ভ্ৰমণলৈ গৈ ছিকিমত মৃত্যুক সাবটিলে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ছাইদুল ইছলামে
ই টিভি ভাৰতৰ ডিফুৰ সংবাদদাতা ছাইদুল ইছলাম আৰু নাই । জনসংযোগ বিভাগৰ অধীনত ছিকিম ভ্ৰমণলৈ গৈ আকস্মিক মৃত্যু ।
Published : December 1, 2025 at 7:45 PM IST
নগাঁও : ই টিভি ভাৰতৰ ডিফুৰ সংবাদদাতা ছাইদুল ইছলামৰ আকস্মিক মৃত্যু । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে সকলো শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে । কোনে কাক সান্তনা দিব, কাৰো মুখত যেন আজি ভাষা নাই । ছাইদুল ইছলামৰ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।
বিগত কেবাবছৰ ধৰি ই টিভি ভাৰতৰ ডিফুৰ সংবাদদাতা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অহা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ছাইদুল ইছলামে এটা চৰকাৰী ভ্ৰমণত সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে গৈছিল ছিকিমলৈ । সতীৰ্থ ২৭ গৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ অধীনত ছিকিম ভ্ৰমণলৈ গৈছিল ছাইদুল ।
জানিব পৰা মতে, শনিবাৰে সন্ধিয়া সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে ছিকিমলৈ যোৱা ছাইদুল ইছলামসহ সাংবাদিকৰ দলটো দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হৈছিল গন্তব্যস্থানত । সোমবাৰে পুৱা ছিকিমৰ এটা জলপ্ৰপাতত উপস্থিত হৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ পাছত দুপৰীয়া হঠাৎ অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ লগতে বমি হয় ছাইদুলৰ ।
লগে লগে সতীৰ্থ সাংবাদিকে এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত তেওঁক ছিকিমৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । ছাইদুল ইছলামৰ সৈতে ছিকিম ভ্ৰমণলৈ যোৱা আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে ।
ই টিভি ভাৰতৰ ডিফুৰ সংবাদদাতা ছাইদুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে । লগতে ই টিভি ভাৰতৰ পৰিয়াল, ডিফুৰ সংবাদ মহলতো গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
সাংবাদিকগৰাকীৰ আকস্মিক বিয়োগৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে ছিকিমলৈ ৰাওনা হৈছে । পৰিয়ালৰ লোক ছিকিমত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে ছাইদুল ইছলামৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইতিমধ্যে ছিকিমৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সঞ্চালক নিজে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
|লগতে পঢ়ক : আদিবাসী ভাষাত জুবিন গাৰ্গৰ ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’