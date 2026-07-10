প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, জিএমচিএইছত ৰোগীয়ে পাব প্ৰ'টন থেৰাপী

প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, জিএমচিএইছত ৰোগীয়ে পাব প্ৰ'টন থেৰাপী
অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন, অধিক এমবিবিএছ চিকিৎসক, আয়ুস চিকিৎসক নাৰ্ছ আদি নতুন স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ ৷
Published : July 10, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট বিধানসভাত দাখিল কৰে ৷ বাজেটত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন অনাৰ স্বাৰ্থত শ শ কোটি টকা ধাৰ্য্য কৰা হৈছে ৷
অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সম্পৰ্কে বাজেটত উত্থাপন কৰা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে ,"প্ৰতিখন বিধানসভাত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় তথা প্ৰথম ৰেফাৰেল ইউনিট চমুকৈ এফআৰইউ স্থাপন কৰা হ'ব ৷ এই কেন্দ্ৰবোৰত এমবিবিএছ চিকিৎসক, আয়ুস চিকিৎসক, বিডিএছ আদি থাকিব৷"
#AssamBudget2026 | Highlights— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 10, 2026
Each Assembly Constituency will have at least one 50-bedded First Referral Unit (FRU) through strengthening existing facilities and establishing new ones.
The Government proposes creating new healthcare posts, including MBBS doctors, AYUSH…
মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে লগতে এক্সত উল্লেখ কৰে,"সমগ্ৰ অসমৰ স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী কৰিবলৈ এমবিবিএছ চিকিৎসক, আয়ুস চিকিৎসক, দন্ত্য চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ফাৰ্মাচিষ্ট, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ৰেডিঅ’গ্ৰাফাৰ আৰু এএনএমকে ধৰি নতুন স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ।"
A first-of-its-kind initiative in India: Every Sub-Centre in Assam will be strengthened with at least one MBBS doctor, supported by the required number of ANMs/GNMs.#AssamBudget2026 pic.twitter.com/aPtO6DeaKg— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 10, 2026
এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এক্সত উল্লেখ কৰে ,"অসমৰ প্ৰতিটো উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰক এজন এমবিবিএছ চিকিৎসক প্ৰদান, প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক এএনএম বা জিএনএমৰ ব্যৱস্থাই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড অধিক শক্তিশালী হ’ব । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পদক্ষেপ অসমে গ্ৰহণ কৰিছে ৷"
From 14 operational medical colleges, 10 more in the pipeline to 4 new medical colleges and 74 dialysis centres serving people across the State - Assam’s healthcare journey is gathering remarkable momentum.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 10, 2026
Another excerpt from my address during the Budget Session in the Assam… pic.twitter.com/hIJ4oDwVY5
বাজেটৰ পূৰ্বে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়কে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে কৈছিল,"বৰ্তমান ৭৪টা ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰ, ১৪খন মেডিকেল কলেজ অসম চৰকাৰৰ অধীনত আছে ৷ লগতে ৪খন নতুন মেডিকেল কলেজে ৰাজ্যজুৰি সেৱা আগবঢ়াই আছে ৷ আগন্তুক দিনত আৰু ১০খন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ব ৷ য'ত, য'ত ডায়েলাইছিছ চেণ্টাৰ আছে তাত আমি এজনকৈ নেফ্ৰলজিষ্ট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ৷"
Our Government is bringing Proton Therapy to Assam.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 10, 2026
With an investment of around ₹550 crore, Guwahati Medical College & Hospital will become the first State Government hospital in India to offer this advanced cancer treatment under the leadership of Hon'ble HCM Dr.… pic.twitter.com/F7DYjTTzlE
বাজেটৰ প্ৰসংগৰে এক্সত মন্ত্ৰী সিংহলে উল্লেখ কৰে,"অসমতে ৰোগীয়ে পাব প্ৰোটন থেৰাপী ৷ প্ৰায় ৫৫০ কোটি বিনিয়োগেৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই প্ৰ'টন থেৰাপী ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই উন্নত কৰ্কট চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য চৰকাৰী চিকিৎসালয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব জিএমচিএইছ ৷ ৰাজ্যখনে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক: স্কুটীৰ সলনি নিযুত মইনা-বাবু, ৰিং ৰোডৰ কাষে কাষে মেট্ৰ’ ৰে’ল... অসম বাজেট ২০২৬-২৭ত আৰু কি কি আছে ?