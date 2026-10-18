ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা

ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা
দেৱীক আগত লৈ যুদ্ধলৈ গ’লে জয়ী হয় বুলি ৰুদ্ৰ সিংহই বিশ্বাস কৰিছিল ।
Published : October 18, 2026 at 2:35 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যৰ চৌদিশে দেৱী বন্দনা চলিছে । দেৱীৰ আশিস ল'বলৈ ভক্তসকলে পুৱাৰে পৰাই পূজা মণ্ডপ আৰু দেৱালয়সমূহত ভিৰ কৰিছে । যোৰহাটৰ গড়আলিৰ সমীপৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়তো ভক্তৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।
২৩২ বছৰীয়া ইতিহাসসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয় জাগ্ৰত শক্তিপীঠ হিচাপে পৰিচিত । বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বাবে এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই দেৱালয়ত ম'হ বলি দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়া এই প্ৰথা নাই । মাৰ ওচৰত ছাগলী, হাঁহ,কোমোৰা আদি উছৰ্গা কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত দেৱালয়খনৰ বিষয়ববীয়া প্ৰশান্ত বৰুৱাই কয়,"সপ্তমী পূজাৰ পৰাই ছাগলী ,হাঁহ,কামোৰা আদি বলি দিয়া হয় । আজি এই পীঠত অষ্টমী পূজা চলিছে আৰু মাক আৰাধনা কৰা হৈছে । আজিও হাঁহ,ছাগলী, কোমোৰা বলি দিয়া হৈছে । পুৱাৰে পৰাই এই পীঠত ভক্তৰ ব্যাপক হাৰত সমাগম হৈছে ।"
ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি জাগ্ৰত শক্তিপীঠখনত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ থাকে । মাৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে ।
উল্লেখ্য যে ১৭৯৪ চনত আহোমৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাটত স্থাপন কৰাৰ সময়তে এই দেৱালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই জয়ন্তীয়া ৰজাক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি দেৱীক গড়গাঁওস্থিত ৰাজধানীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই দেৱীক আগত লৈ যুদ্ধলৈ গ’লে জয়ী হয় বুলি বিশ্বাস কৰিছিল ।
আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই জয়ন্তীয়া ৰজাক পৰাজিত কৰি জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত থকা মূৰ্তিৰ লগতে পূজাত ব্যৱহৃত অন্যান্য সামগ্ৰী আনিছিল । প্ৰথমতে মূৰ্তিভাগ আনি বুঢ়ী নদীৰ কাষত থোৱা বাবে মূৰ্তি ভাগৰ নাম বুঢ়ী গোঁসানী বুলি পৰিচিত হোৱা বুলি লোকবিশ্বাস আছে । আহোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগে লগে বুঢ়ী গোসাঁনীকো আনিছো ।
১৭৯৪ চনত যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ গড়আলিৰ পূৱ প্ৰান্তৰ এই স্থানত বঢ়ী গোঁসানীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । সেই সময়ত সনাতন বৰুৱা নামৰ এজন পূজাৰীক পূজা-অৰ্চনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল । এই মন্দিৰ ভাগ দৌল আকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা আছিল যদিও মান, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু ইংৰাজৰ শাসন আদিৰ বাবে হৈ নুঠিল ।
লগতে পঢ়ক:কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি…
কাতি বিহু, পালনাম আৰু লক্ষ্মী পূজা: উৎসৱৰ বতৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ
জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক