গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী নগৰত মহিলাৰ দ্বাৰা ব্যতিক্ৰমীভাৱে দুৰ্গা পূজা আয়োজন

গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী নগৰত মহিলাৰ দ্বাৰা ব্যতিক্ৰমীভাৱে দুৰ্গা পূজা আয়োজন
মহিলাৰ দ্বাৰা আয়োজিত মহানগীৰৰ বিশেষ পূজাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷
Published : October 19, 2026 at 8:35 PM IST
গুৱাহাটী : আজি মহা অষ্টমী ৷ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো উছৱমুখৰ পৰিৱেশ । মহানগৰীৰ চুকে-কোণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন আৰ্হিৰ দেৱী মণ্ডপ । ইয়াৰ মাজতে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী নগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অনন্য দুৰ্গোৎসৱ ।
এই পূজাখনৰ বিশেষত্ব এয়াই যে পূজাৰ আৰম্ভ হোৱা দিনৰ পৰা, মণ্ডপ পৰিচালনা, বিত্তীয় দিশ আৰু অতিথি আপ্যায়নলৈকে সকলো দায়িত্ব কেৱল মহিলাসকলেই সূচাৰুৰূপে পালন কৰিছে । মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী নগৰ চিৰ্কুলাৰ পথৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিশেষ দুৰ্গা পূজাখনে ইতিমধ্যে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
২০০৭ চনত অতি কম পৰিসৰত আৰম্ভ হোৱা এই পূজাভাগে বৰ্তমান সময়ত এক বিশাল ৰূপ পাইছে । এইবাৰো আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নৱ সমন্বয় মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই পূজাভাগে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । মহিলা সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এইখনে গুৱাহাটীৰ প্ৰথম পূজা ।
পূজা আয়োজনৰ আঁৰৰ কাহিনী
নৱ সমন্বয় মহিলা সমিতিৰ সভাপতি উৎপলা দেই পূজাখনৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত কয়, "গুৱাহাটীত বৰ্তমান হয়তো আন মহিলা সমিতিয়েও দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিব পাৰে, কিন্তু আমিয়েই প্ৰথম মহিলা সমিতি হিচাপে গুৱাহাটীত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"২০০৭ চনত কেইগৰাকীমান মহিলাই কথা পাতি থকাৰ মাজতে দুৰ্গা পূজা পাতিব লাগে বুলি এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল । তাৰ পাছতেই সকলোৱে মিলি সেই বছৰতে পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । প্ৰথম দুবছৰমান আন এটা স্থানত অস্থায়ীভাৱে পূজা কৰাৰ পিছত বৰ্তমানৰ স্থায়ী স্থানলৈ পূজাভাগ স্থানান্তৰ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ দান-বৰঙণি আৰু চৰকাৰী অনুদানেৰে এটা স্থায়ী প্ৰাংগণ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।"
"এই পূজাৰ এক বিশেষত্ব হৈছে যে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব কেৱল নাৰী শক্তিৰ হাতত ন্যস্ত । প্ৰথম অৱস্থাত ১১-১২ গৰাকীমান সদস্যৰ দ্বাৰা আয়োজন হৈছিল যদিও বৰ্তমান সদস্যৰ সংখ্যা ২৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ পূজাৰ কাম কাজত আগভাগ লৈছে ।"-নৱ সমন্বয় মহিলা সমিতিৰ সভাপতি উৎপলা দে ৷
পূজাৰ বিশেষত্ব
২০ বছৰত ভৰি দিয়া এই পূজাখনত কোনো বিশেষ জাকজমকতা নাই । সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত পূজাভাগ সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু নৱমী লৈকে ভক্তসকলৰ মাজত ভোগ বিতৰণ কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিছে উদ্যোগতাই । প্ৰায় ৬ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমীয়া সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ পৰিধান কৰা দেৱী , আছে বস্ত্ৰ বেংকো