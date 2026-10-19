কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত যথাবিহিত মহাষ্টমী পূজা
"কামাখ্যাৰ ৰজাদেৱী পৰ্বত বাসিনী । তুমিসে নাৰায়ণী মাতা দুৰ্গতি নাশিনী ।" কামাখ্যা দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ কামকূট পাহাৰ ।
Published : October 19, 2026 at 3:52 PM IST
কলিয়াবৰ : দুৰ্গা পূজাৰ আজি মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী ৷ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু পূজা-অৰ্চনাৰে ৰাজ্যজুৰি চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়তো অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা ৷ শংখ, ঘণ্টা, দেৱীৰ নাম, মাংগলিক ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় ৷
শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ আজিৰ দিনটোত ভক্তসকলে নিজা নিজা অভীষ্ট সিদ্ধিৰ বাবে দেৱীৰ চৰণত ধূপ-দীপ তথা অন্যান্য উপকৰণেৰে শৰণ লয় ।
উল্লেখ্য যে অষ্টম শতিকাত শালস্তম্ভ বংশীয় ৰজা বনমালদেৱে শিলঘাটৰ কামকূট, বৰ্তমানৰ কামাখ্যা পাহাৰত স্থাপন কৰিছিল কামাখ্যা মন্দিৰ । মা কামাখ্যাৰ ঘোৰ উপাসক বনমালদেৱে এই মন্দিৰতে কামাখ্যা দেৱীৰ বিগ্ৰহ স্থাপন কৰিছিল ।
কিন্তু প্ৰাকৃতিক কাৰণত কামাখ্যা পীঠ ধ্বংস হোৱাৰ পিছত আহোম ৰাজত্বকালত ১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই শিলঘাটতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে কামাখ্যা দেৱালয় ।
এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পুৰোহিত তৰুণ বৰঠাকুৰে কয়, "নগাঁৱৰ কলিয়াবৰস্থিত এয়া শিলঘাটৰ কামাখ্যা অঞ্চলত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰ । শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰত পূৰ্ব্বাপৰ নীতি ৰক্ষা কৰি উপৰিপুৰুষসকলে পালন কৰাৰ দৰে আমি এইবেলিও দুৰ্গা পূজা পালন কৰিছোঁ । ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দশমীত বিদায় কৰি নৱপত্ৰিকা স্থাপন কৰি এই পূজা হয় । ইয়াত বৈদিক প্ৰথাৰে পূজা হয় । বলি-বিধানো হয় । আমাৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ লগতে বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহি এই পূজাভাগত ভাগ লয়হি ।"
উল্লেখ্য যে অসমৰ দ্বিতীয় কামাখ্যা মন্দিৰ হিচাপে খ্যাত এই দেৱালয়খনত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত এক অনন্য আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত চলিত বৰ্ষৰ পূজাভাগ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই দেৱালয়ৰ পূজাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু অপৰিহাৰ্য দিশটো হৈছে ইয়াত অতীজৰে পৰা চলি অহা তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ পূজা আৰু বলি-বিধান । লগতে দেৱীৰ প্ৰশস্তিমূলক আইনাম আৰু খোল-তাল সঙ্গত কৰি গোৱা দেৱীনাম । পূজাৰ আৰম্ভণিতে আইসকলৰ পানীতোলা আৰু নৱমীৰ পূজাৰ অন্তত গোঁসানী কুৰুৱা প্ৰথা ।