প্ৰকৃতিৰ ৰোষত বিশ্ব : বান-ভূমিস্খলনে সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ
নেপাল আৰু চিলিত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । বোকা-পানীয়ে ৰাজপথত চলন্ত অৱস্থাতে বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে ।
Published : October 11, 2026 at 3:32 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ সংহাৰী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । দুখীয়া বা উন্নয়নশীল দেশৰ পৰা উন্নত দেশলৈ প্ৰকৃতিৰ ৰোষৰ পৰা কোনো সাৰি যাব পৰা নাই । বিশেষকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনে বিশ্বজুৰি এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । আগষ্ট মাহত নেপালত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ পৰা লোকসকল উদ্ধাৰ হ'ব পৰাই নাই । এতিয়া পুনৰ দেশখনৰ পৰা বানৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
সমান্তৰালকৈ আমেৰিকাৰ চিলিতো বান আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । কেইবা দশকৰ পিছত চিলিত এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । একেদৰে থাইলেণ্ড, স্পেইন, পাকিস্তান আদিৰ দৰে বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্ততো প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
চিলিত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি :
দক্ষিণ আমেৰিকাৰ চিলিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিছুদিনৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে । যাৰ ফলত চিলিৰ ৰাজধানী ছেণ্টিয়াগো আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । সমগ্ৰ অঞ্চল বোকা-পানীৰে ভৰি পৰিছে । পাহাৰৰ পৰা তীব্ৰ গতিত নামি অহা বোকা-পানীয়ে অঞ্চলবোৰ বুৰাই পেলাইছে । ৰাজপথৰ দৃশ্যবোৰ অতি ভয়ংকৰ দেখা গৈছে ।
বানে ৰাজপথৰ মাজেৰে শ শ বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে । বহু লোক বাহনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে । এই ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে চিলিত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । বহু ঘৰ পানীত বুৰ গৈছে । শ শ লোকে ঘৰ এৰি সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে । ১০০০ ৰো অধিক লোকে সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Flash floods and extreme mudslides have turned Chile’s eastern Santiago district of Las Condes into a 'disaster zone', with over 1,000 residents evacuated from their homes. https://t.co/pZItnk1JrB— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি জোচে এণ্টনিঅ' কাষ্টে ছেণ্টিয়াগোৰ পূব দিশত থকা লাছ কণ্ডেছত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি চৰকাৰী সংস্থাসমূহক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । জিলাখনৰ মেয়ৰ কেটালিনা ছান মাৰ্টিনে কয় যে যোৱা কিছুদিনত ১৪.৪ ছেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত বৰষুণ হৈছে । যি অক্টোবৰৰ গড় বৰষুণৰ প্ৰায় ৯ গুণ বেছি । এনে পৰিস্থিতিত অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ছেণ্টিয়াগোৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মাপ'চ' নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । চিলিৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন সংস্থাই আন ১০ খন জিলাক ভূমিস্খলনৰ বাবে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ মধ্য চিলিৰ বহু লোকৰ বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈছে ।
Hurricane Isaias has killed four people and left more than 650,000 people without power, with Pensacola, Florida, among the hardest-hit areas, as officials warn of further flooding from heavy rainfall. https://t.co/f2dt5mUHee— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 11, 2026
প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ প্ৰায় ৬ গৰাকী লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । ইফালে স্থানীয় প্ৰশাসনে জনোৱা মতে ১৯৫০ চনৰ পিছত ই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নেপালত পুনৰ বান
আগষ্ট মাহত হোৱা মহাপ্ৰলয়ৰ পৰা নেপাল উদ্ধাৰ হ'ব পৰাই নাই । তেনে সময়তে পুনৰ দেশখন আন এক দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছে । দেশখনৰ গোৰ্খা জিলাত বুধী গণ্ডক নদীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । হঠাৎ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বহু অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে । বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰায় ৬ খন দলং উটুৱাই নিয়াৰ লগতে বহু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি কৰিছে । নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলে ঘৰ-দুৱাৰ এৰি পলায়ন কৰিছে । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈকে ১০ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া নেত্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই এএনআইক জনোৱা মতে বানৰ ফলত ১০ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । বানৰ ফলত জিলাখনৰ উত্তৰ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । নেপাল সেনাই ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দল মোতায়েন কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহেও পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু সেনাক পৰ্যাপ্ত নিৰীক্ষণ আৰু উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
Flash flooding in Nepal has swept away buildings along the Budhi Gandaki river on Sunday. Terrified onlookers in Gorkha district filmed from higher ground, after a landslide triggered downstream flooding that also swept away a bridge and homes. https://t.co/6rWzRbFxTA— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 11, 2026
উল্লেখ্য যে, আগষ্ট মাহত ৰাছুৱা আৰু ত্ৰিশূলী নদীৰ বানৰ পিছত এতিয়াও ৫০০০ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । সেই বানত প্ৰায় ১৪০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ঠায়ে ঠায়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে বুধী গণ্ডক নদীত পুনৰ অহা বানে দেশজুৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
দক্ষিণ-পূব এছিয়াত প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ
দক্ষিণ-পূব এছিয়াত বিশেষকৈ থাইলেণ্ড আৰু ফিলিপাইনছতো টাইফুন আৰু বৰষুণৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বেংককৰ নগৰাঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বহু গাঁও পানীত বুৰ গৈছে । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি বেংককৰ লগতে প্ৰায় ২১ খন প্ৰদেশত বান পৰিস্থিতি গুৰুতৰ হৈ আছে । প্ৰায় ৩১ লাখ লোক প্ৰভাৱিত হৈছে । স্থানীয় প্ৰশাসনে জনোৱা মতে এতিয়ালৈ বানৰ ফলত ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
ভাৰতত কৃত্ৰিম বান, ভূমিস্খলন
বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তৰ দৰে ভাৰতো বিগত কেইটামান মাহত ভয়ংকৰ বান, ভূমিস্খলনৰ দৰে প্ৰাকৃতিৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে । শেহতীয়াকৈ কেৰালাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছত হোৱা ভূমিস্খলন আৰু কৃত্ৰিম বানত কেইবাগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আৰু অসমো অন্যতম প্ৰভাৱিত ৰাজ্য ।
শেহতীয়াকৈ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছিল । য'ত ১০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় । উত্তৰ প্ৰদেশতো ৮০ৰো অধিক লোক বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক দিশত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় । নেপালৰ বানৰ পিছত বিহাৰৰো বিভিন্ন জিলা প্লাবিত হয় ।
#WATCH | Nepal | Visuals from flooding in the Budhi Gandaki River, affecting surrounding areas https://t.co/TrRcB3ZNpd— ANI (@ANI) October 11, 2026
দক্ষিণ ইউৰোপত কৃত্ৰিম বান
দক্ষিণ ইউৰোপৰ স্পেইনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত শেহতীয়াকৈ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিউ বাৰ্চিলোনাকে ধৰি বহু চহৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰে । যাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰে ।
পাকিস্তানত বান
শেহতীয়াকৈ এছিয়াৰ অন্যতম দেশ পাকিস্তানো ভয়ংকৰ বানৰ সন্মুখীন হৈছে । ইছলামাবাদ আৰু ৰাৱালপিণ্ডিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে । পথবোৰ নৈৰ ৰূপ লোৱা দেখা গৈছিল । জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰাৰ লগতে কৃষিভূমিৰো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
মুঠতে বিশ্বৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বহু দেশ বান, ভূমিস্খলন আদিৰ দৰে সমস্যাৰে যুঁজি আছে । কেতিয়াবা যদি হিমবাহ স্খলন বা বৰফ গলি যোৱাৰ ফলত, কেতিয়াবা আকৌ অত্যধিক বৰষুণৰ ফলত বা অন্যান্য কাৰণত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে । ভৌগোলিক অৱস্থান, জলবায়ু পৃথক হ'লেও সমগ্ৰ বিশ্বই আজি এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এই ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ অন্যতম কাৰণ । সমান্তৰালকৈ উন্নয়নৰ নামত প্ৰকৃতি ধ্বংস, মানৱ সমাজৰ হস্তক্ষেপ আদি বিভিন্ন কাৰণো একাংশ বাখ্যা কৰে । এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে বিভিন্ন মহলত সময়ে সময়ে বিতৰ্ক চলি থাকে ।
লগতে পঢ়ক : নেপালত প্ৰলয় : হঠাতে অহা বানে উটুৱাই নিলে ঘৰ-দলং, নিৰুদ্দেশ ১০জন
লগতে পঢ়ক : ৰিয়াদৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ: ১২ জন নিহত, কেইবাজনো আহত, বিমান সেৱা বাতিল