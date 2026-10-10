মহালয়াত ঢাক-ঢোলৰ শব্দ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে দেৱীক মৰ্ত্যলৈ আদৰণি

মহালয়াত ঢাক-ঢোলৰ শব্দ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে দেৱীক মৰ্ত্যলৈ আদৰণি
পৱিত্ৰ মহালয়াত দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ মৰ্ত্যলোকলৈ আগমন ঘটে ।
Published : October 10, 2026 at 3:08 PM IST
গুৱাহাটী : আজি মহালয়া । পিতৃপক্ষৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে দেৱীপক্ষ আৰম্ভ হোৱাত মৰতলৈ দেৱীৰ আগমন ঘটিল । ঘোঁৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ দেৱীৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ চৌদিশে শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰো আৰম্ভ হ'ল ।
মহালয়া উপলক্ষে শনিবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰাই সমদল কৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই আহে । ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো পুৱতিনিশাৰে পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰে । উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট আৰু পাণ্ডু ঘাট আদিত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । ঢাক আৰু ঢোলৰ শব্দ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মহানগৰী মুখৰিত হৈ পৰে ।
লোকাৰণ্য গোলাঘাটৰ ৰাজপথ
আজি পৱিত্ৰ মহালয়াত দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ মৰ্ত্যলোকলৈ আগমন ঘটে বুলি লোকবিশ্বাস । মহালয়া উপলক্ষে গোলাঘাট নগৰৰ ৰাজপথ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । পুৱতিনিশা তিনি বজাৰ পৰা গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম হয় । লোকবিশ্বাস অনুসৰি আজিৰ দিনটোত প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিলে বছৰটো ভ্ৰমণৰ বাবে কোনো নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় ।
কাহিলীপুৱাতে গোলাঘাটৰ ৰাজপথত পুৰুষ-মহিলাই এইদৰে ভিৰ কৰে । আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষক পিণ্ড দান কৰি মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰা হয় । এই সম্পৰ্কে গোলাঘাট সনাতন ধৰ্ম মন্দিৰৰ সম্পাদক বিমান বৰঠাকুৰে কয়,"আজি আহিনৰ প্ৰেতপক্ষ আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি-নীতি অনুসৰি পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ কৰা হয় । আজি গোলাঘাটৰ ১৫ খন পূজা সমিতিয়ে একত্ৰিত হৈ নৱগ্ৰহ মন্দিৰত এই শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে য'ত ১৬ পিণ্ড দান কৰা হ'ব । ইয়াৰ দ্বাৰা আজিলৈকে যিসকল মৃত ব্যক্তিয়ে পিণ্ড পোৱা নাই আজি পিণ্ড পাব । এই শ্ৰাদ্ধৰ পাছত দেৱী দুৰ্গা মৰ্ত্যলোকলৈ আগমন ঘটিব বুলি লোকবিশ্বাস । "
ধুবুৰীত প্ৰভাত ফেৰী
সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰীতো দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সকলোৱে সাজু হৈছে । আজি মহালয়া উপলক্ষে পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত ধুবুৰী টাউন ক্লাবৰ উদ্যোগত চণ্ডী পাঠেৰে চহৰখনত প্ৰভাত ফেৰী উলিওৱা হয় । এই প্ৰভাত ফেৰীত চহৰখনৰ অগণন ভক্তপ্ৰেমীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী টাউন ক্লাবৰ সহকাৰী সম্পাদক শান্তনু বণিকে কয়, "আজি মহালয়া উপলক্ষে ধৰালৈ দেৱীৰ আগমন হৈছে । দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণিত মা দুৰ্গাই অসূয়া অমংগল নাশ কৰক । শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰালৈ ধৰালৈ আহিব দেৱী দুৰ্গা । ধৰাৰ বুকুলৈ নামিব দক্ষায়িনী ।"
মহালয়ত লোকাৰণ্য যোৰহাটৰ ৰাজপথ
আজি মহালয়া ৷ জনবিশ্বাস মতে, আজি মহিষমৰ্দিনী মা দেৱী দুৰ্গা মৰ্ত্যলৈ নামি আহিল । মহালয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে । মহালয়া বুলি ক'লে যোৰহাটৰ এক সুকীয়া মাদকতা আছে । শনিবাৰে পুৱতি নিশা যোৰহাটৰ গড়আলি, এটি ৰোড, নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতু আৰু ন-আলি উৰণ সেতুকে ধৰি সকলোতে জনসমূদ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক:জ্যোতিশাস্ত্ৰৰ মতে দেৱী দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমন আৰু নৌকাত গমন শুভ নে অশুভ ?
ঘোঁৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আহিল দেৱী দুৰ্গা, মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব
হিন্দু-মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শনস্থলী নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মপুৰ সাহপুৰ ৰাজঘাট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি তুংগত