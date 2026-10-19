অষ্টমীৰ সমাপ্তি, মহানৱমী আৰম্ভ : সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা
মঙলবাৰে পুৱা ৯:৩০ বজালৈ চলিব মহানৱমী তিথি । এই দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক নৱম ৰূপত পূজা কৰা হয় ।
Published : October 19, 2026 at 11:17 AM IST
গুৱাহাটী : দুষ্টক দমন আৰু শান্তক পালন কৰা প্ৰতীকেৰে সনাতন হিন্দু সমাজে অতীতৰে পৰাই নৱৰাত্ৰিত দেৱীক বিভিন্ন ৰূপত পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে । দেৱীৰ এই নটা ৰূপৰ ভিতৰত মহানৱমীত সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপত পূজা কৰা হয় ।
নৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰত মহাষ্টমী আৰু মহানৱমীৰ গুৰুত্ব অধিক । সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত মহাষ্টমীৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় মহানৱমী পূজা ৷
২০ অক্টোবৰ মঙলবাৰে পুৱা ৯:৩০ বজালৈ মহানৱমী তিথিত দেৱীক পূজা কৰা হ'ব । পূৰ্বাহ্নৰ ভিতৰত দেৱীৰ মহানৱমীৰ কল্পাৰম্ভ, নৱমী বিহিত পূজা সম্পন্ন কৰিব লাগিব । এইবাৰ যিহেতু তিথি অনুসৰি পুৱা ৯:৩০ বজালৈ মহানৱমী পূজা চলিব ,সেই বাবে সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পূজাৰ বাবে ভক্তসকলে পুৱাই মন্দিৰলৈ যাব লাগিব । এই দিনটোত দেৱী দুৰ্গাক নৱম ৰূপত পূজা কৰা হয় । জ্ঞান, শক্তি আৰু সিদ্ধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হিচাপে তেওঁক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ।
শাস্ত্ৰ অনুসৰিয়েই দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰী হৈছে দুৰ্গাৰ নৱমটো ৰূপ । সিদ্ধিদাত্ৰীক অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি প্ৰদান কৰা দেৱী বুলিও কোৱা হয় । সিদ্ধিদাত্ৰীয়ে কেতিয়াবা পদুম আৰু কেতিয়াবা সিংহত বিৰাজমান ৷ এই দেৱীৰ চাৰিখন হাতত পদ্ম, গদা, চক্ৰ আৰু শংখ থাকে ৷ দেৱীক এই ৰূপত পূজা কৰাৰ মূলতে হৈছে তেওঁৰ শান্ত ৰূপ ।
এই শান্ত ৰূপটোৱে প্ৰজ্ঞা আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদানকাৰীৰ ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি কোৱা হয় । এই ৰূপত দেৱীক দেৱতা আৰু মানুহ উভয়েই সিদ্ধিপ্ৰাপ্তিৰ বাবে পূজা কৰে ৷
ভগৱান শিৱই দেৱী সিদ্ধিদাত্ৰীৰ পৰাই নিজৰ শক্তি লাভ কৰিছিল বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে । এই দিনটোত ময়ুৰৰ পাখিৰ দৰে ৰঙৰ প্ৰতি সিদ্ধিদাত্ৰী দেৱী বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত হয় বাবে ভক্তই এনে ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে বুলি লোকবিশ্বাস আছে ।
(বিঃদ্ৰঃ : এই প্ৰতিবেদন কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে লেখা হৈছে । ইটিভি ভাৰতে ইয়াৰ সঠিকতা বা নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ নিশ্চয়তা নিদিয়ে ।)
লগতে পঢ়ক:ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ২৩২ বছৰীয়া দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক