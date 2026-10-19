ETV Bharat / state

অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী , আছে বস্ত্ৰ বেংকো

যোৰহাটত উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত পেণ্ডেল ।

Durga puja celebrated in Jorhat
যোৰহাটৰ আকৰ্ষণীয় দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ বিৰাজমান । ঢাকৰ শব্দ আৰু মা দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ । যোৰহাটো ব্যতিক্ৰম নহয় । ইয়াৰ মাজতেই শতবৰ্ষই গৰকা তৰাজানৰ সাৰ্বজনীন পূজাখনে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

তৰাজানৰ মন্দিৰলৈ আহিলে অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী দুৰ্গাক দৰ্শন কৰিব পাৰিব । শতবৰ্ষই গৰকা পূজা মন্দিৰৰ সন্মুখত দুৰ্যোগত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে বস্ত্ৰ বেংকৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । এই বস্ত্ৰ বেংকত স্বেচ্ছাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বিভিন্ন সাজ-পোচাক দান কৰিছে ।

যোৰহাটৰ আকৰ্ষণীয় দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

কোনে এই বস্ত্ৰ বেংকত কাপোৰ দান কৰিছে তাৰ যিদৰে হিচাপ নাই, তেনেদৰে কোনে এই বস্ত্ৰ নিছে তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা নাই । দৰিদ্ৰ আৰু নিপীড়িত লোকসকল উপকৃত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই বেংকটো স্থাপন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰথমদিনা এই বেংকৰ পৰা বিভিন্নজনে এহাজাৰ কাপোৰ লৈ গৈছে । এই কথা তৰাজান পূজা মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াই সদৰী কৰিছে ।

Durga puja celebrated in Jorhat
যোৰহাটৰ আকৰ্ষণীয় দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ (ETV Bharat Assam)

এই পূজা সন্দৰ্ভত এজন উদ্যোক্তাই কয়, "এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ শতবৰ্ষৰ আয়োজন কৰিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছো । পূজাখনে এইবাৰ শতবৰ্ষত খোজ দিছে । যোৰহাটৰ শতবৰ্ষ গৰকা পূজাৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ । ভৱিষ্যতেও তৰাজানৰ এই ধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আশা কৰিছো ।"

Durga puja celebrated in Jorhat
যোৰহাটৰ আকৰ্ষণীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সন্মুখত থকা পূজা মণ্ডপটো মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাত থকা মাতাজী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপটোত দেৱীৰ আশিস ল'বলৈ পুৱাৰে পৰাই নিশা পৰ্যন্ত ভক্তই ভিৰ কৰিছে । এই পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিৰ লগতে কৰ্মৰাজি দেখুওৱা হৈছে । শিল্পীগৰাকীয়ে ভাল পোৱা নাহৰ গছ ইয়াত প্ৰতীকী ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

Durga puja celebrated in Jorhat
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, যোৰহাট টাউন ষ্টেচনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত পূজা মণ্ডপটোৰ লগতে আলোকসজ্জাই ভক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:এফালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত থলুৱা অলংকাৰ, আনফালে মণ্ডপত জুবিন গাৰ্গৰ দৰ্শনৰ প্ৰতিফলন

ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী ভৈৰৱী মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম

অষ্টমীৰ সমাপ্তি, মহানৱমীৰ মহাপৰ্ব আৰম্ভ : সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল
মাতাজী মন্দিৰ
DURGA PUJA CELEBRATED IN ASSAM
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.