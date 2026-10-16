কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত পূজা উপভোগ কৰিব যোৰহাটবাসীয়ে

কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত পূজা উপভোগ কৰিব যোৰহাটবাসীয়ে
যোৰহাটত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে বিশেষ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা । দিনৰ ২ বজাৰ পৰা নিশা ১ বজালৈ ন’-এণ্ট্ৰি । আৰু কি কি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ ?
Published : October 16, 2026 at 7:23 PM IST
যোৰহাট: চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উছাহৰ ঢল । শনিবাৰৰ পৰা এই উচাহৰ ঢল যেন আৰু বৃদ্ধি হ'ব । ৰাইজে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ-উল্লাস কৰোতে যাতে কোনোধৰণৰ অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসমূহে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনেও কিছু নীতি-নিয়ম বান্ধি দিছে । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুশৃংখলিতভাৱে উদযাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ঋষিকেশ হাজৰিকা আৰু যান-বাহন পৰিদৰ্শক উৎপল দত্তই পূজাৰ দিনকেইটাত যান-বাহন চলাচল, পাৰ্কিং আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে অৱগত কৰে ।
সংবাদমেলত সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ঋষিকেশ হাজৰিকাই কয়, "দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি যোৰহাট নগৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত ব্যাপক জনসমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ নগৰখনত যান-বাহনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যান-জঁটৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে যাতে নিৰ্বিঘ্নে পূজা উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পূজাৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যান-বাহন সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ সকলোৱে মানি চলাৰ লগতে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাত আৰক্ষীক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে ।"
যান-বাহন পৰিদৰ্শক উৎপল দত্তই সংবাদমেলত জনোৱা অনুসৰি, "পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো যোৰহাট নগৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত ন’-এণ্ট্ৰিৰ ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব । সাধাৰণতে দিনৰ ২ বজাৰ পৰা নিশা ১ বজালৈ ন’-এণ্ট্ৰি কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব । অৱশ্যে ভিৰৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই সময় আগুৱাই অনা হ’ব পাৰে ।"
পথৰ দিশ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নগৰৰবৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলঙলৈকে কোনো ধৰণৰ যান-বাহনৰ চলাচলৰ অনুমতি নাথাকিব । এই পথছোৱাত কেৱল খোজকাঢ়ি যাতায়াত কৰিব পাৰিব । নগৰৰ এটি ৰোডৰ নতুন উৰণ সেতুখনতো সাধাৰণ বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব আৰু কেৱল এম্বুলেঞ্চ, আৰক্ষী তথা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব ।"
তেওঁ জনাই, "নিৰ্মল চাৰিআলিৰ পৰা পিডব্লিউডি পইণ্টলৈকে, পিডব্লিউডি পইণ্টৰ পৰা লাহটিলৈকে আৰু পিডব্লিউডি পইণ্টৰ পৰা ডছ এণ্ড কো পইণ্টলৈকে পূৰ্বৰ দৰে ন’-এণ্ট্ৰি ব্যৱস্থা থাকিব । যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ স্বাৰ্থত এটি ৰোড, কেবি ৰোড আৰু গড়আলিৰ সৈতে সংযোগী লিংক ৰোডসমূহতো যান-বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হ’ব ।"
ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰৰ পথৰ নিৰ্দেশনা এনেধৰণৰ, "অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰৰ বাবে বিকল্প পথ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এনে বাহনসমূহ অজন্তা বাইপাছ-সোণাৰী গাঁও হৈ চত্ৰভোজ বা সদৰ গেটেৰে তিতাবৰ আৰু মৰিয়নীৰ দিশে যাব পাৰিব । শিৱসাগৰ আৰু টীয়কৰ দিশৰ পৰা অহা গধুৰ বাহনসমূহেও কেঁকুৰি পথেৰে নগৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । এই বাহনসমূহে নিৰ্ধাৰিত বাইপাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।"
ইফালে নগৰৰ ভিতৰত সামগ্ৰী উঠোৱা-নমোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । নিশা ১ বজাৰ পিছতহে এনে বাহন নগৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু পুৱা ৯ বজাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰী উঠোৱা-নমোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । বিসৰ্জনৰ দিনা নগৰৰ ভিতৰত ট্ৰাক চলাচল বন্ধ ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ী সন্থাক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে বুলি যান-বাহন পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আৰক্ষীয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ন’-এণ্ট্ৰি অঞ্চলৰ বাহিৰে টিআৰপি ৰোড, চোলাধৰা ৰোড, থানা ৰোড আদি বহল পথত সমান্তৰালভাৱে বাহন পাৰ্ক কৰিব পাৰিব । কিন্তু কোনো কাৰণতে ডাব'ল পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব । জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, আদালত, থানা আৰু চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত পাৰ্কিং সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
পূজাৰ সময়ছোৱাত সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা, দুচকীয়া বাহনত তিনিজন বা তাতোধিক লোক উঠা, হেলমেট পৰিধান নকৰা, বাহনৰ প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ নথকা আৰু মডিফাই কৰা ছাইলেন্সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে উৎপল দত্তই ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ যোৰহাটত সৰু-বৰ মিলি প্ৰায় এশখন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ গড় আলি অঞ্চলত অধিক ভিৰ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি দৰ্শনাৰ্থীসকলক সম্ভৱ হ’লে খোজকাঢ়ি পূজা চাবলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । কোনো জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’লে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত নহৈ তেওঁলোকক বিষয়টো অৱগত কৰিবলৈও ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।
শেষত যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাসমূহ যোৰহাটবাসী আৰু অসমবাসীলৈ আগতীয়াকৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি পূজাৰ দিনকেইটাত যান-বাহনৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ আৰু শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় । আনহাতে এইবাৰ দ্ৰোণ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ হ'ব বুলিও জনাই সংবাদমেলত ।