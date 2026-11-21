গুৱাহাটীত সুৰাপায়ী চালকৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল অট' চালকৰ
গুৱাহাটীৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণসেতুৰ ওপৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷
Published : November 21, 2026 at 3:45 PM IST
গুৱাহাটী : কাজিৰঙাৰ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি পৰিবহণ ব্যৱস্থাত কঠোৰতা অনা হৈছে । লগতে তালাচী অভিযানো তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । বিশেষকৈ ৰাজপথত সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগৰ লগতে ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু এই অভিযানৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱা সুৰাসক্ত চালকৰ বাবে গুৱাহাটীত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন অট' চালকে ।
শনিবাৰে পুৱা গুৱাহাটীৰ লখৰা আৰু নেপালী মন্দিৰ সংযোগী পথত থকা উৰণসেতুত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণসেতুৰ ওপৰত হোৱা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত তপন কলিতা নামৰ এজন অট' চালকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।
এফালে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ কঠোৰ এছ অ' পি আৰু আনফালে একাংশ চালকৰ উদ্ভণ্ডালি ! এনে চালকৰ বাবেই গুৱাহাটীত শনিবাৰে পুৱাই সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এজন অট' চালকৰ প্ৰাণ গ’ল ।
মহানগৰীৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণসেতুৰ ওপৰত এখন বিলাসী বেলেন’ বাহনে এখন ইলেক্ট্ৰিক অট' মহটিয়াই নিয়ে । দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে অট'খন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চূৰ্ণ-বিচুৰ্ণ হৈ পৰে ।
দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা অট' চালকজন বশিষ্ঠৰ তপন কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পুৱাই জীৱিকাৰ তাড়নাত অ’টোখন লৈ ওলাই আহিছিল তপন কলিতা । কিন্তু নিয়ম-নীতি নমনা একাংশ উদণ্ড চালকৰ বাবে প্ৰাণ গ’ল তপন কলিতাৰ ।
স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, এ এছ-০১-এফ এল-৩৬৮৮ নম্বৰৰ বেলেন’ বাহনখনে সন্মূখৰ পৰা এ এছ-০১-ইউ চি-৭৩০৩ নম্বৰৰ ইলেক্ট্ৰিক অট'খনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ।
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হৈ যায় অট'খন । অট'খনত থকা এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীও এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় । আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম দীপাঞ্জলি সিনহা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আহত মহিলাগৰাকীক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, বেলেন' বাহনখনৰ চালকজন সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বেলেন’ বাহনখনৰ চালকজনৰ নাম ললিত ৰায় আৰু আৰোহী হিচাপে আছিল অচিত সৰকাৰ । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে দুয়োকে পথচাৰীয়ে উত্তম মধ্যম সোধায় । পাছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুয়োজনক উদ্ধাৰ কৰি আটক কৰে । সম্প্ৰতি ফটাশিল আমবাৰী থানাত দুয়োকে ৰখা হৈছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । দুয়োগৰাকী বন্ধুৰ ঘৰ আমবাৰীৰ চেগুনবাৰীত ।
লক্ষণীয় বিষয় যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী উৰণসেতুত ডিভাইডাৰৰ ব্যৱস্থা নথকা বাবে ইয়াৰ পূ্ৰ্বেও কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে সেতুখনত ডিভাইডাৰ দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে, কাজিৰঙাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পৰিবহণ বিভাগে যান-বাহনৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ এছ অ' পি জাৰি কৰিছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে ।