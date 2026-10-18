ETV Bharat / state

ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা

দেৱীক আগত লৈ যুদ্ধলৈ গ’লে জয়ী হয় বুলি ৰুদ্ৰ সিংহই বিশ্বাস কৰিছিল ।

Durga Puja at the historic Sri Sri Burhi Gosani Dewalaya in Jorhat
ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ৰাজ্যৰ চৌদিশে দেৱী বন্দনা চলিছে । দেৱীৰ আশিস ল'বলৈ ভক্তসকলে পুৱাৰে পৰাই পূজা মণ্ডপ আৰু দেৱালয়সমূহত ভিৰ কৰিছে । যোৰহাটৰ গড়আলিৰ সমীপৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়তো ভক্তৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।

২৩২ বছৰীয়া ইতিহাসসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয় জাগ্ৰত শক্তিপীঠ হিচাপে পৰিচিত । বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বাবে এক উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । এই দেৱালয়ত ম'হ বলি দিয়া হৈছিল যদিও এতিয়া এই প্ৰথা নাই । মাৰ ওচৰত ছাগলী, হাঁহ,কোমোৰা আদি উছৰ্গা কৰিছে ।

ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত দেৱালয়খনৰ বিষয়ববীয়া প্ৰশান্ত বৰুৱাই কয়,"সপ্তমী পূজাৰ পৰাই ছাগলী ,হাঁহ,কামোৰা আদি বলি দিয়া হয় । আজি এই পীঠত অষ্টমী পূজা চলিছে আৰু মাক আৰাধনা কৰা হৈছে । আজিও হাঁহ,ছাগলী, কোমোৰা বলি দিয়া হৈছে । পুৱাৰে পৰাই এই পীঠত ভক্তৰ ব্যাপক হাৰত সমাগম হৈছে ।"

ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি জাগ্ৰত শক্তিপীঠখনত এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ থাকে । মাৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে ।

উল্লেখ্য যে ১৭৯৪ চনত আহোমৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাটত স্থাপন কৰাৰ সময়তে এই দেৱালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই জয়ন্তীয়া ৰজাক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি দেৱীক গড়গাঁওস্থিত ৰাজধানীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই দেৱীক আগত লৈ যুদ্ধলৈ গ’লে জয়ী হয় বুলি বিশ্বাস কৰিছিল ।

আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহই জয়ন্তীয়া ৰজাক পৰাজিত কৰি জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত থকা মূৰ্তিৰ লগতে পূজাত ব্যৱহৃত অন্যান্য সামগ্ৰী আনিছিল । প্ৰথমতে মূৰ্তিভাগ আনি বুঢ়ী নদীৰ কাষত থোৱা বাবে মূৰ্তি ভাগৰ নাম বুঢ়ী গোঁসানী বুলি পৰিচিত হোৱা বুলি লোকবিশ্বাস আছে । আহোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগে লগে বুঢ়ী গোসাঁনীকো আনিছো ।

১৭৯৪ চনত যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ গড়আলিৰ পূৱ প্ৰান্তৰ এই স্থানত বঢ়ী গোঁসানীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । সেই সময়ত সনাতন বৰুৱা নামৰ এজন পূজাৰীক পূজা-অৰ্চনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল । এই মন্দিৰ ভাগ দৌল আকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা আছিল যদিও মান, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু ইংৰাজৰ শাসন আদিৰ বাবে হৈ নুঠিল ।

লগতে পঢ়ক:কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি…

কাতি বিহু, পালনাম আৰু লক্ষ্মী পূজা: উৎসৱৰ বতৰত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শালমৰাৰ মৃৎশিল্পীৰ

জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক

TAGGED:

ৰুদ্ৰ সিংহ
ইটিভি ভাৰত অসম
বুঢ়ী গোঁসানী দেৱালয়
SRI SRI BURHI GOSANI DEWALAYA
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.