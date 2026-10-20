৩৮ টা ম’হ বলিৰে ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ নৱমী পূজা সম্পন্ন

৩৮ টা ম’হ বলিৰে ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ নৱমী পূজা সম্পন্ন
প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময় কোনেও ক'ব নোৱৰা এইখন দেৱালয় অসমৰেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ম'হ বলিৰ বাবে বিখ্যাত ।
Published : October 20, 2026 at 1:33 PM IST
নলবাৰী: আজি মহানৱমী পূজা ৷ নলবাৰী জিলাৰ বেলশৰস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত শৈৱ শক্তিপীঠ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত ইতিমধ্যে নৱমী পূজা সম্পন্ন হৈছে ৷
কোনো মৃণ্ময় মূৰ্তি অবিহনে দেৱালয়খনত দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰি অহাৰ যি পৰম্পৰা, সেয়া নাগশংকৰ বা নাগাক্ষ ৰজাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে ৷
এডাল ৰামকল গছক দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতীকী ৰূপ দি দেৱালয়খনত পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷ ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপিত হোৱা এই দেৱালয়খনৰ এক গৌৰৱময় ইতিহাস আছে ৷ দুশৰ পৰা তিনিশ শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই দেৱালয়ত প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈ দহদিনীয়াকৈ দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা চলে ৷ নৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰত দেৱীক নটা ৰূপত দেৱালয়খনত পূজা কৰা হয় ৷
নৱমীৰ দিনা ম’হ বলি
অইনবাৰৰ দৰে এইবেলিও দেৱালয়খনত নৱমী পূজাৰ দিনা ম’হ বলি দিয়া হয় ৷ এইবাৰ মুঠ ৪৮ টাকৈ ম’হৰ ভিতৰত ৩৮ টা বলি দিয়াৰ বিপৰীতে বাকী ১০ টা এৰি দিয়া হয় ৷ নামনি অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ হিচাপে চিহ্নিত বিল্বেশ্বৰ দেৱালত বলি-বিধান এক শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা ৷ ভক্তসকলে নিজা নিজা মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ মানসৰে দেৱীৰ চৰণত বছৰ বছৰ ধৰি ম’হ বলি দি আহিছে ।
ভক্তই আগবঢ়োৱা বলিৰ পূৰ্বে দেৱালয়ৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ মংগলৰ হকে এটি বলি মাৰ শ্ৰীচৰণত ৰখা হয় । কেৱল ম’হেই নহয়, দেৱালয়খনত ম’হৰ সমান্তৰালভাৱে হাঁহ, পাৰ, ছাগলী, কোমোৰা, কুঁহিয়াৰ, কচু, মাগুৰ মাছ আদিও বলি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময় কোনেও ক'ব নোৱৰা এইখন দেৱালয় অসমৰেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ম'হ বলিৰ বাবে বিখ্যাত । যাৰ বাবে মহানৱমীৰ দিনটো বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত মহা আয়োজন বুলিও সকলোৰে জ্ঞাত ।
পাইক প্ৰথা
এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেৱালয়খনিত আজিও অতি পুৰণি পাইক প্ৰথা চলি আহিছে । আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত প্ৰচলিত এক অনন্য সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামৰিক শ্ৰম ব্যৱস্থা হ’ল পাইক প্ৰথা ।
এই প্ৰথাৰ ওপৰতে মধ্যযুগীয় অসমৰ আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন আৰু অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰিছিল । ৰাজবংশীয়, পুৰোহিত, উচ্চ বৰ্গ আৰু দাসসকলক বাদ দি ১৫ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰ বয়সৰ সকলো সক্ষম পুৰুষক পাইক বুলি কোৱা হয় ৷
পাইকসকলক ৪ জনীয়া গোটত ভাগ কৰা হৈছিল ৷ এইবোৰক 'গোট' বা 'মূল' বোলা হয় ৷ প্ৰতিটো গোটৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে বছৰত ৩ মাহ বিনা পাৰিশ্ৰমিকত ৰাজ্যৰ বাবে শ্ৰমদান কৰিব লাগিছিল ।
ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে ভোগৰ থাল
অতীজৰে পৰাই বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত চলি আহিছে এক অনন্য পৰম্পৰা ৷ এই দেৱালয়খনত দেৱী দুৰ্গালৈ বুলি তিনিখন ভোগৰ থাল আগবঢ়োৱা হয় ৷ তিনিখন থালৰ এখন থাল ইছলামধৰ্মী পাইকসকলৰ নামত সংৰক্ষিত ।
সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ে অতীজৰে পৰাই জীয়াই ৰাখিছে হিন্দুধৰ্মীয় ঐতিহ্য, সম্প্ৰীতি আৰু পৰম্পৰা ৷ এই অঞ্চলৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলে ঈদত কাপোৰ নল’লেও পূজাত কাপোৰ লয় বুলি দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাত বিশেষকৈ অষ্টমী-নৱমীত দেৱালয়খনলৈ বুলি ভক্তৰ ঢল বোৱা বুলি ক’লেও একো ভুল নহয় ৷
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী নগৰত মহিলাৰ দ্বাৰা ব্যতিক্ৰমীভাৱে দুৰ্গা পূজা আয়োজন