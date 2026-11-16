ETV Bharat / state

আঘোণৰ পূৰ্বেই সোণোৱালী ডিমৰীয়া : সমানে চলিছে কাঁচি-হাৰ্ভেষ্টাৰ, লখিমীক আদৰাৰ মহাআয়োজন

পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ মাজেৰে ঘৰমুৱা লখিমী । দেৱেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
আঘোণৰ পূৰ্বেই সোণোৱালী ডিমৰীয়াৰ পথাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2026 at 11:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: হেঁপাহৰ আঘোণ মাহটো পদার্পণ কৰিবলৈ এতিয়াও কিছু দিন বাকী, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই পথাৰত সোণালী বৰণৰ ঢল নামিছে । নানাৰঙী ধানৰ থোকেৰে উপচি পথাৰসমূহ এতিয়া ভৰি পৰিছে । বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ ডিমৰীয়াৰ বিস্তীৰ্ণ পথাৰবোৰলৈ চালে চকু ৰৈ যোৱা এক মনোমোহা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

পথাৰৰ এই সোণবৰণীয়া দৃশ্যত আজি কৃষকৰ মনত অপাৰ আনন্দ । আগতীয়াকৈ উন্নত জাতৰ ধান ৰোপণ কৰাৰ ফলত আঘোন মাহ নৌপৰোতেই পথাৰৰ ধানে সোণালী বৰণ লৈছে, যাৰ বাবে পথাৰত এতিয়া ৰৈ থাকিবলৈ যেন কাৰোৰে সময় নাই ।

এইখন সোণোৱালী পথাৰতে আছে মিঠা মিঠা লগা এটি মৰমৰে মাত... (ETV Bharat Assam)

সোণালী পথাৰত দাৱনীৰ হাঁহি

পকা ধানে আমোলমোলাই থকা পথাৰত এতিয়া দাৱনীৰ জাক । পুৱাৰ কোমল ৰ’দজাক পথাৰত পৰাৰ লগে লগেই হাতত কাঁচি লৈ চহা জীয়াৰী-বোৱাৰীসকল নামি পৰিছে । দাৱনীৰ হাতৰ মুঠিত, কাঁচিৰ পৰশ পাই ধানৰ মুঠিবোৰ যেন আনন্দত নাচি উঠিছে । পথাৰে পথাৰে কেৱল ধান কটাৰ কেচ-কেচ শব্দ ৷ দাৱনীয়ে মিঠা হাঁহিৰ খিলখিলনিৰে ভাগৰ পাহৰাবলৈ গীতৰ কলি জুৰিছে ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
লখিমী চপাইছে দাৱনীয়ে (ETV Bharat Assam)

কামৰ মাজতে দেখা গৈছে গ্ৰাম্য জীৱনৰ সেই চিৰপৰিচিত, মনোমোহা দৃশ্য

কোনোবাই যদি ৰ’দৰ তাপত জিৰণি লৈ নিমখ-জলকীয়া সানি কলপাতত ৰবাব টেঙা খোৱাত ব্যস্ত, আন কোনোবাই আকৌ পথাৰৰ মাজতে বহি এসাজ লগে-ভাগে খোৱাৰ যো-জা চলাইছে । আনহাতে, ডাঙৰী বন্ধা ডেকা-বুঢ়াসকলেও কান্ধত বিৰিয়া লৈ পথাৰৰ পৰা ভঁৰাললৈ লখিমীক আদৰি নিয়াৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
সোণগুটি চপোৱাৰ আনন্দত মতলীয়া এজন চহা কৃষক (ETV Bharat Assam)

হাতীৰ উপদ্ৰৱ আৰু লখিমী চপোৱাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা

ডিমৰীয়াৰ পথাৰবোৰত এইবাৰ ব্যস্ততা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰত কেৱল আগতীয়া খেতিয়েই নহয়, আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণো জড়িত হৈ আছে । বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নামি অহা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ আশংকাই কৃষকসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।

কষ্টোপাৰ্জিত সোণালী ফচল যাতে বন্যহস্তীয়ে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবেই পথাৰৰ ধান পকাৰ লগে লগেই লখিমীক ঘৰলৈ সুৰক্ষিতভাৱে চপাই অনাৰ বাবে পথাৰে পথাৰে এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
সোণগুটিৰ থোক (ETV Bharat Assam)

পৰম্পৰা আৰু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণ

এইবাৰৰ ধান চপোৱাপৰ্বত ডিমৰীয়াৰ পথাৰত এক বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এফালে যদি চিৰাচৰিত পৰম্পৰা, আনফালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিৰ চমক ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
কাঁচিৰ সমান্তৰালকৈ চলিছে ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ (ETV Bharat Assam)

কাঁচিৰ সমান্তৰালকৈ ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ

এচাম কৃষকে যদি এতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱে দাৱনী লগাই হাতেৰে ধান কাটিছে, আন এচামে আকৌ সময় আৰু শ্ৰমিকৰ অভাৱ পূৰাবলৈ পথাৰত আধুনিক ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰ নমাইছে ।

কুৰিজনী দাৱনীয়ে দিনটোত যিমানখিনি ধান কাটিব পাৰে, তাতোকৈ বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে এই যন্ত্ৰই ধান কাটি, মৰণা মাৰি বস্তাত ভৰাই দিব পাৰে । সেয়েহে, পথাৰত দাৱনীৰ খিলখিল হাঁহিৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া আধুনিক হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰৰ গৰ্জনো শুনা গৈছে ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
মুঠি মুঠিকৈ কাটি থৈছে হেঁপাহৰ সোণগুটি (ETV Bharat Assam)

গৰুৰে মৰণাৰ সলনি টেক্টৰ

আগতে চোতালত গৰুৰে মৰণা মৰাৰ যি এক সুকীয়া আমেজ আছিল, সময়ৰ অভাৱত সেই দৃশ্য আজি প্ৰায় বিৰল । গৰুৰে মৰণা মৰাৰ সলনি কৃষকসকলে এতিয়া টেক্টৰ বা আধুনিক মৰণা মৰা যন্ত্ৰৰ সহায় লৈ দ্ৰুতগতিত আশাৰ ফচল ঘৰলৈ চপাইছে ।

সলনি হোৱা সময় আৰু অসমীয়াৰ আৱেগ

আঘোণ মাহটো সদায়েই অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক গভীৰ আৱেগ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হৈ আহিছে । কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু উন্নত ধানৰ সঁচ ৰোপণ কৰাৰ ফলত এতিয়া আঘোণ অহাৰ পূৰ্বেই পথাৰ ধান পকি উঠিছে ।

Early Golden Harvest in Dimoria: Farmers Race Against Wild Elephants Amid Tradition and Tech
দাৱনীৰ কাঁচিৰ খেচ-খেচ শব্দত জীপাল সোণগুটিৰে ভৰা পথাৰ (ETV Bharat Assam)

গৰুৰে হাল বোৱাৰ সলনি পথাৰত টেক্টৰ চলিছে, দাৱনীৰ কাঁচিৰ ঠাইত হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰ নামিছে, গৰুৰে মৰণা মৰাৰ সলনি মেচিন আহিছে আৰু ঢেঁকীত ধান বনাৰ পৰিৱৰ্তে আধুনিক ৰাইচ মিলে সেই স্থান লৈছে ।

সঁচাকৈয়ে সময় সলনি হ’ল, আজিৰ এই দ্ৰুতগামী যুগত দীৰ্ঘসময় ধৰি ৰৈ থকাৰ যেন কাৰোৰে সময় নাই । প্ৰযুক্তিৰ এই দ্ৰুত আগ্ৰাসনে গ্ৰাম্য জীৱনৰ বহু পুৰণি চিনাকি ছবি ম্লান কৰি পেলালেও, পথাৰৰ বুকুত সোণালী ধাননি দেখি কৃষকৰ মুখত বিৰিঙি উঠা সেই তৃপ্তিৰ হাঁহি আজিও একেই আছে । পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ এই সংঘাত-সমন্বয়ৰ মাজেৰেই ডিমৰীয়াৰ পথাৰত এতিয়া লখিমীক আদৰাৰ মহাআয়োজন চলিছে ।

লগতে পঢ়ক: হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ অনন্য প্ৰয়াস, 'হাতী বন্ধু'ৱে বন্যহস্তীৰ বাবে মুকলি কৰিলে ২০০ বিঘাৰ ধাননি

দীপাৱলীলৈ আপুনি সাজুনে? মহানগৰীৰ বজাৰত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা

TAGGED:

আঘোনৰ ধান কটা পৰিৱেশ
অসমৰ ধান খেতি
ট্ৰেক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ যন্ত্ৰ
ধাননিত হাতীৰ উপদ্ৰৱ
EARLY GOLDEN HARVEST IN DIMORIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.