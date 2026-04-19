২৪ ঘণ্টাই বাল্ব জ্বলাই বিদ্যুতৰ অপচয় চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত, ধোঁৱা চাঙত বিদ্যুতৰ অপচয় ৰোধৰ পদক্ষেপ

একাংশ চৰকাৰী কৰ্মীচাৰীৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাম ৷ ২৪ ঘণ্টাই কাৰ্যালয়ৰ বাল্ব জ্বলাই বিদ্যুৎ অপচয়ৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৷

ধোঁৱা চাঙত বিদ্যুৎ অপচয় ৰোধৰ বিশেষ পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 1:06 PM IST

বিহালী: দিনটো জ্বলে, ৰাতিও জ্বলে লাইট ৷ কিন্তু পোহাৰত কাকো দেখা পোৱা নাযায় এইটো কাৰ্যালয়ত, কাৰণ দুৱাৰত ওলমি থাকে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড তলা ৷ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মীচাৰীৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কামৰ বাবে দিনটো জ্বলে ৰাতিও জ্বলে বাল্ব ৷ যিসময়ত ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ নাটনি আৰু উচ্চ হাৰত অহা বিদ্যুৎ মাচুলৰ বাবে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ, তেনে স্থলত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যুৎ অপচয়ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত হোৱা বিদ্যুৎ অপচয় ৰোধৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৷

বিদ্যুৎ মাচুল ৰাহি কৰাৰ লগতে বিদ্যুতৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিল যদিও বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীৰ চেৰেলীত অৱস্থিত লোকনিৰ্মাণ বিভাগ (পিডব্লিউডি)ৰ সহায়ক কাৰ্যনির্বাহী অভিযন্তা কাৰ্যলয়ৰ অধীনত থকা কাৰ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে । দিন-ৰাতি অৰ্থাৎ সকলো সময়তে জ্বলি থাকে কাৰ্যালয়টোত থকা কেইবাটাও বাল্ব ৷ যাৰ ফলত বিদ্যুৎ অপচয় হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় সচেতন যুৱকে কয়, “চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দায়িত্বহীনতা আৰু গাফিলতিৰ এয়া স্পষ্ট উদাহৰণ । এই কাৰ্যালয়টোত দিন-ৰাতি ২৪ ঘণ্টাই বাল্ব জ্বলি থাকে, যাৰ ফলত অবিৰতভাৱে বিদ্যুৎ অপচয় হৈ আহিছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে এনেদৰে কাম কৰে, তেন্তে সাধাৰণ জনতাই কেনেকৈ সচেতন হ’ব ? এই সমস্যাৰ তৎক্ষণিক সমাধান কৰিব লাগে সংশ্লিষ্ট বিভাগকৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷"

চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ প্ৰথম ৯ মাহতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহে প্ৰায় ৩৩ কোটি টকাৰ অধিক বিদ্যুৎ বিল ৰাহি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালীৰ চেৰেলীত অৱস্থিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগ (পিডব্লিউডি)ৰ সহায়ক কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যলয়ৰ অধীনত থকা কাৰ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক:কুলশী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত জলবিদ্য়ুৎ প্ৰকল্পই বিপদাপন্ন কৰিব শিহুৰ লগতে অন্য় জীৱকূল ! পৰিৱেশবিদৰ শংকা

