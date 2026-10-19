অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী , আছে বস্ত্ৰ বেংকো

অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী , আছে বস্ত্ৰ বেংকো
যোৰহাটত উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত পেণ্ডেল ।
Published : October 19, 2026 at 4:05 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ বিৰাজমান । ঢাকৰ শব্দ আৰু মা দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ । যোৰহাটো ব্যতিক্ৰম নহয় । ইয়াৰ মাজতেই শতবৰ্ষই গৰকা তৰাজানৰ সাৰ্বজনীন পূজাখনে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তৰাজানৰ মন্দিৰলৈ আহিলে অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী দুৰ্গাক দৰ্শন কৰিব পাৰিব । শতবৰ্ষই গৰকা পূজা মন্দিৰৰ সন্মুখত দুৰ্যোগত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে বস্ত্ৰ বেংকৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । এই বস্ত্ৰ বেংকত স্বেচ্ছাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বিভিন্ন সাজ-পোচাক দান কৰিছে ।
কোনে এই বস্ত্ৰ বেংকত কাপোৰ দান কৰিছে তাৰ যিদৰে হিচাপ নাই, তেনেদৰে কোনে এই বস্ত্ৰ নিছে তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই । দৰিদ্ৰ আৰু নিপীড়িত লোকসকল উপকৃত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই বেংকটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰথমদিনা এই বেংকৰ পৰা বিভিন্নজনে এহাজাৰ কাপোৰ লৈ গৈছে । এই কথা তৰাজান পূজা মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াই সদৰী কৰিছে ।
এই পূজা সন্দৰ্ভত এজন উদ্যোক্তাই কয়, "এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ শতবৰ্ষৰ আয়োজন কৰিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছো । পূজাখনে এইবাৰ শতবৰ্ষত খোজ দিছে । যোৰহাটৰ শতবৰ্ষ গৰকা পূজাৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ । ভৱিষ্যতেও তৰাজানৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আশা কৰিছো ।"
আনহাতে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সন্মুখত থকা পূজা মণ্ডপটো মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাত থকা মাতাজী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপটোত দেৱীৰ আশিস ল'বলৈ পুৱাৰে পৰাই নিশা পৰ্যন্ত ভক্তই ভিৰ কৰিছে । এই পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিৰ লগতে কৰ্মৰাজি দেখুওৱা হৈছে । শিল্পীগৰাকীয়ে ভাল পোৱা নাহৰ গছ ইয়াত প্ৰতীকী ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ইপিনে, যোৰহাট টাউন ষ্টেচনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত পূজা মণ্ডপটোৰ লগতে আলোকসজ্জাই ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:এফালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত থলুৱা অলংকাৰ, আনফালে মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিফলন
ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী ভৈৰৱী মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম
অষ্টমীৰ সমাপ্তি, মহানৱমীৰ মহাপৰ্ব আৰম্ভ : সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা