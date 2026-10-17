শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটী কোনটো মণ্ডপ কি আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, জানেনে ?
আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী বিভিন্ন মণ্ডপসমূহ ৷ কেদাৰনাথৰ পৰা স্বৰ্ণগিৰি, নাগলোকৰ পৰা দ্য জংগল বুকলৈ-সকলো দেখা পাব এইবাৰৰ গুৱাহাটীৰ পূজা মণ্ডপত ৷
Published : October 17, 2026 at 6:33 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আনন্দৰ লহৰ । শনিবাৰে পবিত্ৰ দুৰ্গোৎসৱৰ মহাসপ্তমী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সৰু-বৰ পূজা মণ্ডপসমূহত বৈদিক ৰীতি-নীতি তথা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুসৰি দেৱী দুৰ্গাৰ নৱপ্ৰত্ৰিকা প্ৰৱেশ আৰু সপ্তমী বিহিত পূজা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
পুৱাৰে পৰাই মণ্ডপসমূহত ভক্তসকলে দেৱী দৰ্শন কৰাৰ লগতে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আঁঠু লৈ আশীৰ্বাদ লৈছে । ঢাকৰ শব্দ, ধূপ-ধূনাৰ সুবাস আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ভক্তিৰসময় কৰি তুলিছে ।
গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ প্ৰায় ৬০০ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব । বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো বিভিন্ন বিষয়বস্তুক আধাৰ হিচাপে লৈ সমিতিসমূহে পূজা মণ্ডপসমূহ নানাৰঙী আলোকৰে সজাই-পৰাই তুলিছে ।
- লতাশিল
সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাশিল দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে লতাশিল খেলপথাৰত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত এইবাৰ পূজা মণ্ডপ সজাই তুলিছে । এইবেলি পূজাত আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰ লগতে পুতলা নাচ, বৰঢোল বাদন, নাগাৰা নাম আদি পূজাৰ দিন কেইটাত পৰিৱেশন কৰা হ'ব ।
- গীতানগৰ
গীতানগৰত এইবেলি ৫১ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবেলি গীতানগৰত নেপাল আৰু উজনি অসমৰ বান প্ৰলয়ক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
- পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প
পাণ্ডু ৰেষ্টকেম্প কালীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত এইবেলি থাইলেণ্ডৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপ সজাই তোলা হৈছে । জয় হিন্দ ক্লাৱ পাণ্ডু সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত এইবাৰ পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে ।
- পাথৰকুৱেৰী
২৮ সংখ্যক পাথৰকুৱেৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা ৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৃহত্তৰ পাথৰকুৱেৰী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় সন্থাৰ উদ্যোগত নাৰেংগী ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগনত আয়োজন কৰা হৈছে । সমিতিয়ে প্ৰায় ৪০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে দাক্ষিণাত্যৰ কালীমন্দিৰৰ আৰ্হিত ৭০ ফুট ওখ আৰু ১২০ ফুট বহলৰ বৃহৎ পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াইছে ।
- পাণ্ডু ইন্সিটিউট কলনী
ইপিনে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু ইন্সিটিউট কলনীৰ ৰিভাৰ চাইড স্পোৰ্টিং ক্লাৱৰ ১১৬ সংখ্যক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলা হৈছে । এইবাৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে অসমৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু চাহ বাগানৰ এক নিখুঁত আৰ্হি । সম্পূৰ্ণ থলুৱা সামগ্ৰী যেনে বাহ আৰু বেতেৰে অতি মায়াময় কৰি এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
- আঠগাঁও
আঠগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটো হায়দৰাবাদৰ প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ আৰ্হিত ‘স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰ’ৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে । মণ্ডপৰ মনোমোহা সজ্জাই ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থীৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
- বিষ্ণুপুৰ
আনহাতে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত দৰ্শনাৰ্থীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ মণ্ডপ নাগলোকে । পানীৰ মাজত থকা এই নাগলোক নাৱত উঠি দৰ্শনাৰ্থীয়ে উপভোগ কৰিছে । অৱশ্যে ব্ৰীজ বা দলঙৰ যোগেদিও ৰাইজে নাগলোক দৰ্শন কৰিব পাৰে ৷
বিষ্ণুপুৰ আন এখন আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ হৈছে বিষ্ণুপুৰ বিমলা নগৰ পূজা মণ্ডপ । এই মণ্ডপত ৰামায়ণৰ বান্দৰ সেনাৰ ৰাজ্য 'কিষ্কিন্ধা'ৰ আর্হিত আকর্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, মা কামাখ্যা মন্দিৰ, উগ্ৰতাৰ দেৱালয়, চত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে ।