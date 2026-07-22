ৰাজপথত চলাবলৈ নিদিয়ে ই-ৰিক্সা, প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শতাধিক চালকৰ

ৰাজপথত চলাবলৈ নিদিয়ে ই-ৰিক্সা, প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শতাধিক চালকৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই-ৰিক্সা চলাচল বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ ই-ৰিক্সা চালকৰ ৷
Published : July 22, 2026 at 4:58 PM IST
জনীয়া: প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ই-ৰিক্সা চালক ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই-ৰিক্সা চলাচল বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ ই-ৰিক্সা চালকৰ ৷
বৰপেটা জিলাৰ বৰবালা বজাৰত দেখা গ’ল এই প্ৰতিবাদ ৷ ই-ৰিক্সা চালকৰ উপৰিও বৰপেটা জিলা আমছু আৰু ৰাইজৰ দলৰ সদস্যৰ লগতে একাংশ স্থানীয় লোকেও প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
ই-ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে ‘দুখীয়া মানুহৰ পেটত লাঠ মাৰিছে’ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ ই-ৰিক্সা চালকৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰিবলৈও তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই-ৰিক্সাৰ চলাচল বন্ধ কৰাৰ বাবে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৷ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰে বৰপেটাৰ ই-ৰিক্সা চালকসকল ৷ জীৱিকালৈ সংকট নামি অহাৰ আশংকাত শতাধিক ই-ৰিক্সা চালকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । হাতে হাতে প্লে’ কাৰ্ড আৰু বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিবহন বিভাগৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে । ‘বৰপেটা পৰিবহন বিভাগ মুৰ্দাবাদ’ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈ পৰে সমগ্ৰ বৰবালা বজাৰ ।
প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক মনিৰুজ জামানে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই-ৰিক্সাৰ চলাচল বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তই বহু দুখীয়া পৰিয়ালৰ জীৱিকাত প্ৰত্যক্ষ আঘাত হানিছে । বিকল্প ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো অমানৱীয় । দুখীয়া লোকৰ পেটত লাঠ মাৰি প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ জীৱন-জীৱিকাক সংকটৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে বহু শিক্ষিত যুৱকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ ই-ৰিক্সাকেই জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে বাচি লৈছে ৷ কিন্তু এতিয়া প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তই তেওঁলোকক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মতে, ই-ৰিক্সা চলাই বহু পৰিয়ালে দৈনন্দিন জীৱিকা অৰ্জন কৰে । হঠাতে চলাচল বন্ধ হোৱাত উপাৰ্জনৰ পথো বন্ধ হৈ পৰিছে । ফলত ঋণ পৰিশোধ, পৰিয়াল চলোৱা আৰু সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ বহন কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
চৰকাৰক বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰি শীঘ্ৰেই ৰাজপথত ই-ৰিক্সা চলাচলৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । অন্যথা অনাগত দিনত অধিক তীব্ৰভাৱে গণ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
লগতে পঢ়ক: কৰ্মচাৰী অবিহনে জোৰা-টাপলি মাৰি চলি আছে ৰেচম বিভাগ