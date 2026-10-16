শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : যোৰহাটত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ, জগন্নাথ পুৰীৰ পৰা আদিযোগীলৈকে...

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : যোৰহাটত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ, জগন্নাথ পুৰীৰ পৰা আদিযোগীলৈকে...
যোৰহাটত ৯০ খনৰো অধিক পূজা কমিটী মা দেৱী দুৰ্গাক আৰধনা কৰাৰ বাবে সাজু ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই জোনাইবাসীও ৷
Published : October 16, 2026 at 3:00 PM IST
যোৰহাট/ জোনাই : আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে বৈদিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ ৰাজ্যৰ চৌপাশ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । তাৰ সমানে সমানে আকৰ্ষণীয় ৰূপত পূজা মণ্ডপসমূহো সজাই পৰাই তোলা হৈছে ।
এইবাৰ যোৰহাটত ৯০ খনৰো অধিক পূজা মণ্ডপ মা দেৱী দুৰ্গাক আৰধনা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে । ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে যোৰহাটৰ পূজা মণ্ডপসমূহ, বিশেষকৈ যোৰহাট লিচুবাৰী পূজা মণ্ডপত জগন্নাথ পুৰী, জে পি আৰু জংচন পূজা মণ্ডপ দেশৰ প্ৰখ্যাত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ, ৰূপহী আলি পূজাত আদিযোগীৰ আৰ্হিত মণ্ডপ, কুশল কোঁৱৰ পথৰ পূজা মণ্ডপ মতাদী মন্দিৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিওৱা হৈছে ।
জে পি আৰ জংচন পূজা সমিতিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘এইবাৰ আমাৰ পূজাই ৭৫ বছৰত ভৰি দিছে ৷ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছো ৷’’
মাতাদী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘আমাৰ পূজা মণ্ডপ জয় মাতাদী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ আমাৰ পূজাত প্লাষ্টিক আৰু থাৰ্মকলৰ ব্যৱহাৰ বৰ্জন কৰা হৈছে । পূজা মণ্ডপটো এশ শতাংশ থলুৱা লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে । আমাৰ মণ্ডপৰ কাষত জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজি, কৰ্মৰাজি প্ৰতিফলন হ’ব ।’’
- জোনাই
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জোনাইতো শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে । দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ বাবে মৃণ্ময় শিল্পীসকলৰ লগতে বিভিন্ন পূজা সমিতিৰ উদ্যোক্তাসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে । জোনাই বজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত পূজাৰ মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱালৈকে প্ৰতিবছৰে তেওঁৰ স্মৃতিত দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে পূজা উদযাপন কৰি যাব বুলিও জোনাই বজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷