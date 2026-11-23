নিলম্বিত এচিএছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ৭০ লাখৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ ইডিৰ
বিপদে লগ এৰা নাই নিলম্বিত এচিএছ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ । এইবাৰ ইডিয়ে জব্দ কৰিলে ৭০ লাখ টকাৰ সম্পত্তি ।
Published : November 23, 2026 at 7:12 PM IST
গুৱাহাটী : নিলম্বিত এচিএছ বিষয়া নূপুৰ বৰাক এতিয়াও বিপদে লগ এৰা নাই । এইবাৰ ইডিৰ গুৱাহাটী মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া নূপুৰ বৰাৰ ৭০ লাখ টকাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিছে ।
জব্দ কৰা এই স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত থকা ১৩ লাখ ৪৫ হেজাৰ টকা মূল্যৰ ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন চমুকৈ এছআইপি, ২১ লাখ ৬৪ হেজাৰ টকা মূল্যৰ তিনিখন জীৱন বীমা নিগমৰ পলিচি, গুৱাহাটীৰ দুটা স্থানত মাটি আৰু এটা ফ্লেট ক্ৰয় কৰাৰ চুক্তিপত্ৰ ।
উল্লেখ্য যে বৰপেটাৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত অভিযুক্ত নূপুৰ বৰাই চৰকাৰী ভূমি নামজাৰিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি তথা কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে অভিযুক্ত নূপুৰ বৰাক এনে দুৰ্নীতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
ইতিমধ্যে তদাৰকী কোষে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামা অনুসৰি, নূপুৰ বৰাই বৈধ আয়তকৈ ৪৫৮.৬৪ শতাংশ অধিক সা-সম্পত্তি অৰ্জন কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ এই গোচৰৰ পিছতে বিধি বলৱৎকাৰী সঞ্চালকালয়েও অভিযুক্ত নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অবৈধভাৱে ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গোচৰ লৈ তেওঁৰ ৭০ লাখ টকাৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তি জব্দ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ভূমিৰ নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ আয়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্তই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৩২/২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি নূপুৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁ বৰপেটা আৰু গৰৈমাৰীত ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত থকাৰ সময়ত এনেধৰণৰ অবৈধ কাম কৰাৰ অভিযোদ দাখিল কৰিছিল ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষে চলোৱা তদন্তত ৫২৪ খন ভূমিৰ নথিত খেলিমেলি কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহে । আনহাতে, ব্যক্তি বিশেষৰ লগতে সত্ৰ আৰু চৰকাৰী ভূমিতো নূপুৰ বৰাই জালিয়াতি কৰিছিল । বেলেগৰ মাটি বেলেগৰ নামত জালিয়াতি কৰি নামজাৰি কৰিছিল । ডেৰ লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান পাৰে সিমান উৎকোচ লৈ নূপুৰ বৰাই মাটি নামজাৰি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ একাংশ লাট মণ্ডলৰ লগ-ইন আইডি লৈ ভূমিৰ নথি জালিয়াতি কৰিছিল ।
|লগতে পঢ়ক :পুনৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰা