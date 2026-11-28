গুৱাহাটী, পলাশবাৰী, শ্বিলঙসহ ৬টা স্থানত EDৰ অভিযান, জব্দ ৪২ লাখ টকা
উদয় চৌৰাছিয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত EDৰ অভিযান ৷ গুৱাহাটী, পলাশবাৰী আৰু শ্বিলঙসহ ৬টাকৈ স্থানত অভিযান ৷
Published : November 28, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয় চমুকৈ EDয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী, পলাশবাৰী (কামৰূপ) আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলঙসহ মুঠ ৬টা স্থানত অভিযান চলায় । ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (PMLA), ২০০২-ৰ অধীনত এই অভিযান চলাই উদয় চৌৰাছিয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা বহু নথি-পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, উদয় চৌৰাছিয়া, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু সহযোগীসকলে চলাই থকা নিষিদ্ধ গুটখা, পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহ গোচৰৰ তদন্তৰ ভিত্তিত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে এই অভিযান চলাইছিল বুলি শনিবাৰে উল্লেখ কৰে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, উদয় চৌৰাছিয়া, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু সহযোগীসকলে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰে’লেৰে বস্ত্ৰ সামগ্ৰী বুলি ভুৱা নথিপত্ৰৰে গুটখা, পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ ব্যৱসায় চলাই আছিল ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনা তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যেতিয়া আজাৰা ৰে’লৱে ষ্টেচনত দুটা দবাৰ পৰা ৩৪১টা বৃহৎ বৃহৎ পেকেট গুটখা, পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ জব্দ কৰা হৈছিল ৷
ED, Guwahati has conducted search operations on 26.11.2026 under PMLA, 2002 across six locations in Guwahati, Palasbari & Shillong in connection with a money laundering probe into the prohibited trade of gutkha, pan masala and zarda involving Uday Chaurasia, his family members and associates. During the search operation cash of Rs. 42 lakh, blank signed cheques, financial/stock records, incriminating documents, digital devices and product samples were seized.— ED (@dir_ed) November 28, 2026
ইয়াৰ পাছতে অসম কৰ আয়ুক্তালয়ৰ এজন বিষয়াই অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ (STF) আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷ সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ইডিয়ে অভিযান চলাইছিল ৷
প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ ব্যৱসায়েৰে ২০১৪-১৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত উদয় চৌৰাছিয়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰায় ১,৮৫১ কোটি টকাৰ নগদ ধন জমা হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।
লগতে কোৱা হৈছে, চৌৰাছিয়াই ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত কামৰূপৰ পলাশবাৰীত নামমাত্ৰ অংশীদাৰৰ নামত পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ দুটা উৎপাদন গোট স্থাপন কৰিছিল ৷ দুবছৰৰ ভিতৰত উদয় চৌৰাছিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা এই গোট দুটাই প্ৰায় ৯৭৭ কোটি টকা লাভ কৰিছিল । জৰ্দা/ধঁপাত গোটটো FSSAI অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে চলি থকা বুলিও পোহৰলৈ আহিছে।
তালাচী অভিযানৰ সময়ত ভিন্ন নথিপত্ৰ, বিভিন্ন পক্ষই চহী কৰা খালী চেক, কেইবাটাও পৃষ্ঠা ফালি পেলোৱা এখন হাতেলিখা টোকাবহী, পাণ মছলা আৰু জৰ্দাৰ নমুনা পেকেট আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় ৪২ লাখ টকাৰ হিচাপ বহিৰ্ভূত নগদ ধনো জব্দ কৰা হৈছে বুলি EDয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য় যে অসমৰ লগতে ইডিয়ে ভাৰতৰ একাধিক স্থানতো সমান্তৰালকৈ অভিযান চলাইছিল ৷
লগতে পঢ়ক: মালবাহী ৰে’লৰ দবা লাইনচ্যুত : উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ১১খন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল