনো গাঁও আছিল যদিও নদীৰ বুকুত জাহ যায় । পিছত ইয়াত চাপৰি ওলোৱাত শিক্ষিত যুৱক সকলে কৃষিকৰ্ম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।"

