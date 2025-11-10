আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল
ইচ্ছা থাকিলে কি কৰিব নোৱাৰি ! শিৱসাগৰৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাণী প্ৰচাৰৰ লগতে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বনৰো পথ দেখুৱাইছে ।
Published : November 10, 2025 at 4:27 PM IST
আমগুৰি: অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত নৈ, বিল, পুখুৰীত উভৈনদী হৈ থাকে পানীমেটেকা । বহুতৰ বাবে ই আৱৰ্জনা বা আপদ । কিন্তু আপুনি জানেনে পানীমেটেকায়ো আত্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাব পাৰে । গ্ৰামাঞ্চলৰ থলুৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি পানীমেটেকাৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি লাভজনক উপাৰ্জন কৰিব পাৰি ।
সততে দেখি থকা এই পানীমেটেকা যেন সোণ হৈ উজ্জ্বলি উঠিব পাৰে ৷ অনাদৰ হোৱা পানীমেটেকাই সৃষ্টি কৰিব পাৰে এখন বৃহৎ বজাৰৰ । অসমত সততে লাভ কৰা কাৰণে এই পানীমেটেকাৰ আদৰ নাই কিন্তু বহিঃৰাজ্যত ইয়াৰ চাহিদা বহুত বেছি ।
প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি আদৰি ল'ব পাৰে পানীমেটেকাক
প্লাষ্টিকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লোৱাৰ পূৰ্বে থলুৱা উদ্যোগসমূহে গা কৰি উঠিব লাগিব । এই থলুৱা উদ্যোগৰ ভিতৰত বাঁহ-বেতৰ শিল্পই হওঁক অথবা মৃৎ শিল্পই হওঁক । অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত থলুৱা শিল্পৰ অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ আছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে এই শিল্পক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে প্ৰকৃত বজাৰৰ অভাৱ হোৱাৰ লগতে সজাগতাক অভাৱৰ কাৰণে থলুৱা শিল্প গুৰুত্বহীন হৈ উঠিছে ।
থলুৱা শিল্পৰ এনে বিপৰ্যয়ৰ সুৰুঙা গ্ৰহণ কৰি বজাৰসমূহ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে । ফলত প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী অত্যাধিক ব্যৱহাৰে মানুহৰ জনস্বাস্থ্যলৈও বিপদ নমাই আনিছে । ইয়াৰ বিকল্প হ'ব পাৰে পানীমেটেকা । কিন্তু কেনেদৰে ? তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী মহিলাই । যিয়ে এতিয়া স্থানীয় একাংশ মহিলাকো সেই বাটেৰে লৈ গৈছে ।
পানীমেটেকাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন
ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ পানীমেটেকাৰে উৎপাদিত সামগ্ৰী ৰপ্তানি বা বিক্ৰী কৰি এগৰাকী মহিলাই এক সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে । প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ সমান্তৰালকৈ নিজৰ ঘৰতে পানীমেটেকাৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি অসমৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰি আহিছে ।
তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌমুখ ভৰলুৱা গাঁৱৰ বোৱাৰী পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁই । যিয়ে প্লাষ্টিকমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । ঘৰৰ কাষতে থকা মৰিদিখৌৰ পানীমেটেকাৰ পৰা সপোন দেখিছে মহিলাগৰাকীয়ে । পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁয়ে নিজ হাতেৰে খৰাহী, কাৰ্পেট, ডাইনিং ক্লথ, টুপী, বেগ ইত্যাদি নিত্য-প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি সমাজলৈ এক শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বৰ্জনৰ সমান্তৰালকৈ ঘৰৰ কাষতে পোৱা পানীমেটেকা চপাই আনি ধুই-পখালি ৰ'দত শুকুৱাই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে ।
এই পানীমেটেকাৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা বহুত বেছি । বিশেষকৈ নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে গাঁৱৰ বহু মহিলাকো পানীমেটেকাৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে পূৰ্ণিমাই । ২০০৯ চনত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ২০১১ চনত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমানলৈকে পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁয়ে থমকি ৰোৱা নাই ।
মুম্বাইত পানীমেটেকাৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা
পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁইৰ ভাষ্য অনুসৰি অসমত পানীমেটেকাৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দৰ নাই । অসমৰ মানুহে এতিয়াও প্ৰকৃতিগতভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ গুণাগুণ সন্দৰ্ভত সচেতন নহয় । বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মানুহবিলাক খুব সচেতন আৰু প্ৰকৃতিগতভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰত অত্যধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । বিশেষকৈ মুম্বাইত এনে সামগ্ৰীৰ অত্যধিক দৰ আছে আৰু এখন ভাল বজাৰ আছে । অসমৰ মানুহে সম্প্ৰতি প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰে । এই সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ফলত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । অসমত পানীমেটেকাৰ পৰা উৎপাদিত এটা সামগ্ৰীৰ দাম ৫০০ হ'লে মুম্বাইত ইয়াৰ দাম ১৫০০ টকা হয় বুলি প্ৰকাশ কৰে পূৰ্ণিমাই ।
পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁয়ে কয়, "প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহু সম্পদ দিছে । আমিহে ব্যৱহাৰ কৰিব জনা নাই । মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিলে অসমত এদিন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেৰে অৰ্থনৈতিক ভেঁটি টনকিয়াল কৰিব পাৰি ।" নিজৰ গাঁৱতে এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ় দিয়াৰ সপোন আছে পূৰ্ণিমাৰ । কিন্তু তেওঁক আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।
ইতিমধ্যে নিজ গৃহতে ১০ গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি অহা পূৰ্ণিমাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁয়ে মুম্বাইৰ লগতে দিল্লী, চণ্ডীগড়, অমৃতসৰ, ছিমলা, হাৰিয়ানা, কাঠমাণ্ডু, ভূটানত পানীমেটেকাৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আহিছে । বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীতো অংশগ্ৰহণ কৰা পূৰ্ণিমাই নিজে উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বাচি লোৱাৰ লগতে অন্য মহিলাসকলকো বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই পূৰ্ণিমাৰ এনে পদক্ষেপে সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে । মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "পূৰ্ণিমা কেৱল গাঁৱখনৰে নহয় অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ । পূৰ্ণিমাক সহায় কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।"
অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত এনে বহু প্ৰকৃতিগত সম্পদ আছে যিবিলাক সম্পদে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব পাৰে । প্ৰকৃতিগত সম্পদে পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সুস্থিৰ কৰি ৰখাৰ লগতে জনস্বাস্থ্যৰ বাবেও অনুকূল বাতাৱৰণ কঢ়িয়াই আনে । অসম এনে এখন ৰাজ্য য'ত প্ৰকৃতিয়ে অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰ উপহাৰ দিছে । আমি এই প্ৰাকৃতিক সম্পদক চিনিব নোৱাৰি সহজলভ্য কিছুমান সামগ্ৰীক অধিক গুৰুত্ব দিও । যাৰ বাবে আমাৰ সম্পদে আমাক উপহাস কৰে । পূৰ্ণিমা বৰগোহাঁই এনে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ অসমত নিজ কৰ্মৰে আগবাঢ়ি গৈছে । হাতে-কামে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পূৰ্ণিমাৰ প্ৰচেষ্টা এদিন উজ্জ্বলি উঠিব । এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আৰ্থিক সহযোগিতাৰে উৎসাহ যোগালে পূৰ্ণিমাৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিব ।
