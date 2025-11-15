Bihar Election Results 2025

শুকুৰবাৰে নিশা নগাঁৱত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি

নগাঁও জিলাত শুকুৰবাৰে নিশা ২.৯ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ।

Earthquake in Nagaon
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
Published : November 15, 2025 at 8:49 AM IST

Updated : November 15, 2025 at 9:41 AM IST

নগাঁও : নগাঁও জিলাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি । শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক মৃদু প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্প । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে নিশা ১১.০৪ বজাত সংঘটিত হয় এই মৃদু প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পটো । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে, ৰিখটাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাৱল্য আছিল ২.৯ ।

অৱশ্যে এই ভূমিকম্পৰ ফলত জিলাখনৰ কোনো প্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰৰ (National Centre for Seismology, NCS) তথ্য অনুসৰি, এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত । অৰ্থাৎ ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থলৰ গভীৰতা নিচেই কম ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন কেন্দ্ৰই নিজৰ X হেণ্ডেলৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে, "২.৯ প্ৰাৱল্যৰ এটা ভূমিকম্প ২৬.৪৭ উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯২.৭৫ পূব দ্ৰাঘিমাংশত ১৪-১১-২০৫ তাৰিখে অসমৰ নগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছে । এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰত ।"

উল্লেখ্য যে, সাধাৰণতে গভীৰ ভূমিকম্পতকৈ অগভীৰ ভূমিকম্প অধিক বিপজ্জনক । কাৰণ অগভীৰ ভূমিকম্পৰ পৰা অহা ভূমিকম্পীয় ঢৌৱে ভূপৃষ্ঠলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ কম দূৰত্ব লাভ কৰে । যাৰ ফলত মাটিৰ কঁপনি অধিক শক্তিশালী হয় আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ অধিক ক্ষতি হয় । লগতে হতাহতৰ সংখ্যাও অধিক হয় ।

তেনে ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ এই ভূমিকম্পটো যথেষ্ট বিপজ্জনক আছিল । কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাৱল্য কম হোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বৃহৎ ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে । কিয়নো অগভীৰ ভূমিকম্পত ধন-জনৰ ক্ষয়-ক্ষতি অধিক হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰভাৱো অধিক ।

উল্লেখ্য যে, অসমখন ভমিকম্প প্ৰৱণ জ'নত অৱস্থিত । যাৰবাবে প্ৰায়ে মাজে মাজে ভূমিকম্প সংঘটিত হৈ থাকে । অৱশ্যে অসমত অতি প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা ভূবিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰি আহিছে যদিও ১৯৫০ চনৰ পিছত এতিয়ালৈকে তেনে কোনোধণৰ প্ৰলয়ংকৰী ভূমিকম্প সংঘটিত হোৱা নাই । ১৯৫০ চনৰ ভূমিকম্পত অসমত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছিল

EARTHQUAKE IN ASSAM
NATIONAL CENTRE FOR SEISMOLOGY
নগাঁৱত ভূমিকম্প
