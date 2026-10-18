মহাষ্টমী পূজাত মহাগৌৰীৰ ৰূপত দেৱী বন্দনা
দেৱী মহাগৌৰীক পৱিত্ৰতা, স্বচ্ছতা, সহনশীলতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে পূজা কৰা হয় ।
Published : October 18, 2026 at 5:00 PM IST
গুৱাহাটী : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যত উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আজি শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী মা দেৱীৰ মহাষ্টমী বিহীত পূজা । মা দেৱীক মহাগৌৰী ৰূপত কৰা হয় । মহাষ্টমী হৈছে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ শাৰদীয় দুৰ্গাপূজা আৰু নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টম দিন । দেৱীৰ এই ৰূপক নটা ৰূপৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
মহাষ্টমী পূজা সোমবাৰে পুৱা ৬:৫৩ ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । পুৱা ৭:২৫ ৰ পৰা পুৱা ৮:১৩ ৰ ভিতৰত সন্ধি পূজা সম্পন্ন কৰা হ'ব । ৭:৪৯ ৰ ভিতৰত বলি দান আৰু ৮:১৩ ৰ ভিতৰত সন্ধি পূজাৰ অন্ত পৰিব ।
মহাষ্টমীৰ দিনা দেৱীৰ উজ্জ্বলতা মুকুতাৰ দৰে বিশুদ্ধ হৈ পৰে । দেৱী মহাগৌৰীক পৱিত্ৰতা, স্বচ্ছতা, সহনশীলতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য় কৰা হয় ৷ দেৱীয়ে ভক্তৰ ভুল-ত্ৰুটি মৰিষণ কৰি আশীৰ্বাদ দিয়ে । মহাগৌৰীৰ চাৰিখন হাতৰ সোঁহাতেৰে দেৱীয়ে দুখ মোচন কৰাৰ ইংগিত দিয়ে ৷ আনহাতে তলৰ বাঁওহাতখনে এপাত ত্ৰিশূল ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে দেৱীৰ ওপৰৰ বাঁওহাতখনত সৰু ডম্বৰু আৰু তলৰ বাঁওহাতখনেৰে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে ।
দেৱী মহাগৌৰীয়ে বেঙুনীয়া ৰং ভালপায় । এই দিনটোত ভক্তসকলে এই ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে সুফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । ভক্তসকলে এই ৰং ধন-সম্পত্তি, ৰাজকীয় মহিমা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰে ।
মহাষ্টমীৰ দিনটোতে কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হয় । হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি এগৰাকী কুমাৰী ছোৱালীক তেওঁৰ ভিতৰত থকা ঐশ্বৰিক শক্তিৰ প্ৰকাশৰ কল্পনা কৰি দেৱী হিচাপে পূজা কৰা হয় । শক্তি পূজাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ভক্তি আৰু ভক্তিৰে পূজাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
সন্ধিপূজা
দুৰ্গা পূজাৰ আটাইকেইদিনৰ ভিতৰত সকলোৱে সন্ধিপূজাক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা যায় । বিশ্বাস অনুসৰি এই তিথিত দেৱী দুৰ্গাই চামুণ্ডা ৰূপ ধাৰণ কৰি চণ্ড, মুণ্ড আৰু ৰক্তবীজ অসুৰক বধ কৰিছিল । মহাষ্টমী আৰু মহানৱমী তিথিৰ সন্ধিক্ষণত হোৱা বাবে এই সময়খিনিক সন্ধি পূজাৰ সময় বুলি কোৱা হয় । মহাষ্টমী তিথিৰ শেষ ২৪ মিনিট আৰু মহানৱমী তিথিৰ প্ৰথম ২৪ মিনিটক লৈ মুঠ ৪৮ মিনিটৰ এই সন্ধিক্ষণক 'সন্ধিপূজাৰ সময়' বুলি কয় ।
লগতে পঢ়ক:কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি…
জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব