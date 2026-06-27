কামাখ্য়াত লাখ লাখ ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল সংৰক্ষণ কৰি চৰ্চাত ৰাজেশ ৰাভা, তেওঁৰ মনৰ কথাৰে...

কামাখ্য়াত লাখ লাখ ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল সংৰক্ষণ কৰি চৰ্চাত ৰাজেশ ৰাভা, তেওঁৰ মনৰ কথাৰে...
অম্বুবাচীৰ মহাযোগত লাখ লাখ ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল সংৰক্ষণ কৰি চৰ্চালৈ আহিল স্বেচ্ছাসেৱক ৰাজেশ ৰাভা ৷ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰয়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন
Published : June 27, 2026 at 5:24 PM IST
গুৱাহাটী : লাখ লাখ লোকৰ সমাগমেৰে মুখৰিত হোৱা অম্বুবাচী মহাযোগৰ নিবৃত্তি ঘটাৰ লগে লগে শুকুৰবাৰে পুৱা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছিল। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অম্বুবাচী মহাযোগত নীলাচল পাহাৰত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিল। বিগত কেইবাদিনত নীলাচল পাহাৰলৈ যোৱা লাখ লাখ লোকৰ ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল ক'ত কিদৰে সুৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছিল ৷
মা-কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে অহা ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো আছিল প্ৰত্যাহ্বান ৷ কাৰণ অম্বুবাচী মহাযোগৰ কেইদিনত ঘাইপথৰ কাষৰ কামাখ্য গেটৰ পৰা কোনো ভক্তকে ওপৰলৈ যাওঁতে জোতা-চেন্দেল পিন্ধ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । সকলোৱে খালী ভৰিৰে ওপৰলৈ যাব লগা হৈছিল। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ ভক্তৰ জোতা-চেন্দেল ৰখাৰ ব্যৱস্থাৰে চৰ্চালৈ আহিছিল ৰাজেশ ৰাভা নামৰ এগৰাকী স্বেচ্ছাসেৱক ৷
জোতা-চেন্দেল সংৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰসংগত ৰাজেশ ৰাভাই কয়, "বিগত চাৰি বছৰ ধৰি আমি এই সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । আমি স্বেচ্ছামূলকভাৱে এই কাম কৰি আহিছো । সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে পাদুকা ৰখাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আহিছো । এইবাৰো মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অহা সকলো ভক্তৰ পাদুকা আমি আমাৰ কাউণ্টাৰত সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । পাঁচদিন ধৰি দিনে-ৰাতিয়ে অৰ্থাৎ সকলো সময়তে পাদুকা ৰখা সেৱা কৰিছিলো ৷
তেওঁ লগতে কয়,"মন্দিৰলৈ যোৱা প্ৰত্যেকজন দৰ্শনাৰ্থীৰ জোতা-চেন্দেল আমি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীক জোতা-চেন্দেলৰ বিপৰীতে টোকন নম্বৰ দিছিলো আৰু সেই নম্বৰ মতে পুনৰ ঘূৰাই দিছিলো । আমি বহুজন এই সেৱাত জড়িত আছিলো । কোনোৱা আইআইটিৰ অভিযন্তা আছিল আৰু কোনোৱা চিকিৎসক নাইবা ব্যৱসায়ী আছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ লোক ইয়াত জড়িত আছিল ।"
ৰাজেশ ৰাভাই লগতে কয়, "বিগত পাঁচ দিনত মন্দিৰলৈ যিমান লোক গৈছিল তাৰে প্ৰায় সংখ্যকৰে জোতা-চেন্দেল আমাৰ ইয়াতে ৰাখিছিল। এইটো এটা বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়া যদিও আমি ইয়াক সহজ কৰি লৈছিলো। আমি এই কাৰ্যক সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। আমি এক লাখলৈকে নম্বৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলো । কামাখ্যাৰ নামনি অৰ্থাৎ উৰণ সেতুৰ তলত আমাৰ চাৰিটা কাউণ্টাৰ আছিল । এবাৰত এক লাখ পাদুকা ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল।"
অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰসংগত ৰাজেশ ৰাভাই কয়, "অম্বুবাচী মহাযোগক মেলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতাক বিনষ্ট কৰি পেলাইছে । যিটো ভিৰ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰ অধিকাংশই আমাৰ গুৱাহাটীৰ লোক । তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে আধ্যাত্মিকতাৰ বিপৰীতে মেলামুখী প্ৰৱণতা। সেই প্ৰৱনতাৰ বাবেই তেওঁলোকে নিশা ভিৰ কৰে । প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নিয়ম তেওঁলোকে মানিব নিবিচাৰে । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পাছতো যাব বিচাৰে আৰু নিদিলে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।"
জোতা-চেন্দেল ওপৰলৈ নিবলৈ নিদিয়াৰ প্ৰসংগত ৰাজেশ ৰাভাই কয়,"এই ব্যৱস্থাটো ভাল। লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় আৰু মন্দিৰলৈ আহিলে ইমানখিনি কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগে । আমাৰ দেশৰ প্ৰতিটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এনে নিয়ম আছে । আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত কিয় খালী ভৰিৰে যাব নোৱাৰে আৰু দূৰত্বও বেছি নহয় । প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থাটো ভাল কৰিছে । কিন্তু আমাৰ বহু মানুহে জোতা-চেন্দেল লৈ যাব বিচাৰে । দুখৰ কথা যে ওপৰলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰশাসনে জোতা-চেন্দেল নিবলৈ দিয়া নাই । কিন্তু ওপৰত জোতা-চেন্দেল বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । যাৰ বাবে বহু লোকে জোতা-চেন্দেল তলত থৈ খালী ভৰিৰে যাই যদিও অহাৰ সময়ত নতুন জোতা-চেন্দেল পিন্ধি আহিছিল।"
আন কেতবোৰ বিষয়ৰ প্ৰসংগত ৰাজেশ ৰাভাই কয়, "এইবাৰ মাজৰ ভাগত পথটো দীঘলীয়া কৰাৰ বাবে বহু লোক আধা ৰাস্তাতে মূৰ্চা যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল । পাণ্ডু হৈ যোৱা পথটোত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নথকাত বহু লোক সমস্যাত পৰিছিল । এইবাৰ প্ৰশাসনৰ যথেষ্ট ত্ৰুুতি আছিল । আগতে এনেদৰে বাটে-পথে অভাৱনীয় ভিৰ হোৱা দেখা পোৱা নাছিল । কিন্তু এইবাৰ সমগ্ৰ এলেকাটো জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছিল । অম্বুবাচীৰ সময়ত মেলাৰ পৰিৱেশ নকৰি আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।"
লগতে পঢ়ক :অম্বুবাচীত ১০ লক্ষাধিক ভক্তৰে মুখৰিত নীলাচল পাহাৰ, দেশ-বিদেশৰ ভক্ত-সাধকে গুণ গালে মা কামাখ্য়াৰ