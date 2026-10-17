গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা : ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ কথাৰে...

গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা : ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ কথাৰে...
কেইবা শতিকা পুৰণি গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা ৷ শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত মা দুৰ্গাৰ আৱাহন আৰু বিসৰ্জন নাথাকে, কাৰণ ইয়াত মা বিৰাজমান অৱস্থাত আছে ৷
Published : October 17, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অনাবিল আনন্দ । শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দত মতলিয়া হৈ পৰিছে । শুকুৰবাৰে যুৰীয়া বেলেৰে বৰণ কৰি দশভূজা দেৱী দুৰ্গাক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত শনিবাৰে দেৱী দুৰ্গাৰ মহাসপ্তমী পূজাভাগ আগবঢ়োৱা হয় । ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা হাজাৰ হাজাৰ ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজাৰ উপৰি ঐতিহাসিক দেৱীপীঠ তথা দেৱালয়সমূহতো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উলহ-মালহেৰে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উজান বজাৰত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয়টো পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি তথা বৈদিক নিয়মেৰে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে উগ্ৰতাৰা দেৱালয় ।
অপাৰ মাহাত্ম্যৰ জনশ্ৰুতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে ভৰপূৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয় ১৭২৫ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰজা শিৱসিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । উগ্ৰতাৰা দেৱালয় নিৰ্মাণৰ অন্তৰালত এক বিস্তৃত ইতিহাস আছে । এক অন্যতম শক্তিপীঠ হিচাপে প্ৰসিদ্ধ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত কেইবা শতিকাজুৰি উদযাপন কৰি অহা দুৰ্গা পূজাক সামৰি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ বৰদেউৰী কৈলাস শৰ্মাৰে হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ আধাৰত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ।
- উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাস :
উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত উদযাপন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "১০৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত শ্ৰীশ্ৰী দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । ইতিমধ্যে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাৰ ৯৯২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে । এইবাৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত ৯৮৩ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘পাল বংশীয় ৰজাৰ সময়ত শাণ্ডিল্য গোত্ৰৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰি অহা হৈছে । পৰৱৰ্তীকালত আহোম স্বৰ্গদেউ সকলে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি আহিছিল । সেইদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে উগ্ৰতাৰ দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।’’
শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত চাৰিটা গোত্রৰ দ্বাৰা দেৱালয়ৰ পূজা-পাতল অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । ১০৪৪ চনত পালবংশী ৰজাৰ সময়ৰ পৰা শাণ্ডিল্য গোত্ৰৰ ব্ৰাহ্মণসকল, ১২৫৭ চনত আহোম স্বৰ্গদেউ সকলৰ সময়ৰ পৰা নলবাৰীৰ (দীঘেলী) পাঠিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সকল, ১৯৩৬ চনৰ পিছত ক্ৰমে আন দুটা গোত্ৰ ক্ৰমে মধুকল্য (দীঘেলী) আৰু আগ্নিবাস্য (শুৱালকুছি) গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পুৰোহিতসকলে দেৱী উগ্ৰতাৰাৰ দৈনন্দিন পূজা সেৱাভাগ কৰি আহিছে ।’’
কৈলাশ শৰ্মাই কয়, ‘‘ইয়াত বৈদিক পদ্ধতিত পূজা-পাতল কৰা হয় । অসমত দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাস বহু পুৰণি । উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত দুৰ্গাৰ আৱাহন আৰু বিসৰ্জন নাথাকে । কাৰণ ইয়াত মা বিৰাজমান আৰু প্ৰত্যেক দিনাই মাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । দুৰ্গা পূজাৰ নৱমীৰ দিনা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এটা ম'হ বলি দিয়া হয় । পৰম্পৰা অনুসৰি ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হয় ।"
- উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ ইতিহাস :
উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত বৰদেউৰী কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয় গুৱাহাটীৰ লতাশিল অঞ্চলত অৱস্থিত দশ মহাবিদ্যাৰ দ্বিতীয় দেৱী তাৰাৰ উগ্ৰ স্বৰূপ উগ্ৰতাৰা দেৱীৰ নামত উৎসৰ্গিত দেৱালয় । এই দেৱালয়ৰ পিছফালে যোৰপুখুৰী (তাৰাকুণ্ড) নামৰ এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে ।’’
‘‘গুৱাহাটীৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম উগ্ৰতাৰা দেৱালয় হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠ । লোকবিশ্বাস তথা জনপ্রবাদ মতে, প্রজাপতি দক্ষই এখন মহাযজ্ঞৰ আযোজন কৰি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, দেৱতাকূল, মানৱ, ঋষি-মুনি সকলোক সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল । কিন্তু কনিষ্ঠা জীয়ৰী সতী আৰু তেওঁৰ স্বামী শিৱক সেই যজ্ঞলৈ নিমন্ত্ৰণ নজনালে । নিমন্ত্রণ নকৰাৰ পাছতো সতীয়ে স্বামীৰ বাধা নামানি দক্ষৰ যজ্ঞত উপস্থিত হয় আৰু সতীক দেখি প্ৰজাপতি দক্ষই খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উপস্থিত সকলোৰে আগত শিৱৰ নামলৈ তীব্ৰ নিন্দা কৰে । স্বামীৰ অপমান সতীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰি যজ্ঞ কুণ্ডত প্ৰাণাহুতি দিয়ে । সতীৰ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ থকা শিৱই সতীৰ নিস্পাণ শৰীৰটো কান্ধত তুলিলৈ বিশ্ব পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰাত সমগ্ৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত মহাপ্রলয়ৰ লগতে হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হয় । ফলত ব্ৰহ্মাকে আদিকৰি দেৱকুলে ভগৱান বিষ্ণুৰ শৰণাপন্ন হোৱাত বিষ্ণুৱে শিৱক প্ৰণাম জনাই সুদর্শন চক্ৰৰে সতীৰ শৰীৰটো খণ্ডিত কৰে । সতীৰ শৰীৰৰ অংগসমূহ যি যি স্থানত পৰিছিল সেই স্থানতে একো একোখন মহা শক্তিপীঠৰ সৃষ্টি হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লোকবিশ্বাস আৰু জনপ্ৰবাদ মতে কামৰূপৰ নীলাচল পৰ্বতত সতীৰ যোনীঅংশ পৰাত সনাতন ধৰ্মৰ সকলোতকৈ মহা শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় আৰু বৰ্তমান যোৰপুখুৰীৰ (তাৰাকুণ্ড) পাৰত দেৱীৰ নাভি অংশ পৰাত শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয় স্থাপিত হৈছিল । ইয়াত ভগৱান শিৱৰ পত্নী সতীৰ নাভি পৰিছিল ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘তিব্বতীয় বৌদ্ধবিশ্বাস মতে অসমৰ উগ্ৰতাৰাক তীখন্নকণ্ঠ, একজটা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । বৰ্তমান উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ মূল মন্দিৰ আৰু চৌহদ আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহই ১৭২৫ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰাইছিল । ইয়াৰ পূব দিশত অৱস্থিত যোৰপুখুৰী (তাৰাকুণ্ড) ৰজাৰ ৰাণী বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আগতে খন্দাইছিল । ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জলচৰ জীৱ, মাছ, কাছ সংৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছে । ১৮৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা প্ৰৱল ভূমিকম্পৰ ফলত মন্দিৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল । যদিও পিছলৈ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে বিশিষ্ট সমাজ সেৱক ৰায়বাহাদুৰ ভূৱন ৰাম দাসদেৱে ।"
- কালিকা পুৰাণৰ ইতিহাস আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয় :
কালিকা পুৰাণৰ প্ৰসংগৰে বৰদেউৰী কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "কালিকা পুৰাণত উল্লেখিত মতে দিক্কৰবাসিনী নামৰ এখন শক্তিপীঠ আছিল । দিক্কৰবাসিনীৰ দুটা ৰূপ বিদ্যমান, তীখন্ন কণ্ঠ আৰু ললিত কণ্ঠ । তীখন্ন কণ্ঠৰ বৰণ ক'লা আৰু পেট ঘটিৰ দৰে । এই ৰূপক উগ্ৰতাৰা বা এক জঁটা বোলে । ললিত কণ্ঠ ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় আৰু তেওঁক তাম্ৰেশ্বৰী বোলা হয় । উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ গৰ্ভগৃহত আদ্যশক্তি মা শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰাৰ নাভি আকৃতিৰ শিলাখণ্ড স্থাপিত হৈ আছে আৰু জনশ্ৰুতি মতে ১৮৯৭ চনৰ প্ৰৱল ভূমিকম্পৰ ফলত গর্ভগৃহত কিছু বিজুতি ঘটি পানীৰে পূৰ্ণ হৈ নাভিমণ্ডলটি ঢাকি ধৰে । ১৯৮০ চনত পীঠত থকা পানীভাগ মেচিনেৰে উলিয়াই ঢালাই কৰি মেৰামতি কৰাৰ সময়ত আমি নিজ চকুৰে নাভিপীঠৰ শিলাখণ্ড দৰ্শন কৰাৰ সৌভগ্য লাভ হৈছিল যদিও মেৰামতি কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰতাপখন লগোৱাৰ পাছত ক্ৰমান্নয়ে পূণৰ জল প্ৰবেশ কৰি পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে । ইয়াৰ লগতে ১০৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দত পাল বংশীয় ৰজাৰ সময়ত শাণ্ডিল্য গোত্ৰৰ পূৰোহিতৰ দ্বাৰা গৰ্ভগৃহৰ সন্মুখ ভাগৰ গৰ্ভগৃহৰ উত্তৰ দিশত শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱীৰ এক অষ্ট ধাতুৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় । বৰ্তমান সময়ত এই চলন্ত মূর্তিত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ।"
- উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ উৎপত্তি আৰু ৫২ সংখ্যক শক্তিপীঠৰ ৰহস্য :
উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ উৎপত্তি সন্দৰ্ভত কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "ধর্মীয় আখ্যান স্কন্ধ পুৰাণৰ মতে এসময়ত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰে যে কামৰূপ অঞ্চলৰ পৰা কোনেও নৰকলৈ যোৱা নাই । পবিত্ৰ কামৰূপ অঞ্চলৰ পাপী সকলো নৰকলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল । ব্ৰহ্মাই তেতিয়া এই অভিযোগ বিষ্ণুলৈ আৰু শেষত বিষ্ণুয়ে শিৱক জনায় । তেতিয়া ভগৱান শিৱই দেৱী উগ্ৰতাৰাক কামাখ্যা অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ আদেশ দিয়ে । দেৱীয়ে নিজৰ সেনাৰ সৈতে কামৰূপলৈ আহে । সেইসময়ত মহর্ষি বশিষ্ঠই সন্ধ্যাচল পহাৰত শিৱৰ দৰ্শনৰ বাবে তপস্যা কৰি আছিল । দেৱীৰ আগ্ৰাসনৰ বাবে বশিষ্ঠ মুনিৰ তপস্যা ভংগ হয় । ইয়াৰ বাবে তেওঁ ক্ৰোধত দেৱী উগ্ৰতাৰা আৰু শিৱক অভিশাপ দিয়ে । তেতিয়াৰ পৰা কামৰূপত সকলো বৈদিক সাধনা ত্যাগ কৰা হয় আৰু দেৱী উগ্ৰতাৰা বামাচাৰী সাধনাৰ দেৱীত পৰিণত হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্রবাদ মতে পৰৱৰ্তী সময়ত মহর্ষি বশিষ্ঠই নিজৰ কৰ্মত অনুতপ্ত হৈ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপৰি সিদ্ধি লাভ কৰাৰ বাবে নীলাচল পৰ্ব্বতলৈ গৈ জগত মাতা শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱীৰ ওচৰত ঘোৰ তপস্যাত বহি কেবাহাজাৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাত কামাখ্যা দেৱী সন্তুষ্ট হৈ দৰ্শন দিয়ে । গুৰু বশিষ্ঠই সিদ্ধি প্ৰদান কৰাৰ বাবে দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱাত কামাখ্যা দেৱীয়ে ক'লে যে যিহেতু বশিষ্ঠই তেওঁক পুত্ৰী ৰূপে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল গতিকে জীয়ৰীয়ে পিতৃক সিদ্ধি দিব নোৱাৰে । তেতিয়া বশিষ্ঠই মাৰ ওচৰত সিদ্ধি লাভৰ উপাই বিচৰাত কামাখ্যাই বশিষ্ঠ মুনিক নীলাচলৰ পৰা প্ৰায় ১৪ যোজন দূৰৈত পূৱ প্ৰান্তত গভীৰ জংঘলেৰে আবৃত অঞ্চলত গৈ মাতৃৰূপে তপস্যা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । সেই নির্দেশ মানি মহষি বশিষ্ঠই আদ্যশক্তি মা উগ্ৰতাৰাক মনেৰে মাতৃৰূপে লৈ ঘোৰ তপস্যাত বহে আৰু এইদৰে প্ৰায় ৫০০০ বছৰ তপস্যা কৰাৰ পাছত দেৱী উগ্ৰতাৰা সন্তুষ্ট হৈ দৰ্শন দিয়ে ।’’
শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘বশিষ্ঠই মাক সিদ্ধি প্ৰদান কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱাত মা উগ্ৰতাৰাই তেওঁৰ কাণত বীজ মন্ত্ৰটো দিয়াত গুৰু বশিষ্ঠই প্ৰথমবাৰ এই বীজমন্ত্ৰ ভুল কৰে । দেৱীয়ে তেওঁক পুনৰ ধান কৰিব কোৱাত বশিষ্ঠই পুনৰ তপস্যাত বহি একান্তচিত্তে মা উগ্ৰতাৰাক ধ্যান কৰাত দেৱীয়ে পুনৰ বশিষ্ঠক বীজমন্ত্ৰটি দিয়াত বশিষ্ঠই শুদ্ধভাৱে কোৱাত মহাশক্তি উগ্ৰতাৰাই তেওঁক সিদ্ধি প্ৰদান কৰে । সিদ্ধি প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে সেইদিনাই আৰম্ভণিৰে পৰা সুপ্ত অৱস্থাত থকা দেৱীয়ে জাগ্ৰত হৈ পৰাত সমগ্ৰ দেৱকূলকে ধৰি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত সতীৰ নাভি কুণ্ডৰে প্ৰতিস্থিত সিদ্ধী শক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ বিষয়ে জনাজাত হৈ পৰে । উল্লেখযোগ্য কথা এয়ে যে ইয়াৰ আগেয়ে শাস্ত্ৰত সতীৰ দেহৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ৫১ খন শক্তি পীঠৰ বিষয়ে উল্লেখ আছিল আৰু এই ৫২ নং উপপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ বিষয়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত নতুনকৈ জনজাত হৈছিল ।"
- দেৱী তাৰাৰ মাহাত্ম্য আৰু আৰাধনা :
দেৱীৰ মাহাত্ম্য সন্দৰ্ভত কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "বৌদ্ধ ধৰ্মত তাৰা হৈছে মহাযান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এগৰাকী মহিলা বোধিসত্ত্ব । যি বজ্ৰায়ণ বৌদ্ধ ধৰ্মত মহিলা বুদ্ধ হিচাপে বিদিত আৰু তেওঁক মুক্তিৰ মাতৃ বুলি জনা যায়, কাম আৰু কৃতিত্ব তথা সফলতাৰ গুণাগুণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । কোনো কোনো গৱেষকে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰাণেশ্বৰী হিন্দু দেৱী তাৰাৰ আন এটা নাম ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘হিন্দু ধৰ্মত দেৱী তাৰা হৈছে দশ মহাবিদ্যা বা 'মহান জ্ঞানৰ দেৱী'ৰ ভিতৰত দ্বিতীয় আৰু শক্তিৰ এক প্ৰকাৰ বা দেৱীৰ তান্ত্ৰিক প্ৰকাশ । তাৰাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধর্মীয় মত আছে । উগ্ৰতাৰা দেৱীক কামাখ্যা দেৱীৰ দৰেই পূজা কৰা হয় । ধূপ-দীপ, নৈবেদ্যৰ লগতে ইয়াত বলি বিধানৰো আয়োজন কৰা হয় ।’’
শৰ্মাই কয়, ‘‘পূজা সাধনাত দেৱীক বলিৰ মাংস, মাছ, কণী, পৰমান্ন ভোগ, নাৰিকল আৰু কুঁহিয়াৰ আদিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় । উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত দেৱী চামুণ্ডা, দক্ষিনা কালী আৰু নীলসৰস্বতী ৰূপত বিদ্যমান । ইয়াৰে চামুণ্ডা ৰূপ হৈছে শক্তি আৰু সামৰ্থৰ প্ৰতীক, দক্ষিনা কালী ৰূপ হৈছে শনিদেৱৰ গুৰু আৰু নীলসৰস্বতী ৰূপ হৈছে দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ গুৰু ।"
- উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ উৎসৱ-পাৰ্বন :
শক্তিপীঠত কৰা পূজা-অৰ্চনা সন্দৰ্ভত কৈলাশ শৰ্মাই কয়, "অতীজৰে পৰা শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত বার্ষিক শ্ৰীশ্ৰী দূর্গা পূজা, শ্ৰীশ্ৰী কালী পূজা, শ্ৰীশ্ৰী নাগপঞ্চমী পূজা, শিৱৰাত্ৰী পূজা, শ্ৰীশ্ৰী বাসন্তী পূজা আদি অন্যান্য পূজাৰ লগতে ২০১৮ চনৰ পৰা জেঠ মাহৰ কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিৰ দিনা মাৰ পুনৰ আবিৰ্ভাৱৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰীশ্ৰী উগ্ৰতাৰা মহোৎসৱ উপলক্ষে মহাচণ্ডী যজ্ঞ আৰু তাৰা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ উপাস্য দেৱী তাৰা । সেয়েহে বৌদ্ধধৰ্মীয় লোকসকল উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে আহে । বিশেষকৈ ভূটান, ম্যানমাৰ, লাওছ, ভিয়েটনাম, থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া আদিৰ পৰা বৌদ্ধধৰ্মীয় লোকসকল এই দেৱালয়লৈ আহি পূজা-পাঠ আগবঢ়ায় । আনহাতে গৱেষণাৰ বাবে আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স আদিৰ পৰাও দৰ্শনাৰ্থী আহে ।"