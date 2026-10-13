কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰা শ্ৰীশ্ৰীমহিষমৰ্দিনী দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ, দেৱী উপাসনাৰ ২৮৩ বছৰ

কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰা শ্ৰীশ্ৰীমহিষমৰ্দিনী দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ, দেৱী উপাসনাৰ ২৮৩ বছৰ
১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ আদেশমৰ্মে গদাধৰ তৰুণ দুৱৰা বৰফুকনে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি শাক্তধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল ৷ ৰূপজ্য়োতি গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : October 13, 2026 at 10:03 AM IST
কলিয়াবৰ: ২৮২ বছৰীয়া কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰা শ্ৰীশ্ৰীমহিষমৰ্দিনী দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ । ধৰ্মীয় দিশৰ উপৰি হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰত্নতাত্বিক আৰু পৰ্যটনৰ বাবেও প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা কলিয়াবৰৰ এক আকৰ্ষণীয় স্থান ।
আহোমৰ ছশ বছৰীয়া শাসনকালত কলিয়াবৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সামৰিক ঘাটি আছিল । বহু যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ সাক্ষী কলিয়াবৰত থকা আহোম যুগৰ গড়, কোঠ, মৈদাম, মন্দিৰ-দেৱালসমূহ । আহোমৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠিত বিষ্ণু, শিৱৰ দেৱালয়ৰ লগতে কামাখ্যা আৰু হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা দেৱীৰ মন্দিৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই পুনৰ্নিমাণ কৰিছিল ।
অষ্টম শতিকাত শালস্তম্ভ ৰজাৰ দিনত স্থাপন হোৱা এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ পৰৱৰ্তী কালত ধ্বংসাৱশেষত পৰিণত হৈছিল ৷ অৱশ্যে এই ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰি ১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ আদেশমৰ্মে গদাধৰ তৰুণ দুৱৰা বৰফুকনে হাতীমূৰা পাহাৰৰ থিয় মূৰটিত দশভূজা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি শাক্তধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে ।
এই মন্দিৰত দেৱীৰ প্ৰতিকৃতি শিলত খোদিত আছে । অৱশ্যে বৰ্তমান এই মন্দিৰত পূৰ্বৰ দৰে বলি-বিধানৰ ব্যৱস্থা নাই ।
মন্দিৰৰ ইতিহাস
হাতীৰ মূৰৰ দৰে শিলটোত প্ৰমত্ত সিংহই দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিন ধৰি এই পাহাৰৰ নাম তথা অঞ্চলটিৰ নাম হাতীমূৰা বুলি জনাজাত হৈ পৰে । কলিয়াবৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পাহাৰ আৰু সমভূমিৰে প্ৰাকৃতিক মনোমোহা ঠাই হাতীমূৰাত প্ৰতিষ্ঠিত মহিষমৰ্দিনী ঐতিহাসিক হাতীমূৰা দুৰ্গা মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা পালিত হৈ আহিছে ।
অসম মঠ-মন্দিৰৰ দেশ । তাৰ ভিতৰত কিছুমান ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল, তাৰে দুই-চাৰিটা জীৰ্ণ-শীৰ্ণ হৈ আছে । শালস্তম্ভ ৰজাৰ দিনত নিৰ্মিত ভালেমান মঠ-মন্দিৰ আহোমৰ দিনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
বৰ্তমান আহোম আৰু কোচসকলৰ ৰাজত্বকালৰ মঠ-মন্দিৰহে জিলিকি আছে । এই মঠ-মন্দিৰ-দেৱালয়সমূহ ক্ৰমে শিৱ, দেৱী আৰু বিষ্ণুৰ । কলিয়াবৰত থকা দেৱীৰ মঠ-মন্দিৰ-দেৱালয় প্ৰধানতঃ বিষ্ণু আৰু শিৱৰ দেৱালয়-মন্দিৰেই প্ৰধান ।
দেৱীৰ মন্দিৰৰূপে শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱীৰ দেৱালয় আৰু হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা দেৱীৰ মন্দিৰেই প্ৰধান । ১৭৪৫ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰতেই দুৰ্গা পূজা নীৰৱে-নিৰলে পালন কৰা হৈ আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত দুৰ্গা মন্দিৰৰ তত্বাৱধায়ক সীতাৰাম বাবাই কয়, "আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা এই মন্দিৰভাগত তেতিয়াৰে পৰাই দুৰ্গাদেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে । ইয়াত এজন বাবা আছিল, তেওঁ ১১০ বছৰ জীয়াই আছিল । তেওঁৰ দিনতো শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা প্ৰতিপদৰ পৰা দশমীলৈকে চলিছিল । ইয়াত আন মন্দিৰৰ দৰে বলি-বিধান নহয় । এতিয়াও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই।
ইয়াত নৱপত্ৰিকা আৰু কুমাৰী পূজাও হয় । প্ৰতিপদৰ দিনাই ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি শিলত খোদিত দুৰ্গাদেৱীৰ মূল প্ৰতিমাৰ লগতে দেৱী লক্ষ্মী, দেৱী সৰস্বতী, কাৰ্ত্তিক আৰু গণেশৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ।
দশমীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাৰ কাষতে স্থাপন কৰা লক্ষ্মী, সৰস্বতী, কাৰ্তিক আৰু গণেশৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যথা নিয়মে বিসৰ্জন দিয়া হয় । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ হাতীমূৰাত পূজাৰ কেইদিনত স্থানীয় আৰু আন স্থানৰো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি দেৱীৰ চৰণত সেৱা জনায় ৷"
আহোম যুগত প্ৰতিষ্ঠিত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত লোককথাৰ বিষয়ে মন্দিৰটোৰ তত্বাৱধায়ক সীতাৰাম বাবাই লগতে কয়, "স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহ গদাধৰ তৰুণ দুৱৰাৰ সৈতে কমতাপুৰৰ পৰা আহোমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰ অভিমুখে যাত্ৰাৰ সময়ত হোৱা এক অলৌকিক ঘটনাৰ ফলত এই মন্দিৰভাগ স্থাপন হৈছিল ।
ৰজাৰ নাৱৰীয়াই হাতীমূৰাৰ কাষৰ লুইতত এগৰাকী কন্যাই ককবকাই থকা দেখা পাই ৰজাক জনোৱাত ৰজাই কন্যাগৰাকীক নাৱত উঠাই ল'বলৈ ক'লে । কন্যাগৰাকীয়ে হাতীমূৰা পাহাৰটোত নমাই দিবলৈ ক’লে যদিও হাবি-জংঘল দেখি তাত নমাই নিদি ৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ৰংপুৰলৈকে লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ।"
বাবাই আৰু জনায়, "পিছত কন্যাগৰাকীয়ে নাৱতে উদ্দাম নৃত্য কৰিবলৈ ধৰে । ৰজাই নাও কঁপা দেখি কি হৈছে সোধাত নাৱৰীয়াই কন্যাগৰাকীৰ কথা ক'লে । তেতিয়া ৰজাই তেওঁক চমতাৰে কোবাই নদীত পেলাই দিবলৈ ক’লে ।
সেই নিশা ৰজাক কন্যাগৰাকীয়ে নিজৰ ৰূপ লৈ বৰ্তমানৰ পাহাৰতে এটা মন্দিৰ সাজিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে । ৰজাই সেই নিৰ্দেশ মতে আহোম নিৰ্মাণশৈলীৰে ইটা আৰু শিলৰ লগত 'কৰাল'ৰ মিশ্ৰণেৰে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰে । হাতীমূৰীয়া বৰপাত্ৰ ফুকনৰ তত্বাৱধানত নিৰ্মাণ হোৱা ঠাইখন পিছলৈ হাতীমূৰা বুলি জনাজাত হ'ল ।"
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এই ঠাইখন দূৰৰ পৰা হাতীৰ মূৰৰ দৰে দেখা বাবে হাতীমূৰা পাহাৰৰ নামেৰেও জনাজাত হ'ল বুলি কথিত আছে । এই পাহাৰতে অষ্টম-নৱম শতিকাত মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটি এটা মূৰ সদৃশ শিলত কটাইছিল বাবেও ই হাতীমূৰীয়া দুৰ্গা মন্দিৰ নামে জনাজাত হৈ পৰে । উক্ত মন্দিৰ ধ্বংস হোৱাত আহোম যুগত প্ৰমত্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি এখন শিলালিপি কটাই দিয়ে ।
কথিত আছে যে এই ঠাইখণ্ডতে মিৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ দিনত এটা কোঠা আছিল । তাত চলা বৰগোহাঞি সেনাপতি আছিল । প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত আহোমৰ যোদ্ধা হাতীমূৰীয়াক এই অঞ্চলৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল । হাতীমূৰীয়া বৰপাত্ৰ ফুকনৰ নামৰ পৰাই এই অঞ্চলটিৰ নাম হাতীমূৰা হৈ পৰে ৷
শালস্তম্ভ ৰজাৰ দিনত নিৰ্মিত শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বছৰতে ১৭৪৫ চনত প্ৰমত্ত সিংহই হাতীমূৰা পাহাৰৰ থিয় মূৰটিত দশভূজা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি শাক্তধৰ্ম প্ৰচাৰত বৰঙণি যোগাইছিল । কলিয়াবৰৰ ইতিহাস প্ৰণেতা প্ৰয়াত লীলাধৰ বৰাৰ "ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ" শীৰ্ষক গ্ৰন্থত হাতীমূৰা মন্দিৰ সম্পৰ্কে থকা এটি কিংবদন্তি অনুসৰি, এবাৰ ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই গুৱাহাটীৰ পৰা উজাই আহি থাকোতে ভোমোৰাগুৰি পাহাৰৰ ওচৰ পাওঁতে ৰাতি হয় ।
সেই ঠাইত হঠাতে এগৰাকী সোণৰ পুতলাৰ দৰে ছোৱালী নাৱত জপিয়াই পৰিল আৰু নাও নিজে-নিজে উজাই যাবলৈ ধৰিলে । নাও আহি হাতীমূৰাৰ ঘূলিত ৰৈ গ'ল । তেতিয়া ৰজাই দেও-ভূত বুলি চমতাৰে কোবোৱাত ছোৱালীজনী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই ঘূলিত পৰি ৰ'ল । 'গোঁসানী ডুবি' তাৰেই স্বাক্ষৰ ।
আনহাতে, ৰজাই তাৰ পৰা গৈ কাজিৰঙাত নিশাটো কটাইছিল । সেই নিশাই গোসাঁনীয়ে ৰজাক সপোনত দেখা দি এই বুলি কৈছিল যে, তেওঁ যি ঠাইত পৰি গৈছিল তাৰ ওচৰৰ পাহাৰতে এটা হাতীৰ মূৰৰ দৰে শিল আছে আৰু সেই শিলতে দশভূজা গোঁসানীৰ প্ৰতিমা কাটি স্থাপন কৰি এটি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে ।
সপোনত লাভ কৰা নিৰ্দেশনা মতেই প্ৰমত্ত সিংহই হাতীমূৰীয়া শিলত দশভূজা গোসাঁনীৰ মূৰ্তি কটাই দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । সেইদিন ধৰি সেই পাহাৰৰ নাম তথা অঞ্চলটিৰ নাম হাতীমূৰা বুলি খ্যাত হ'ল ।
বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত "কলিয়াবৰৰ ঠাই নামৰ পৰিচয়" গ্ৰন্থত থকা বিৱৰণী মতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হাতীমূৰা পাহাৰ অৱস্থিত । দূৰৈৰ পৰা হাতীৰ মূৰৰ দৰে দেখি বাবে ইয়াৰ নাম হাতীমূৰা পাহাৰ । এই পাহাৰতে অষ্টম-নৱম শতিকাত মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটি এটা মূৰ সদৃশ শিলত কটাইছিল বাবেও এয়া হাতীমূৰীয়া দুৰ্গা মন্দিৰ নামে জনাজাত ।
উক্ত মন্দিৰ ধ্বংস হোৱাত আহোম যুগত শ্ৰীশ্ৰী প্ৰমত্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি এখন শিলালিপি কটাই দিয়ে । এই ঠাইখণ্ডতে মিৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ দিনত এটা কোঠা আছিল বুলি কয় । তাত চলা বৰগোহাঞি সেনাপতি আছিল । প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত আহোমৰ যোদ্ধা হাতীমূৰীয়াক এই অঞ্চলৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল । হাতীমূৰীয়া বৰপাত্ৰ ফুকনৰ নামৰ পৰাই এই অঞ্চলটিক হাতীমূৰা বোলে ।
১৭৪৫ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰতেই পালিত হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা । শালস্তম্ভ ৰজাৰ দিনত নিৰ্মিত শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বছৰতে ১৭৪৫ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই হাতীমূৰা পাহাৰৰ থিয় শিলত দশভূজা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি শাক্তধৰ্ম প্ৰচাৰত বৰঙণি যোগাইছিল । স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ নিৰ্দেশত গদাধৰ তৰুণ দুৱৰা বৰফুকনে শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গাদেৱীৰ এই মঠ ১৬৬৭ শকত তৈয়াৰ কৰালে বুলি শিলালিপিত খোদিত আছে ।
বিভিন্ন ঐতিহাসিক আৰু প্ৰাকৃতিক সমলসমূহ পৰ্যটনৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও কলিয়াবৰক এতিয়াও পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণীয় স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত সমাজকৰ্মী-শিক্ষক মুৰুলী বৰাই কয়, ‘‘প্ৰত্নতাত্ত্বিক দিশৰ পৰাও কলিয়াবৰ এক উল্লেখযোগ্য ঠাই । আহোম ৰজাৰ দিনত স্থাপন কৰা দৌল-দেৱালয় কলিয়াবৰত আছে । কলিয়াবৰত আহোম যুগত স্থাপিত হোৱা দুখন দেৱী দেৱালয় ক্ৰমে - এখন শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় আৰু হাতীমূৰাৰ দুৰ্গা দেৱালয় আছে ।
এই মন্দিৰভাগ ১৭৪৫ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত পুনৰ্নিমাণ হৈছিল । এই মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজাত বলি-বিধান প্ৰচলিত নহয় । কলিয়াবৰ প্ৰাকৃতিক আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলৰে ভৰপূৰ এখন ঠাই হোৱাৰ বাবে পৰ্যটনৰ বাবেও এখন উল্লেখযোগ্য ঠাই । এই স্থানসমূহ উপযুক্তভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি পৰ্যটকৰ বাবেও আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব দিব লাগে ।’’
শালস্তম্ভ যুগৰ কলিয়াবৰৰ লুইতৰ পাৰৰ হাতীমূৰাৰ মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ বাবে তদানীন্তন ৰাজ্যৰ প্ৰত্নতত্ব আৰু স্থাপত্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তথা বিভাগৰ তিনি কোটিটকীয়া অভিলাষী আঁচনিৰে পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণীয় স্থল ৰূপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও এই আঁচনিৰ সুফলে কলিয়াবৰৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই ।
লুইতৰ পাৰত অৱস্থিত কলিয়াবৰৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম ঐতিহাসিক এই দুৰ্গা মন্দিৰক পৰ্যটনক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ এই উৎসৱৰ সময়ে উপযুক্ত সময় । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা নাতিদূৰৈৰ হাতীমূৰা মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰৰ লগতে আন-আন ধৰ্মীয় সমলসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয়ভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ স্থানীয় লোকে অনুৰোধ জনাইছে ।
'কৰাল' কি ?
আহোমৰ নিৰ্মাণশৈলীত ব্যৱহাৰ কৰা 'কৰাল' হৈছে এক বিশেষ ধৰণৰ মিশ্ৰিত মছলা, যাৰ দ্বাৰা ইটা আৰু শিলবোৰ অতি দৃঢ়ভাৱে জোৰা লগোৱা হৈছিল । আধুনিক যুগত ব্যৱহাৰ কৰা চিমেণ্টৰ দৰেই আহোম যুগত অট্টালিকা, দ’ল-দেৱালয় আৰু সাঁকো আদি দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিবলৈ এই পৰম্পৰাগত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আহোম স্থাপত্যত ব্যৱহাৰ কৰা এই কৰাল বা মছলা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেইবাটও অসাধাৰণ আৰু প্ৰাকৃতিক উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
এই সামগ্ৰীসমুহৰ ভিতৰত মাটিমাহ, বৰা চাউল, হাঁহৰ কণী, শামুকৰ চূণ, গুড়, সৰিয়হৰ তেল, বৰালী মাছৰ তেল, ধুনা, চূণ আদি বিভিন্ন অনুপাতত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উল্লেখ পোৱা যায় ।
প্ৰথম অৱস্থাত আহোমসকলে বাঁহ, কাঠ আৰু খেৰেৰে অস্থায়ী নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু পৰৱৰ্তী ৰজাসকলৰ দিনত ইটা, শিল আৰু এই কৰালৰ ব্যৱহাৰেৰে কাৰেং ঘৰ, তলাতল ঘৰ, ৰংঘৰ আৰু নামদাঙৰ শিলাসাঁকো আদিৰ দৰে বহুতো শক্তিশালী ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
অসমৰ প্ৰবল ভূমিকম্প আৰু সেমেকা জলবায়ুৰ মাজতো শতিকাজুৰি এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ টিকি থকাৰ আঁৰত এই কৰালৰ নিৰ্মাণ শৈলীয়েই আছিল মূল চাবিকাঠী । হাতীমূৰাৰ দশভূজা মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গাদেৱীৰ কৰদৈশিৰীয়া মন্দিৰ নিৰ্মাণতো কৰাল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
হাতীমূৰাৰ দশভূজা মহিষমৰ্দিনী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা মন্দিৰলৈ যোৱা পথ নিৰ্দেশনা
জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিৰ পৰা হাতীমূৰা দুৰ্গা মন্দিৰলৈ দূৰত্ব হৈছে প্ৰায় ৪.৪ কিলোমিটাৰ । বাহন বা মটৰ চাইকেলেৰে হাস্পতাল চাৰিআলিৰ পৰা শিলঘাট পথেৰে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ গ'লেই পথৰ সোঁফালে হাতীমূৰা দুৰ্গা মন্দিৰলৈ যোৱা পথ ৷
যাতায়াত ব্যৱস্থা
বিমানসেৱা: শালনিবাৰী (তেজপুৰ)
বাছসেৱা: তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী বাছসেৱা উপলব্ধ । জখলাবন্ধা চাৰিআলিত নামি অট’ৰে যাব লাগিব । উজনি-নামনিৰ পৰা আহি বাছেৰে ৭১৫নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিত নামিব লাগিব ।
তাৰ পিছত শিলঘাট অভিমুখে গৈ হাতীমূৰা দুৰ্গামন্দিৰৰ পথটো ল'ব লাগিব, যিটো পোনে পোনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা পাহাৰৰ ওপৰৰ ঐতিহাসিক হাতীমূৰা মন্দিৰলৈ লৈ যায় ।
ৰে’লসেৱা: গুৱাহাটীৰ পৰা জখলাবন্ধা ৰে’ল ষ্টেচন নাইবা শিলঘাট ৰে’ল ষ্টেচন । দুয়োটা ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা অট’ উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক: কুঁহিলাৰ দেৱী সাজি গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ৪০০ বছৰীয়া দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ