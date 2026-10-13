মূৰ্তিৰ ৰূপত নহয়, ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত দেৱীৰ ৰূপত ৰামকলগছক পূজা

মূৰ্তিৰ ৰূপত নহয়, ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত দেৱীৰ ৰূপত ৰামকলগছক পূজা
বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত মহানৱমীত ৪৮ টাকৈ ম'হ বলি আৰু উছৰ্গাৰ বাবে সাজু । মিৰাজুল হকৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : October 13, 2026 at 6:16 PM IST
নলবাৰী : দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই জাকজমকতাৰ পয়োভৰ । চৌদিশে ভিন্নৰঙী আলোকসজ্জা । যিমানেই আলোকসজ্জা অথবা ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপ আদি নিৰ্মাণ কৰা হয় সিমানেই ভক্তৰ সোঁত বয় । ইয়াৰ মাজতো নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত পৰম্পৰাগতভাৱে আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাত প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰি আহিছে ।
দুশৰ পৰা তিনিশ শতিকাৰ ভিতৰত স্থাপন হোৱা এই দেৱালয়খনত প্ৰতিপদ তিথিৰে পৰা দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷ এই দেৱালয়ৰ প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা বিজয়া দশমীলৈ ন-দিনীয়াকৈ চলে দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা ৷ অৱেশ্যে এইবাৰ ১১ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
নৱৰাত্ৰিৰ ভিতৰত দেৱীক নটা ৰূপত সজাই পূজা কৰা হয় । পৰম্পৰাগতভাৱে ৰজা নাগাক্ষৰ দিনৰে পৰা বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত কলগছক নাৰীশক্তি হিচাপে লৈ এই পূজা সেৱা কৰি অহা হৈছে ৷ এই দেৱালয়ত দেৱীৰ মূৰ্তিপূজা কৰা নহয় ।
আজিকালি জাকজমকতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যদিও মূল আধ্যাত্মিকতাক অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈ আহিছে বুলি দেৱালয়ৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই কয় । পৰম্পৰাগত নীতি-নিয়ম কোনো কাৰণতেই বাদ দিয়া নহয় । সেয়েহে ক'ব পাৰি যে শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও আজিলৈকে কোনোৱে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়া নাই ।
ৰজাদিনীয়া এই বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়খনত প্ৰতিপদ তিথিৰ পৰা চলা মা দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ উপৰি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটে ৷ ষষ্ঠীৰ দিনাৰ পৰা দশমীলৈকে কেৱল ভক্তৰে উখল-মাখল হৈ থাকে দেৱালয়খন ।
- ৰামকলগছক পূজা
দেৱালয়খনত এজোপা ৰামকলগছক ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ নিয়ম চলি আহিছে ৷ অতীতৰে পৰা এইদৰেই মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে ৰামকলগছক দেৱীৰ ৰূপত পূজা কৰি অহা হৈছে ।
পূজাৰ কেইদিনমান আগত দেৱীৰ প্ৰতীকী ৰামকলগছজোপা দেৱালয়ৰ ওচৰতে পোৱা যায় । যাৰ বাবে বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মহত্ব চিৰবিৰাজমান ।
- বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ইতিহাস
এই দেৱালায়খন কোনে কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়ে কোনো নিশ্চিত তথ্য় নাই । প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময় কোনেও ক'ব নোৱাৰিলেও জামুগুৰিৰ ওচৰৰ নাগশংকৰ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৌশলৰ লগত এই দেৱালয়ৰ সাদৃশ্য থকা বাবে দ্বিতীয় শতিকাৰ নাগাক্ষ ৰজাই বিল্বেশ্বৰ দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত দেৱালয়খনৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই কয়, "আজিৰ পৰা প্ৰায় ১৮শমান বছৰ আগতে ৰজা নাগাক্ষই বিশ্বনাথত ইয়াত বাবা বিৰাজমান হৈ থকা বুলি শুনিছিল । তেওঁ বাবাক ইয়াৰ পৰা নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ব্যৰ্থ হোৱা বাবে ৰজাই ইয়াতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰি গুচি যায় । ইয়াতে হয়তো তেওঁ তেতিয়া সাধাৰণ জুপুৰি কৰিয়েই স্থাপন কৰিছিল ।"
দেৱালয়খনৰ দলৈ ৰঞ্জিত মিশ্ৰই আৰু কয়, "আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ আদিয়ে মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । ইয়াক এটা নতুন শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । তেতিয়া মন্দিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুখুৰীৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই বাবে এটা দেৱান পুখুৰী খান্দিলে । ইয়াত যথেষ্ট ঐতিহাসিক সমল আছে । ইয়াত ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় । এইবাৰো তিনি-চাৰি লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।"
- ম'হ বলিৰ বাবে বিখ্যাত
প্ৰতিষ্ঠাৰ সঠিক সময় কোনেও ক'ব নোৱাৰিলেও সমগ্ৰ দেশতে ম'হ বলিৰ বাবে বিখ্যাত এই দেৱালয় । মহানৱমীৰ দিনা বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত ম'হ বলিৰ মহা আয়োজন কৰা হয় বাবে পুৱাৰে পৰাই লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হয় । এইবাৰো মহানৱমীত ৪৮ টাকৈ ম'হ বলি আৰু উছৰ্গাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ।
২০২৫ চনত মহানৱমী উপলক্ষে ৪৫ টাকৈ ম'হৰ ২২ টা দেৱী মাৰ শ্ৰীচৰণত বলি দিয়াৰ লগতে উছৰ্গা কৰা হয় ২২ টা। ইয়াৰে ভিতৰত এটা ম'হ দেৱালয়ৰ নামত বলি দিয়া হৈছিল । একেদৰে ২০২৪ চনত ৫২ টা ম'হ বলি দিয়া হৈছিল । মহানৱমীত ছাগলী, হাঁহ আৰু পাৰ আদিও বলি দিয়াৰ পৰম্পৰা চলি আছে।
- নাগশংকৰ মন্দিৰৰ সৈতে সাদৃশ্য
বিশ্বনাথ জিলাৰ জামুগুৰিৰ ওচৰৰ নাগশংকৰ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৌশলৰ লগত এই দেৱালয়ৰ সাদৃশ্য আছে ।
- পূজা সমিতি
ভক্তৰ নিৰাপত্তা আৰু কোনো কাৰণতে যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দেৱালয় সমিতিয়ে ৷ পূজা সমিতিত জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীক সভাপতি হিচাপে লৈ সকলো প্ৰশাসনিক দিশ সুন্দৰৰূপে পৰিচালনা কৰা হৈছে ।
পূজাৰ চৌদিশ চিচি কেমেৰাৰে নিৰীক্ষণত থাকিব । প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই স্বেচ্ছাসেৱক থাকিব যাতে কোনো ভক্তই ইয়ালৈ আহি অসুবিধা নাপায় ।
- সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন
দেৱালয়খনৰ ইতিহাস চিৰবিৰাজমান । এই দেৱালয়খনত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । ওচৰৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও উৎসাহিত হৈ থাকে বিল্বেশ্বৰৰ দুৰ্গা পূজালৈ ।
- দেৱালয়লৈ কেনেকৈ আহিব ?
নামনি অসমৰ মা কামাখ্যাৰ পিছতে শক্তিপীঠৰূপে পৰিগণিত নলবাৰীৰ বেলশৰস্থিত বিল্বেশৰ দেৱালয় । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্তত প্ৰায় ৭৫ কিঃমিঃ নিলগত আৰু নলবাৰী চহৰৰ পৰা ১৪ কিঃমিঃ নিলগত পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত এই দেৱালয়খন । নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঠাই বেলশৰত অৱস্থিত ।
দেৱালয়খনলৈ গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাইহাটা চাৰিআলি, ৰঙিয়া হৈ অথবা আমিনগাঁও হৈ হাজো-নলবাৰী পথেৰে আহি আপুনি নলবাৰী চহৰৰ মাজেৰে পশ্চিম দিশে যাব লাগিব । যদি বৰপেটা বা নামনি অসমৰ দিশৰ পৰা আহে তেন্তে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰেও আহিব পাৰে অথবা সৰ্থেবাৰীৰ দিশেৰে নলবাৰী অভিমুখে আহিব লাগিব । পল্লা পথৰ বিহামপুৰ চ'কৰ পৰা পুনৰ দক্ষিণ দিশৰ পথেৰে কিছুদূৰ গ’লেই অৱস্থিত এই শিৱ শক্তিপীঠখনত উপস্থিত হ'ব পাৰি ।
(ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনা)