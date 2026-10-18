'গকুল হোমচ'ৰ পূজা মণ্ডপত পশ্চিমবংগৰ মহিলা ঢাকৰ দল, মন্ত্ৰমুগ্ধ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ
মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত 'গকুল হোমচ'ৰ পূজা মণ্ডপত ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আয়োজন ।
Published : October 18, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপে এইবাৰ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ সমান্তৰালভাৱে জীৱন্ত নাৰী শক্তিক প্ৰাধান্য দি মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত 'গকুল হোমচ'ৰ পূজা মণ্ডপত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা এটা বিশেষ মহিলা ঢাকৰ দলে নিজৰ অপূৰ্ব ছন্দ আৰু তালৰে ষষ্ঠীৰ বোধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাষ্টমী-মহানৱমীলৈকে সমগ্ৰ মণ্ডপ প্ৰাংগণ জীপাল কৰি ৰাখিব । পৰম্পৰাগতভাৱে সাধাৰণতে পুৰুষসকলেহে ঢাক বজাই অহা দেখা যায় । কিন্তু সম্প্ৰতি সময়ত পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলা সকলো যে এই ক্ষেত্ৰত পিছপৰি থকা নাই, এই দলটোৱে তাৰেই এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
কান্ধত গধুৰ ঢাক তুলি লৈ তেওঁলোকে বজোৱা ঢাকৰ শব্দই মণ্ডপটোত এক বিশেষ নাৰী শক্তিৰ জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে । 'মহাপ্ৰভু ঢাকী সম্প্ৰদায়'ৰ অন্তৰ্গত এই মহিলা ঢাকী দলটোৰ সদস্যসকল পশ্চিমবংগৰ হাওৰাৰ পৰা আহিছো । গুৱাহাটীলৈ অহা দলটোত ৬ গৰাকী সদস্য আছে ।
বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লৈ ঢাক বজাই অহা এই দলটোৱে ইতিপূৰ্বে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও সুদূৰ আমেৰিকালৈ গৈও নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
মহিলা ঢাকী দলটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "উৎসৱৰ সময়ত পৰিয়ালক এৰি থৈ আহিলে মনটো বেয়া লাগে যদিও, যেতিয়া আমি কান্ধত ঢাক তুলি লৈ বজাবলৈ আৰম্ভ কৰো, সেই সময়খিনিয়ে আমাক এক অসীম আনন্দ দিয়ে । ঢাকৰ চাবত আমি আমাৰ সকলো কষ্ট আৰু ভাগৰ পাহৰি যাওঁ ।"
আনহাতে, পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সমজিৎ ভট্টাচাৰ্যই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পূজাৰ দিনকেইটাত সকলো পৰিয়ালৰ লোকক একগোট কৰা । পূজাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "আমাৰ মণ্ডপলৈ পূৰ্বতেও এবাৰ মহিলা ঢাকৰ দল আহিছিল আৰু এইবাৰো আহিছে । বৰ্তমান সমাজত মহিলা আৰু পুৰুষৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। সকলো ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকল আগবাঢ়ি গৈছে । আগন্তুক সময়তো আমি এনেধৰণৰ মহিলা ঢাকৰ দল আনিবলৈ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিম ।"
লগতে পঢ়ক: নগাঁৱৰ দুৰ্গা পূজা : নাজিৰাজানৰ পূজা মণ্ডপত প্ৰতিফলিত লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা