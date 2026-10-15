শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোন তিথিৰ লগ্ন কিমান সময়ত ? জানক সবিশেষ

শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোন তিথিৰ লগ্ন কিমান সময়ত ? জানক সবিশেষ
দুৰ্গা পূজাৰ সময়সূচী কেনেধৰণৰ ? সপ্তমী পূজা কিয় দুদিনীয়া ? এই সন্দৰ্ভত শৰৎ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 15, 2026 at 9:57 PM IST
গুৱাহাটী: চৌদিশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উছাহ । দেৱী বন্দনাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য মুখৰিত হৈ পৰিছে । কিন্তু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়সূচী কিছু ব্যতিক্ৰম । সপ্তমী তিথিক লৈ যথেষ্ট বিমোৰত পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ । এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰো হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পুৰোহিত নয়নজ্যোতি শৰ্মাই সম্পূৰ্ণ সময়সূচীৰ লগতে পূজাৰ বিধি সন্দৰ্ভতো কিছু কথা সদৰী কৰে ।
দেৱীৰ আগমন আৰু গমন
এই সন্দৰ্ভত নয়নজ্যোতি শৰ্মাই কয়, এইবাৰ দেৱীৰ আগমন ঘোটকত অৰ্থাৎ ঘোঁৰাত আৰু ইয়াৰ ফল হৈছে ছত্ৰভংগ । দেৱীয়ে গমন কৰিব নৌকাত, নৌকাত গমন হ'লে শস্য আদি বৃদ্ধি হয় । ইফালে ছত্ৰভংগৰ প্ৰসংগত তেওঁ জনাই যে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আদি হ'ব পাৰে, ৰাজপাট সলনি হ'ব পাৰে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ নিজৰ পদৰ পৰা আঁতৰিব পাৰে ।
কোন তিথিৰ কিমান সময়-
পিএম বাক্সী ডাইৰেক্টৰী পঞ্জিকা অনুসৰি কোন তিথি কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈ থাকিব, সেই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই দিয়া তথ্য এনেধৰণৰ-
- ষষ্ঠী পূজা: ২৮ আহিন, ১৬ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰ, সন্ধ্যা দেৱীৰ বোধন, আমন্ত্ৰণ আৰু অধিবাস ।
- সপ্তমী পূজা: ২৯ আহিন, ১৭ অক্টোবৰ, শনিবাৰ, সপ্তমী তিথি অহোৰাত্ৰ, পুৱা ৬:৫৮ বজাৰ পৰা পূৰ্বাহ্নৰ ভিতৰত দুৰ্গা দেৱীৰ নৱ পত্ৰিকা প্ৰৱেশ স্থাপন, সপ্তমাদি কল্পাৰম্ভ আৰু সপ্তমীবিহিত পূজা । ৩০ আহিন, ১৮ অক্টোবৰ, দেওবাৰ, ৫:৫২ পৰ্যন্ত সপ্তমী তিথি আছে । সেইদিনা দুৰ্গা দেৱীৰ শুক্লা সপ্তমীবিহিত অধিক পূজা ।
- মহাষ্টমী পূজা: ১ কাতি, ১৯ অক্টোবৰ, সোমবাৰ, পুৱা ৬:৫৩ ৰ ভিতৰত মহাঅষ্টমী পূজা । পুৱা ৭:২৫ ৰ পৰা পুৱা ৮:১৩ ৰ ভিতৰত সন্ধি পূজা, পুৱা ৭:৪৯ ৰ ভিতৰত বলি দান আৰু ৮:১৩ ৰ ভিতৰত সন্ধি পূজা শেষ হ'ব ।
- মহানৱমী পূজা: ২ কাতি, ২০ অক্টোবৰ, মঙলবাৰ, পুৱা ৯:৩০ বজালৈ মহানৱমী তিথি । পূৰ্বাহ্নৰ ভিতৰত দেৱীৰ মহানৱমীৰ কল্পাৰম্ভ, নৱমী বিহিত পূজা ।
- দশমী পূজা: ৩ কাতি, ২১ অক্টোবৰ, বুধবাৰ, পুৱা ১০:৪৬ বজালৈকে পূৰ্বাহ্নৰ মাজতে পুৱা ৮:২০ বজাৰ ভিতৰত দশমী বিহিত পূজা আৰু পূজাৰ অন্তত দেৱী বিসৰ্জন ।
দুদিনীয়াকৈ হ'ব সপ্তমী পূজা
এইবাৰ সপ্তমী পূজা কিয় দুদিনীয়া, কিয় এনে হৈছে, সপ্তমী পূজা কেতিয়া কেনেকৈ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত নয়নজ্যোতি শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ সপ্তমী পূজা দুদিনীয়া, কিয়নো পিছদিনাৰ সপ্তমী তিথি সূৰ্যোদয়ৰ পিছলৈকে আছে । ১৮ অক্টোবৰত সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৫:২৮ বজাত, কিন্তু সপ্তমী তিথি আছে ৫:৫২ বজা পৰ্যন্ত । সেয়ে সেইদিনা সপ্তমীৰ অধিক পূজা হ'ব । যদিও সপ্তমীৰ পিছত অষ্টমী হ'ব লাগিছিল, কিন্তু অষ্টমী এইবাবেই নহ'ল সেইদিনটোত সূৰ্যোদয়ত অষ্টমী তিথি নাপালে ।"
কোন সময়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সন্ধি পূজা
দুৰ্গা পূজাত সন্ধি পূজাৰ এক বিশেষত্ব আছে । এইবাৰৰ সন্ধি পূজা কিমান সময়ত হ'ব আৰু সাধাৰণ লোকে সন্ধি পূজাত কি কৰা উচিত, এই সন্দৰ্ভত শৰ্মাই কয়, "সেইদিনা দেৱীৰ কাৰণে ১০৮ গচ চাকি দেৱীৰ কাৰণে অৰ্পন কৰিব পাৰিব । লগতে যি যি পূজাত বলি হয়, বলিৰ বাবে সামগ্ৰী দিব পাৰিব । যি উদ্দেশ্য লৈ সন্ধি পূজাত চাকি জ্বলোৱা বা বলি দান কৰা হয়, সেই উদ্দেশ্য সফল হয় বুলি বিশ্বাস আছে ।"