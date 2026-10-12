পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !

পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে পূজা বিশেষ ধন দিব ৩৭ লাখ মহিলাক ৷
Published : October 12, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ৷ ৰাজ্যৰ চৌদিশে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে ৷ মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ প্ৰায় পাঁচ দিনৰ পাছতে দেবী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ ৷ মুঠতে চৌদিশে পূজা পূজা লগা বতৰ ৷
পূজাৰ বতৰতে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে পূজা বিশেষ ধন দিব ৩৭ লাখ মহিলাক ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে বিয়পি পৰক, প্ৰতিখন ঘৰতে বিৰাজ কৰক উৎসৱৰ সুখ-সমৃদ্ধি ।"
This Durga Puja, 37 lakh+ mothers and sisters across Assam have one more reason to smile. We’ve enhanced the Orunodoi amount to ₹1,500 this month- enabling them to spend freely with their families this festive season. https://t.co/wZU2PR46Cx— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "অৰুণোদয়ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বাবে পূৰ্বৰ ১,২৫০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ পূজা বিশেষ অৰুণোদয়ৰ ধন ১,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ প্ৰায় ৩৭ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ মুঠ ৫৫৪ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাৰ আঁৰত আছে আপোনালোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তোলাৰ সংকল্প । আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনত আৰম্ভ কৰা অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ কল্যাণমূলক আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় ৷ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা কম আয়ৰ পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তৰ (ডিবিটি)ৰ জৰিয়তে মাহিলী আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ৷ পৰিয়ালৰ এগৰাকীকৈ মহিলাই লাভ কৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা । বৰ্তমান অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বাৰা অসমৰ ৩৭.১ লাখ মহিলাই প্ৰতিমাহৰ ১০ তাৰিখে ১,২৫০ টকাকৈ লাভ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস