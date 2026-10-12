কুঁহিলাৰ দেৱী সাজি গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ৪০০ বছৰীয়া দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ

কুঁহিলাৰ দেৱী সাজি গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ৪০০ বছৰীয়া দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ
এই ৰাজপৰিয়ালে ৪০০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি গৌৰীপুৰৰ মহামায়া মন্দিৰত দেৱীপূজা কৰি আহিছে ৷
Published : October 12, 2026 at 1:27 PM IST
ধুবুৰী: ৰাজ্যত এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল ৷ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ মহালয়াৰ পাছত আৰম্ভ হোৱা দেৱীপক্ষৰ পৰাই মহিষমৰ্দিনীক আৰাধনাৰ যো-জা চলিছে ৷
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালত একেই প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ এই ৰাজপৰিয়ালে ৪০০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি গৌৰীপুৰৰ মহামায়া মন্দিৰত দেৱীপূজা কৰি আহিছে ৷
ৰাঙামাটিৰ বৰুৱাখ্যাত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ কথা নজনা লোক হয়তো নোলাব ৷ অসমৰ ইতিহাসৰ পাতত এই ৰাজপৰিয়ালৰ কথা বৰ্ণিত আছে ৷ গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ইতিহাস কোচ আৰু মোগল শাসনকালৰ সৈতে জড়িত । এই পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষ নৰহৰি ৰায় বিহাৰৰ মিথিলাৰ পৰা অসমলৈ অহা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ১৬২০ চনত মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ কবি শেখৰে 'ৰজা' উপাধি লাভ কৰে । প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁলোকৰ ঘাটি আন ঠাইত আছিল যদিও জমিদাৰ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰুৱাই এই ৰাজ্যৰ সদৰ স্থান গৌৰীপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰে ।
ৰাজপৰিয়ালৰ এই পূজাই ইতিমধ্যে ৪০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে ৷ বৰ্তমানেও গৌৰীপুৰ মহামায়া মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰবীৰ বৰুৱাৰ সু-পৰিচালনাৰে সেই ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ আছে । প্ৰবীৰ বৰুৱা ৰাজপৰিয়ালৰ অন্যতম সদস্যা তথা গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ভাতৃ ৷
গৌৰীপুৰৰ ৰাইজেও এইক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে ৷ মহালয়াৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ দেৱীপক্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই ৰাজপৰিয়ালৰ দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ হৈছে ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি, দেওবাৰে পুৱা ৭.৩০ বজাত গৌৰীপুৰৰ মা মহামায়া স্থায়ী মন্দিৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি কুঁহিলাৰ ‘পটেৰে’ নিৰ্মিত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা গৌৰীপুৰৰ মহামায়া খেলপথাৰত থকা দুৰ্গা মন্দিৰলৈ লৈ আনি তাতে স্থাপন কৰা হৈছে ।
ৰাজপুৰোহিত অৰূপলোচন চক্ৰৱৰ্তী, গৌৰীপুৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰবীৰ বৰুৱাৰ লগতে গৌৰীপুৰৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে শংখ, ঘণ্টাৰ ধ্বনিৰে সমদল কৰি আনি দেৱীক মহামায়া খেলপথাৰস্থিত দুৰ্গা মন্দিৰত স্থাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ১৬শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ঐতিহাসিক দুৰ্গাপূজাখনক ১৮৫০ চনৰ পৰা গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ৰাজধানী ৰাঙামাটিৰ পৰা গৌৰীপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰে ।
সেই সময়ত ৰজাই কুলদেৱীক লগত লৈ আনিছিল । গৌৰীপুৰত গোটেই বছৰ কুলদেৱী হিচাপে মহামায়া পূজিত হ’লেও শৰৎ কালত নিৰ্দিষ্ট সময়টোতে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা তেতিয়াৰ সময়ৰে পৰাই চলি আহিছে ।
বর্তমানেও এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ তাতে অষ্টধাতুৰে নির্মিত কুলদেৱী মহামায়া আৰু দুৰ্গাপূজা একেলগে কৰাৰ লগতে কুঁহিলাৰ ‘পটেৰে’ নিৰ্মিত দুৰ্গা প্ৰতিমাৰো পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । ৰাজপুৰোহিত অৰূপ লোচন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কুলদেৱী মহামায়াক পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ৷
এই বিষয়ে ৰাজপুৰোহিত চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, ‘‘গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজাত বহু নিয়ম-ৰীতি আছে । আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ৰজাদিনীয়া এই দুৰ্গাপূজাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত হৈ আছিল । ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে মই এই দুৰ্গাপূজাৰ লগত জড়িত হৈ আছো ।’’
আনহাতে, ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য প্রবীৰ কুমাৰ বৰুৱাই দীৰ্ঘদিনৰে পৰা পূজাৰ আঁত ধৰি আহিছে । তেওঁ কয়, ‘‘গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ দুৰ্গাপূজা অতি প্ৰাচীন পূজা । তেতিয়াৰ দিনত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নির্বিশেষে ৰাজপৰিয়ালৰ দুৰ্গাপূজাত সকলো স্তৰৰ লোকে সা-সামগ্ৰী, খৰি, চিৰা-মুৰি, দৈ আদি যোগান ধৰি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু আজিও সেই পৰম্পৰা চলি আছে । ধুবুৰীৰ উত্তৰ-পূবত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গদাধৰ নৈৰ সংগমস্থানত ৰাজপৰিয়ালৰ দুৰ্গাপূজাৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়াৰো এক পৰম্পৰা অতীজৰে পৰা চলি আহিছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, দেৱী বিসৰ্জনৰ পিছত এটা বৰটোপ(কামান)ত মংগলচণ্ডী পূজা কৰি ৰাইজৰ কল্যাণ কামনা কৰাৰ প্ৰথা আজিও বিদ্যমান ৷ ইয়াৰ পিছতে পূজাত আগভাগ লোৱা ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকীয়ে তিনিদিনৰ বাবে গৃহত্যাগ কৰাৰ পৰম্পৰাও আজিকোপতি চলি আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰজাদিনীয়া ঐতিহ্য সাবটি ১৩৭ বছৰত ভৰি দিলে মহানগৰীৰ এইখন বিশেষ পূজাই