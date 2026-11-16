আঘোণৰ পূৰ্বেই সোণোৱালী ডিমৰীয়া : সমানে চলিছে কাঁচি-হাৰ্ভেষ্টাৰ, লখিমীক আদৰাৰ মহাআয়োজন
পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ মাজেৰে ঘৰমুৱা লখিমী । দেৱেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : November 16, 2026 at 11:03 AM IST
সোণাপুৰ: হেঁপাহৰ আঘোণ মাহটো পদার্পণ কৰিবলৈ এতিয়াও কিছু দিন বাকী, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই পথাৰত সোণালী বৰণৰ ঢল নামিছে । নানাৰঙী ধানৰ থোকেৰে উপচি পথাৰসমূহ এতিয়া ভৰি পৰিছে । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ ডিমৰীয়াৰ বিস্তীৰ্ণ পথাৰবোৰলৈ চালে চকু ৰৈ যোৱা এক মনোমোহা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
পথাৰৰ এই সোণবৰণীয়া দৃশ্যত আজি কৃষকৰ মনত অপাৰ আনন্দ । আগতীয়াকৈ উন্নত জাতৰ ধান ৰোপণ কৰাৰ ফলত আঘোন মাহ নৌপৰোতেই পথাৰৰ ধানে সোণালী বৰণ লৈছে, যাৰ বাবে পথাৰত এতিয়া ৰৈ থাকিবলৈ যেন কাৰোৰে সময় নাই ।
সোণালী পথাৰত দাৱনীৰ হাঁহি
পকা ধানে আমোলমোলাই থকা পথাৰত এতিয়া দাৱনীৰ জাক । পুৱাৰ কোমল ৰ’দজাক পথাৰত পৰাৰ লগে লগেই হাতত কাঁচি লৈ চহা জীয়াৰী-বোৱাৰীসকল নামি পৰিছে । দাৱনীৰ হাতৰ মুঠিত, কাঁচিৰ পৰশ পাই ধানৰ মুঠিবোৰ যেন আনন্দত নাচি উঠিছে । পথাৰে পথাৰে কেৱল ধান কটাৰ কেচ-কেচ শব্দ ৷ দাৱনীয়ে মিঠা হাঁহিৰ খিলখিলনিৰে ভাগৰ পাহৰাবলৈ গীতৰ কলি জুৰিছে ।
কামৰ মাজতে দেখা গৈছে গ্ৰাম্য জীৱনৰ সেই চিৰপৰিচিত, মনোমোহা দৃশ্য
কোনোবাই যদি ৰ’দৰ তাপত জিৰণি লৈ নিমখ-জলকীয়া সানি কলপাতত ৰবাব টেঙা খোৱাত ব্যস্ত, আন কোনোবাই আকৌ পথাৰৰ মাজতে বহি এসাজ লগে-ভাগে খোৱাৰ যো-জা চলাইছে । আনহাতে, ডাঙৰী বন্ধা ডেকা-বুঢ়াসকলেও কান্ধত বিৰিয়া লৈ পথাৰৰ পৰা ভঁৰাললৈ লখিমীক আদৰি নিয়াৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ।
হাতীৰ উপদ্ৰৱ আৰু লখিমী চপোৱাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা
ডিমৰীয়াৰ পথাৰবোৰত এইবাৰ ব্যস্ততা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত কেৱল আগতীয়া খেতিয়েই নহয়, আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণো জড়িত হৈ আছে । বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ আশংকাই কৃষকসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।
কষ্টোপাৰ্জিত সোণালী ফচল যাতে বন্যহস্তীয়ে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবেই পথাৰৰ ধান পকাৰ লগে লগেই লখিমীক ঘৰলৈ সুৰক্ষিতভাৱে চপাই অনাৰ বাবে পথাৰে পথাৰে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে ।
পৰম্পৰা আৰু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণ
এইবাৰৰ ধান চপোৱাপৰ্বত ডিমৰীয়াৰ পথাৰত এক বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এফালে যদি চিৰাচৰিত পৰম্পৰা, আনফালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ চমক ।
কাঁচিৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ
এচাম কৃষকে যদি এতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱে দাৱনী লগাই হাতেৰে ধান কাটিছে, আন এচামে আকৌ সময় আৰু শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰাবলৈ পথাৰত আধুনিক ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰ নমাইছে ।
কুৰিজনী দাৱনীয়ে দিনটোত যিমানখিনি ধান কাটিব পাৰে, তাতোকৈ বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে এই যন্ত্ৰই ধান কাটি, মৰণা মাৰি বস্তাত ভৰাই দিব পাৰে । সেয়েহে, পথাৰত দাৱনীৰ খিলখিল হাঁহিৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া আধুনিক হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰৰ গৰ্জনো শুনা গৈছে ।
গৰুৰে মৰণাৰ সলনি টেক্টৰ
আগতে চোতালত গৰুৰে মৰণা মৰাৰ যি এক সুকীয়া আমেজ আছিল, সময়ৰ অভাৱত সেই দৃশ্য আজি প্ৰায় বিৰল । গৰুৰে মৰণা মৰাৰ সলনি কৃষকসকলে এতিয়া টেক্টৰ বা আধুনিক মৰণা মৰা যন্ত্ৰৰ সহায় লৈ দ্ৰুতগতিত আশাৰ ফচল ঘৰলৈ চপাইছে ।
সলনি হোৱা সময় আৰু অসমীয়াৰ আৱেগ
আঘোণ মাহটো সদায়েই অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক গভীৰ আৱেগ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হৈ আহিছে । কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নত ধানৰ সঁচ ৰোপণ কৰাৰ ফলত এতিয়া আঘোণ অহাৰ পূৰ্বেই পথাৰ ধান পকি উঠিছে ।
গৰুৰে হাল বোৱাৰ সলনি পথাৰত টেক্টৰ চলিছে, দাৱনীৰ কাঁচিৰ ঠাইত হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰ নামিছে, গৰুৰে মৰণা মৰাৰ সলনি মেচিন আহিছে আৰু ঢেঁকীত ধান বনাৰ পৰিৱৰ্তে আধুনিক ৰাইচ মিলে সেই স্থান লৈছে ।
সঁচাকৈয়ে সময় সলনি হ’ল, আজিৰ এই দ্ৰুতগামী যুগত দীৰ্ঘসময় ধৰি ৰৈ থকাৰ যেন কাৰোৰে সময় নাই । প্ৰযুক্তিৰ এই দ্ৰুত আগ্ৰাসনে গ্ৰাম্য জীৱনৰ বহু পুৰণি চিনাকি ছবি ম্লান কৰি পেলালেও, পথাৰৰ বুকুত সোণালী ধাননি দেখি কৃষকৰ মুখত বিৰিঙি উঠা সেই তৃপ্তিৰ হাঁহি আজিও একেই আছে । পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ এই সংঘাত-সমন্বয়ৰ মাজেৰেই ডিমৰীয়াৰ পথাৰত এতিয়া লখিমীক আদৰাৰ মহাআয়োজন চলিছে ।