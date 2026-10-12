ETV Bharat / state

পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে পূজা বিশেষ ধন দিব ৩৭ লাখ মহিলাক ৷

durga puja 2026
৩৭ লাখ লোকলৈ দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ ধন, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ৷ ৰাজ্যৰ চৌদিশে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে ৷ মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ প্ৰায় পাঁচ দিনৰ পাছতে দেবী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ ৷ মুঠতে চৌদিশে পূজা পূজা লগা বতৰ ৷

পূজাৰ বতৰতে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে পূজা বিশেষ ধন দিব ৩৭ লাখ মহিলাক ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে বিয়পি পৰক, প্ৰতিখন ঘৰতে বিৰাজ কৰক উৎসৱৰ সুখ-সমৃদ্ধি ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অৰুণোদয়ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বাবে পূৰ্বৰ ১,২৫০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ পূজা বিশেষ অৰুণোদয়ৰ ধন ১,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ প্ৰায় ৩৭ লাখ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ মুঠ ৫৫৪ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাৰ আঁৰত আছে আপোনালোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাই তোলাৰ সংকল্প । আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনত আৰম্ভ কৰা অসম চৰকাৰৰ এক বৃহৎ কল্যাণমূলক আঁচনি হৈছে অৰুণোদয় ৷ এই আঁচনিৰ দ্বাৰা কম আয়ৰ পৰিয়ালক প্ৰত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তৰ (ডিবিটি)ৰ জৰিয়তে মাহিলী আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ৷ পৰিয়ালৰ এগৰাকীকৈ মহিলাই লাভ কৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা । বৰ্তমান অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বাৰা অসমৰ ৩৭.১ লাখ মহিলাই প্ৰতিমাহৰ ১০ তাৰিখে ১,২৫০ টকাকৈ লাভ কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস

TAGGED:

অৰুণোদয়
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অৰুণোদয় আঁচনি
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.