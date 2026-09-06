ETV Bharat / state

দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা : প্ৰণয়নত হৈ পৰিব নেকি কাজিৰঙা সদৃশ পৰিস্থিতি?

কাজিৰঙাৰ বিতৰ্কৰ মাজতে চৰ্চাত দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ প্ৰসংগ ৷ বিগত বৰ্ষতে ভাৰত চৰকাৰে দীপৰ বিল সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা খচৰা কি আছে...

eco-sensitive zone around Deepor Beel
দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2026 at 10:49 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে বিশ্ববিখ্যাত গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ চাৰিসীমাই শীঘ্ৰে পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা (ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন) লাভ কৰিব। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা বিষয়টোৱে বৰ্তমান বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰাৰ লগতে উক্ত বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক বাদানুবাদো চলি আছে ৷

কাজিৰঙাৰ এই চৰ্চা আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ খচৰা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে ।

দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা (ETV Bharat)

ইতিমধ্যে ওজৰ-আপত্তি গ্ৰহণকে ধৰি সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে । ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্রণালয়ে বিগত বৰ্ষৰ ২ জুলাইত দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰে । বৰ্তমান এইটো চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে ।

eco-sensitive zone around Deepor Beel
দীপৰ বিল সম্পৰ্কত কেতবোৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবেদন দীপৰ বিলৰ পৰিবেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সম্পাদক প্ৰমোদ কলিতাৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।

  • দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা :

এই সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়াটো ২০১৫ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । প্ৰথম শুনানিৰ সময়ত ৰাইজৰ বহুখিনি ওজৰ-আপত্তি আছিল । সেই সময়ত ইক’ ছেনচিটিভ জ’নক লৈ মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি আছিল । ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ গোটেই বিষয়টোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গাইডলাইন আৰু বন মন্ত্রণালয়ৰ নিৰ্দেশনা আছে ।’’

eco-sensitive zone around Deepor Beel
দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘লক্ষণীয় বিষয় যে দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্রত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই ২০০৯ চনতে এটা ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন কৰিছিল । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ সৈতে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ কোনো মিল নাছিল । যাৰ বাবে সাধাৰণ লোক বিভ্ৰান্ত হৈছিল । সেয়ে প্ৰথম অৱস্থাত ৰাইজে ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । কিন্তু পাছত সকলো বিষয় স্পষ্ট হৈছিল ।"

  • পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ ৰূপৰেখা :

ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশাৱলীত ইক’ ছেনচিটিভ জ’নত বহুখিনি কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । ইক’ ছেনচিটিভ জ’নত তিনিটা স্তৰ আছিল । সেইকেইটা হৈছে সংৰক্ষিত, নিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনুমতিপ্ৰাপ্ত। সংৰক্ষিতৰ ভিতৰত খনন কাৰ্য, মিল, বান্ধ, প্ৰদূষিত উদ্যোগ আদিৰ ক্ষেত্রত নিষেধাজ্ঞা আছে । আনহাতে নিয়ন্ত্ৰিত এলেকাত সৰু সৰু ঘৰ বনোৱা, সাধাৰণ ব্যৱসায় কৰা আদি আছে । সেইদৰে বাকী কাম-কাজসমূহ অনুমতি এলেকাৰ (পাৰ্মিটেড) ভিতৰত আছিল ।’’

eco-sensitive zone around Deepor Beel
পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে খ্যাত দীপৰ বিল বিলৈ ! (ETV Bharat Assam)

দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সম্পাদক প্ৰমোদ কলিতাই কয়, ‘‘দীপৰ বিলৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ ক্ষেত্রত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ নকৰাৰ বাবে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পিআইএল কৰিছিলো । তাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশনা দিছিল । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত অসম চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰাত ২০২৫ চনৰ ২ জুলাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দীপৰ বিলৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰিছিল । তাৰ পাছত ৬০ দিনৰ সময় থাকে । সেই সময়ত বিভিন্ন ওজৰ আপত্তিৰ শুনানি লোৱা হয় । বৰ্তমান দীপৰ বিলৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ বিষয়টো চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে ।’’

কলিতাই কয়, ‘‘দীপৰ বিলৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’নত দক্ষিণ দিশত ৰাণী বনাঞ্চলৰ অংশত সৰ্বাধিক ৫ কিলোমিটাৰলৈকে কৰা হৈছে । বাকী কিছু স্থানত কম লৈছে । কিছুমান ঠাইত ২৫.৩০ মিটাৰলৈকে ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন কৰা হৈছে । সেইবোৰ ঠাইত কিছুমান গুদাম বা আন নিৰ্মাণ কাৰ্য আছে । সেইবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে হয়টো সীমা কমাই দিয়া হৈছে । সেইবোৰত আমাৰ আপত্তি আছে । আমাৰ ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলে ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ বিৰোধিতা কৰা নাই । কাৰণ ইয়াৰ ফলত স্থানীয় বাসিন্দাৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই ।’’

eco-sensitive zone around Deepor Beel
ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ ফলত দীপৰ বিলৰ কাষৰীয়া লোকৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ (ETV Bharat Assam)
  • আৱৰ্জনামুক্ত হ'ব নে দীপৰ বিল :

ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন হোৱাৰ লগে লগে দীপৰ বিললৈ নলাৰে বৈ অহা গুৱাহাটীৰ আৱৰ্জনা বন্ধ হ'ব নে নাই । এই সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "চৰকাৰে দীপৰ বিলৰ কাষত থকা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ বাহিৰত ৰাখিছে । কিন্তু ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন হোৱাৰ লগে লগে দীপৰ বিলত নলাৰে বৈ অহা আৱৰ্জনা বন্ধ কৰিব লাগিব । আচলতে পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে দীপৰ বিলত জাৱৰ-জোথৰ পেলোৱাটো এটা অপৰাধ । বন্যপ্ৰাণী আইন অনুসৰি কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বাবে শাস্তি পাব লাগে ।’’

eco-sensitive zone around Deepor Beel
দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্যতা হ্ৰাস (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক : নোহোৱ‍া হ'ব দীপৰ বিলৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য : এলিভেটেড ক'ৰিডৰ বাবে কটা হৈছে গছ, উদ্ধিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী

লগতে পঢ়ক : ১০৮ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী, ৬৬ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল

  • দীপৰ বিলৰ সীমা :

দীপৰ বিলৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, ‘‘বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে দীপৰ বিলৰ সীমা ৪.১ বৰ্গ কিলোমিটাৰ । ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰন্যখন নহয় । দীপৰ বিলৰ মূল সীমাৰ পৰা ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন । কিন্তু দীপৰ বিলৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই । ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইয়াৰ মাটিকালি ৪০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বুলি ধৰা হয় । সীমা নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান চলি আছে । আমি বিচাৰিম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰটো ইক’ ছেনচিটিভ জ’নৰ ভিতৰত আহিব লাগে ।’’

  • পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে দীপৰ বিল :

পক্ষী সংৰক্ষিত এলেকাৰূপে খ্যাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ দীপৰ বিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভৰ দুটা দশকৰো বেছি হ'ল । দীপৰ বিলে ২০০২ত ‘ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ’ ৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । দীপৰ বিলে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ ২৪ টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে যদিও আজিলৈকে ৰামছাৰ ক্ষেত্র হিচাপে দীপৰ বিলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই ।

eco-sensitive zone around Deepor Beel
পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে খ্যাত দীপৰ বিল বিলৈ ! (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ পক্ষী সংৰক্ষিত অঞ্চলৰূপে খ্যাত তথা ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়ত দীপৰ বিলত ২১৯ টা প্ৰজাতিৰ দেশী-বিদেশীৰ পক্ষীৰ উপস্থিতি জৰীপত পোহৰলৈ আহিছিল । কিন্তু শেহতীয়া জৰীপত বিলখনত বহু প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ উপস্থিতি নোহোৱা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ কলিতাই জনাই যে দীপৰ বিল প্রাকৃতিকভাৱে চহকী আৰু দীপৰ বিলত বিশ্বৰ বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায় । পেলিকান প্ৰজাতিৰ ঢেঁৰা, বৰটোকোলা, কুৰুৱা, ডাঙৰ শেন, হাড়গিলা আদি পক্ষী দীপৰ বিলত উপলব্ধ । এটা সময়ত দীপৰ বিলত এদিনতে ১৯ হেজাৰ চৰাইৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল ।

eco-sensitive zone around Deepor Beel
ইক’ ছেনচিটিভ জ’নত তিনিটা স্তৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে দীপৰ বিলত ১৯ প্ৰজাতিৰ ৫০ বিধ মাছ পোৱা গৈছিল । এনে বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বাবেই দীপৰ বিলে ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । দীপৰ বিলৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে ইয়াৰে কাষতে কৰা ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে । ইয়াৰ গেলা-পচা সামগ্ৰীয়ে বিলখনৰ পানী প্ৰদূষিত কৰি ইয়াত থকা মৎস্যকুলৰ লগতে পক্ষীকুলৰ জীৱনলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়ত দীপৰ বিলৰ মুঠ মাটিকালি চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ আছিল যদিও এতিয়া সেই পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰমোদ কলিতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়ক্ত কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

লগতে পঢ়ক : প্ৰসংগ : কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন; চৰকাৰক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ

লগতে পঢ়ক : কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ: চৰকাৰী প্ৰস্তাৱকলৈ কি কয় পৰিৱেশবিদ-অধিবক্তাই

লগতে পঢ়ক : ১০ নে ১ কিলোমিটাৰ, পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কি কয় ভুক্তভোগীয়ে ?

TAGGED:

ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন
দীপৰ বিলৰ
দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ প্ৰমোদ কলিতা
পক্ষী অভয়াৰণ্য দীপৰ বিল
ECO SENSITIVE ZONE OF DEEPOR BEEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.